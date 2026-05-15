Telangana Govt Employees: అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను పరిష్కరించకపోవడంతో తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కరువు భత్యం, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, వేతన సవరణ సంఘం, పెండింగ్ బిల్లులు వంటి సమస్యలపై కీలక ముందడుగు పడింది. హైదరాబాద్లోని సచివాలయంలో శుక్రవారం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో జరిగిన జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఇచ్చిన ముఖ్య హామీలు తెలుసుకుందాం.
ఉద్యోగ ఆరోగ్య పథకం
ఉద్యోగ ఆరోగ్య పథకం (ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీం-ఈహెచ్ఎస్) జూన్ 2వ తేదీ నుంచి అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి హామీ ఇచ్చారు. ఉద్యోగుల మూల వేతనంలో 1.5 శాతం చొప్పున వసూలు చేసి.. ప్రభుత్వం కూడా సమానమైన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ అందిస్తూ ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు చేసి, ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈహెచ్ఎస్ అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
పీఆర్సీ
వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) నివేదికపై త్వరలో తదుపరి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి హామీ ఇచ్చారు. పీఆర్సీ నివేదిక తుది దశకు చేరుకుందని.. త్వరలో నివేదిక తెప్పించి దానిపై మరోసారి సమావేశం నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లింపు
ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపుకు 100 రోజుల ప్రణాళిక అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. పెండింగ్ బిల్లులను 100 రోజులలోపు చెల్లించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్
2003 డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్పై చర్చలు జరిగాయి. పాత పెన్షన్ అమలుపై ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రితో చర్చించి వీలైనంత త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు.
జిల్లాస్థాయిలో సమావేశాలు
రాష్ట్ర స్థాయిలో నిర్వహించినట్టుగానే జిల్లా స్థాయిలో కూడా జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశాలు నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు.
ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో ప్రత్యేక సమావేశం
విద్యా బుద్ధులు నేర్పిస్తున్న ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి సూచించినట్లు సీఎస్ వెల్లడించారు.
ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్
ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్ అమలుపై సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించాలని విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి సూచన
స్పౌస్ కేటగిరీలో కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఛాన్స్
కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను కూడా స్పౌస్ కేటగిరీలో పరిగణించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు.
5 రోజుల పని విధానంపై పరిశీలన
వారంలో ఐదు రోజుల పని విధానాన్ని కూడా పరిశీలనలోకి తీసుకుంటామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి హామీ ఇవ్వడం విశేషం.
తెలంగాణ అభివృద్ధికి పునరంకితం
తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు మరింత నిబద్ధతతో పని చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కోరారు.
ఐటీ వినియోగంపై అవగాహన పెంపు
ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు టెక్నాలజీపై మరింత అవగాహన పెంచుకుని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సూచించారు.