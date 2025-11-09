Jubilee Hills By Elections Prediction: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల వేళ జీ తెలుగు న్యూస్తో ముచ్చటించారు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లు ఇంకా నిండలేదని అప్పుడే ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతుందని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి పడుతున్న హైరానా.. అధికార యంత్రాంగం ముఖ్యంగా అరాచకాలు చేస్తున్న మంత్రులు ఇవాళ కాలికి బలపం కట్టుకొని హైదరాబాద్ గల్లీల్లో ఒక సామాన్య కార్యకర్తలాగా తిరుగుతున్న వైనం చూస్తుంటే మాత్రం ప్రభుత్వం ఎంత బ్యాక్ ఫుట్లో ఉందో ప్రభుత్వం ఎంత ఇబ్బందుల్లో ఉందో దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చని అన్నారు. గత ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్లో తాము 16 వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచామని.. ఈసారి అంతకంటే ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"ఏ సందర్భంలోనైనా అవతలవారు కవ్విస్తే.. అవతలవారు రెచ్చగొడితే తప్ప మేము ఏనాడు విమర్శకు ప్రతి విమర్శ చేశాం. తప్ప అకారణంగా ఎవరిని దూషించలేదు. మొన్న నన్ను అన్ని మాటలు అన్నా నేనేమి అనలేదే. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారనే మాట్లాడా. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎలా..? ఒక ఉద్యమ నాయకుడు.. రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన నాయకుడు.. రాష్ట్రానికి పితామహుడు లాంటి నాయకుడు.. రెండుసార్లు ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసిన నాయకుడు.. ఇవన్నింటికీ మించి నా తండ్రి ఆయనను అంటే నాకు కోపం రాదా..? మిగతా అన్ని విషయాలు పక్కన పెట్టండి. నా తండ్రిని అంటే నేను స్పందిస్తే తప్పు ఎట్లా అవుతుంది.
నీ అసమర్థతను కప్పి పుచ్చుకోవడానికి రెండేళ్లలో నీ అట్టర్ ఫ్లాప్ గవర్నమెంట్ని కాపాడుకోవడానికి నువ్వు జూబ్లీహిల్స్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉపన్యాసాలు ఇస్తుంటే కూడా మేము ఏమని అడుగుతున్నాం.. ఇవాళ పోటీ జరుగుతున్నది రెండే రెండు జట్లకు మధ్యన.. ఒకటి ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయాలని ప్రజల కోసం పోరాడుతున్న మేము ఇటువైపు ఉన్నాం.. అవతల వైపు ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా నూరు రోజుల్లో చేస్తామని మాట తప్పిన పార్టీ. ఇవాళ ఈ డ్రామా అంతా చేస్తూ దాని నుంచి డైవర్షన్ గేమ్ లాడుతూ తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ఇంకోవైపు ఉన్నాడు.." అని కేటీఆర్ అన్నారు.
మాగంటి గోపినాథ్ తల్లిగారు తన కొడుకు చనిపోయిన ఆరు నెలల తర్వాత వారు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు అంటేనే వారి వెనకాల కాంగ్రెస్ వాళ్లు నించోపెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారని అర్థమవుతుందని కేటీఆర్ అన్నారు. "ఆ ఫోటో చూడండి. ఆవిడ వెనకాల ఎవరు నించున్నారు..? ఎవరు మాట్లాడిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది. గోపి గారికి సీరియస్గా ఉందంటే అంటే నేను బయలుదేరాను. నేను వచ్చేలోపు దాదాపు తెల్లారే ఆయన చనిపోయారు. దీన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తారా..? ఆయన చనిపోయి ఆరు నెలలు అయింది. ఇప్పుడు ఎందుకు గుర్తొస్తున్నాయి. మూడు రోజులు ఎన్నికలు ఉండగా.. ఇప్పుడు ఎందుకు..? ఈ విషయాలన్నీ దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది కదా ఎవరి బుద్ధి ఏంటో..?" అంటూ కేటీఆర్ చెప్పుకొచ్చారు.
