Jeevan Reddy: కష్టకాలంలో కాంగ్రెస్ హ్యాండ్.. అందుకే కారు ఎక్కా.. జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Jeevan Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం క్రియేట్ చేసిన సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ గుడ్ బై.. గులాబీ గూటికి చేరుకున్నారు. జగిత్యాలలో నిర్వహించిన భారీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సమక్షంలో జీవన్ రెడ్డి గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో పెనుదుమారం రేపుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ లో 20 నెలలు నరకం చూశాను.. కష్టకాలంలో కాంగ్రెస్ హ్యాండిచ్చింది..మానసిక క్షోభ భరించలేకే కారు ఎక్కానంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 20, 2026, 08:53 PM IST

Trending Photos

 4 దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ జెండాను మోసిన తనుకు.. గత 20 నెలలుగా ఆ పార్టీలో ఎదురైన పరిస్థితులు వర్ణనాతీతమని సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జీవిత చరమాంకంలో పదువుల కోసం తాను పార్టీ మారలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ లో నిరంతరం వివక్ష...మానసిక క్షోభ ఎదుర్కొన్నాని తెలిపారు. నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం పని చేస్తే నాకు చివరకు అవమానాలే మిగిలాయన్నారు. రాష్ట్రానికి పట్టిన శని వదలాలన్న ఉద్దేశ్యంతోనే.. ఆత్మాభిమానం కాపాడుకునేందుకు కారు ఎక్కాను అంటూ జీవన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఆహ్వానించిన తీరు తనలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపిందన్నారు. 

ఇక కాంగ్రెస్ సర్కార్ పై..సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగారు జీవన్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలను వంచిస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ తీరును ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మేడిగడ్డలో చిన్న సమస్య వస్తే రాజకీయ రాద్దాంతం చేస్తున్న సర్కార్..ఎస్ ఎల్ బీసీ టన్నెల్ కూలి 8 మంది కూలీలు మరణిస్తే కనీసం డెడ్ బాడీలను కూడా బయటకు తీయలేకపోయిందని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇక రైతుబంధును అటకెక్కించారన్న జీవన్ రెడ్డి.. తులం బంగారం ఇస్తామన్న సాకుతో కల్యాణలక్ష్మీ స్కీమ్ ను కూడా నిలిపివేసి పేదల పొట్ట కొట్టారంటూ మండిపడ్డారు. 

విద్యార్థి దశ నుంచే తానకు కేసీఆర్ తో ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నారు జీవన్ రెడ్డి. జగిత్యాల డెవలప్ మెంట్ కు కారణం కేసీఆర్ అంటూ కొనియాడారు. జగిత్యాల జిల్లాగా ఏర్పడాలన్నా.. ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజీ.. బోర్నపల్లి బ్రిడ్జి.. గురుకుల పాఠశాలలు రావాలన్న అది కేసీఆర్ చలవే అంటూ ప్రశంసల జల్లులు కురిపించారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్లు పెంపు వంటి సాహోసేపేత నిర్ణయాలు బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే సాధ్యం అయ్యాయంటూ గుర్తు చేశారు. ఈ కష్టకాలంలో తనకు అండగా నిలిచిన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం తాను పనిచేస్తానని జీవన్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. 

 

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

