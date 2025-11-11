English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Brs Vs Congress Video: జూబ్లిహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల ముగింపు వేళలో హైటెన్షన్.. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య వివాదం.. వీడియో..

Jubilee hills by elections: జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ ముగింపు వేళ బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితుల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 11, 2025, 07:31 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ లో నేతల మధ్య రచ్చ..
  • రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..

Jubilee hills by elections arguments between brs vs congress party leaders video: ఎట్టకేలకు జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నిక హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఉదయం నుంచి ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైన పోలింగ్.. పలు చోట్ల ఈవీఎంలు మొరాయించిన చిన్నపాటి ఘటనలు జరిగాయి. మరల అధికారులు వాటిని రిప్లేస్ చేశారు. మరోవైపు పలు చోట్ల కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులు జూబ్లిహిల్స్ లో ఉండి ఎన్నికల కోడ్ ను ఉల్లంఘించారని అదే విధంగా ఓటర్లను  ప్రభావితం చేసే పనుల్ని చేస్తున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటీ సునీత ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం దీనిపై సీరియస్ అయి పలువురు కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులపై కేసుల్ని కూడా నమోదు చేసింది. మరోవైపు పోలీసులు కాంగ్రెస్ కు ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్  ఆరోపణలు చేసింది. అదే విధంగా జూబ్లిహిల్స్ లో మరో గంటలో ఓటింగ్ సమయం పూర్తవుతుందనగా పలు చోట్ల దొంగ ఓట్లు వేస్తున్న వారిని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పట్టుకున్నారు. దీనిపై మాగంటీ సునీత పోలీసుల తీరుపై సీరియస్ అయ్యారు.ఈ క్రమంలో  జూబ్లిహిల్స్ పరిధిలోని నవీన్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతలు భారీగా చేరుకున్నారు.

 

మాగంటి సునీత, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మేల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి చేరుకున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది. పరస్పరం నేతలు నినాదాలు, ఆరోపణలు చేసుకున్నారు. దొంగనోట్లు వేసుకుంటున్నారని బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నేతలపై ఆరోపణలు చేశారు.  ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ తండ్రి శ్రీశైలం యాదవ్ కూడా అక్కడకు రావడంతో కొంత హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య తోపులాట జరిగింది. నేతలు పరస్పరం బూతులు తిట్టుకున్నారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరువైపుల కార్యకర్తల్ని, నేతలను చెదరగొట్టారు. 

Read more: Maganti Sunitha Video: దయచేసి బైటకు రండి.. జూబ్లిహిల్స్ ఓటర్లను వేడుకుంటున్న మాగంటి సునీత .. వీడియో..

 మాగంటీ సునీతను, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డితో పాటు పలువురు నేతలు, కార్యకర్తల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో..  దొంగ ఓట్లు వేసేందుకు వచ్చిన వారికి పోలీసులు మద్దతు తెలుపుతున్నారని  బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు నిరసనలకు దిగారు. దీంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. సాయంత్రం  6 గంటల వరకు కూడా క్యూలైన్ లలో ఉన్నవారికి ఎన్నికల అధికారులు ఓటు వేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee hills by pollsHyderabadJubilee Hills By ElectionsNaveen Yadavmaganti suntha

