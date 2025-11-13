Jubilee hills by election result: రేపు జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలపై ఉత్కంఠ..

Jubilee hills by election 2025 result: జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ కు సంబంధించిన కౌంటింగ్ రేపు ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు కొనసాగనుంది. జూబ్లీహిల్స్ సిట్టింగ్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో బై పోల్ జరిగింది. ఈ పోటీలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ సహా మొత్తంగా 58 అభ్యర్ధులు తమ లక్ ను పరీక్షించుకున్నారు. అయతే మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ మాత్రం ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ కాంగ్రెస్,బీఆర్ఎస్ మధ్యే ఉందని చెప్పాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీహిల్స్ సీటును కైవసం చేసుకోబోతుందనే ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటి నుంచి సంబరాల్లో మునిగి తేలుతుంది. మరోవైపు కేకే సర్వే మాత్రం భిన్నంగా ఈ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే 8 శాతం ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుస్తుందని చెప్పారు. ఈ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 49 శాతం ఓట్లు సాధించబోతున్నట్టు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 41 శాతం ఓట్లు సాధిస్తుందని తన సర్వేలో తేల్చి చెప్పారు. అటు బీజేపీ పార్టీకి 8 శాతం ఓట్లు వస్తాయని చెప్పారు.
రేపు జరగబోయే ఎన్నికల యూసుఫ్ గూడ కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. కౌంటింగ్ జరిగే ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో 4 ఈవీఎంల ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో 5 వేల మందితో పోలీస్ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ లో 144 సెక్షన్ విధించారు. ఎన్నికలు ముగిసిన.. ఫలితాలు వెల్లడయ్యేంతకు ఇది అమల్లోకి ఉంటుందని తెలిపారు. ఇప్పటికే 230 మంది రౌడీ షీటర్లను బైండోవర్ చేసారు. అటు ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడి అయ్యేంత వరకు లిక్కర్ షాపులతో పాటు ఎన్నికల ర్యాలీలపై నిషేధం విధించారు.
ఈ ఎన్నికల్లో గెలవకపోతే తన ముఖ్యమంత్రి కదిలిపోతుందనే భయంతో రేవంత్ రెడ్డి ఈ ఎన్నికను సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. తనకున్న అధికారంతో అంగ బలం, అర్ధబలంతో ఈ ఎన్నికల్లో సర్వశక్తులు ఒడ్డారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ తరుపున కేటీఆర్ అన్నీ తానై ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. అటు బీజేపీ తరుపున కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ నిర్వహించారు. నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారన్నారు.వెబ్ కాస్టింగ్ తో పోలింగ్ మొత్తాన్ని వెబ్ కెమెరాలతో షూట్ చేశారు. మరి ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరు విజేతలు.. ఎవరు పరాజితులు కానున్నారనేది మరికొన్ని గంటల్లో తేలనుంది.
