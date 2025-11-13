Betting On Jubilee Hills: తెలంగాణ రాజకీయాలను మార్చబోయే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అత్యంత ఉత్కంఠ రేపుతోంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని అందరూ భావిస్తున్న వేళ.. ఫలితం ఎలా ఉండబోతున్నదనేది నరాలు తెగే ఉత్కంఠ ఏర్పడింది. ఎవరూ గెలుస్తారనేది అందరూ లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలతోపాటు సాధారణ ప్రజల్లో కూడా అంతే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ ఎన్నికల ఫలితం రేపు రానుంది. ఈ ఫలితంపై బెట్టింగ్ రాయుళ్లు భారీగా బెట్టింగ్లు వేసుకుంటున్నారని చర్చ జరుగుతోంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలపై రూ.500 కోట్ల భారీ బెట్టింగ్లు వేసుకుంటున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారనున్నాయి. ఇప్పటివరకు తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలో ఏ ఎన్నికకు జరుగని బెట్టింగ్ జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గంపై రూ.500 కోట్ల బెట్టింగ్ వేసుకుంటున్నారు. గెలుపుపై, మెజారిటీపై బెట్టింగ్లు వేసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని, బిఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని భారీ స్థాయిలో బెట్టింగ్లు ఉన్నాయని చర్చ జరుగుతోంది.
గెలుస్తుందా..? ఓడుతుందా..? మెజార్టీ ఓట్లు తదితర వాటిపై బెట్టింగ్లు వేసుకుంటున్నారని సమాచారం. తొలి నుంచి బెట్టింగ్లో హాట్ ఫేవరెట్గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలుస్తోంది. బెట్టింగ్లో భూములు, ఖరీదైన విల్లాలు, గృహాలు బెట్టింగ్ రాయుళ్లు పందెం కాశారు. ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీలు రూ.200 కోట్లు వ్యయం చేసినట్లు అంచనా వేసింది. బెట్టింగ్లు రూ.500 కోట్లపైనే ఉంటాయని సమాచారం. బెట్టింగ్లకు కేంద్ర స్థానాలు, హైదరాబాద్, విజయవాడ, భీమవరం, కూకట్పల్లి, అమెరికాలో భారీగా బెట్టింగ్ వేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై బెట్టింగ్ రాయుళ్లు భారీ స్థాయిలో బెట్టింగ్లు వేశారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ తరువాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ హాట్ ఫెవరెట్గా మారింది. తొలి నుంచి మాగంటి సునీత విజయంపైనే బెట్టింగ్లు కొనసాగాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికను అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. హోరాహోరీగా ప్రచారం చేశాయి. ఆయా పార్టీల్లోని హేమా హేమీలు ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం వ్యక్తిగత విమర్శలతో యుద్ధాన్ని తలపించింది.
హోరాహోరీగా ప్రచారం, పోలింగ్, పోల్ మేనేజ్మెంట్ జరిగిన ఈ ఉప ఎన్నికల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలోనే ఇంత భారీ స్థాయిలో ఏ ఉప ఎన్నికకు జరుగలేదని తెలుస్తోంది. ఇటు కాంగ్రెస్ విజయంపై ధీమాతో ఉండగా.. తాము గెలుస్తామనే విశ్వాసంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. బీజేపీ గౌరవప్రదమైన ఓట్లు రాకపోతాయా? అనే అంచనాలతో ఉంది. ఫలితం రేపు ఉదయం 10 గంటల వరకు తేలనుంది. దీంతో బెట్టింగ్లు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ విజయం, మెజారిటీపై బెట్టింగ్ కాసినవాళ్ల శాతం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. బీఆర్ఎస్ గెలిస్తే మూడు రేట్లు అధికంగా ఇచ్చేలా బెట్టింగ్లు కాశారని తెలుస్తోంది. జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటమిలు ప్రధాన పార్టీ అభ్యర్దుల భవిష్యత్తునే కాదు కోట్ల రూపాయలు బెట్టింగ్లు కాసిన వాళ్ల జీవితాలు కూడా మార్చనున్నాయి.
