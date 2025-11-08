Jubilee Hills By Poll 2025: పోలీసులా.. కాంగ్రెస్ తొత్తులా..? సోదాలపై బీఆర్ఎస్ ఫైర్..

Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటుకు నోటు పంచుతున్నారు నేతలు. ఇక రాత్రి సనత్ నగర్ PS పోలీసుల సమక్షంలో తనిఖీలు చేపట్టింది ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్. దీనిపై BRS మండిపడింది. మీడియా లేకుండా పోలీసుల తనిఖీలు నమ్మలేమని ఆందోళనకు దిగింది. డబ్బులు ఉన్న ఇంటికి పోలీసుల కాపలా కాస్తున్నారని ఆరోపించింది. పోలీసులు కాంగ్రెస్ తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు BRS నేతలు. విషయం తెలుసుకున్న BRS నేతలు స్పాట్కు భారీ సంఖ్యలో చేరుకోవడంతో అక్కడ స్వల్ప ఉద్రిక్తత తలెత్తింది.
నిన్న BRS మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్ధన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రవీందర్రావు ఇళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు. మోతీనగర్లోని మర్రి నివాసం, కూకట్పల్లిలోని రవీందర్రావు నివాసంలో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్వ్కాడ్ సోదాలు చేపట్టాయి. మరోవైపు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కో ఓటుకు రూ. 3 వేల వరకు పంచుతున్నారని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ నెల 9న జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున నవీన్ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు నవీన్ యాదవ్ ఎంఐఎం పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. ఇపుడు అదే అసదుద్దీన్ చెప్పడంతో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నవీన్ యాదవ్ ను క్యాండిడేట్ గా ప్రకటించింది. మరోవైపు ఈ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దుతు ప్రకటించింది. ఓ రకంగా కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం ఉమ్మడి అభ్యర్ధిగా నవీన్ యాదవ్ .. మైనారిటీ ఓట్లను కొల్లగొట్టడమే లక్ష్యంగా పనిచేసుకుంటూ పోతున్నారు. మరోవైపు బీఎర్ఎస్ తరుపున మాగంటి గోపీనాథ్ రెండో భార్య మాగంటి సునీత బరిలో ఉన్నారు. ఆమె తరుపున కేటీఆర్ కర్త, కర్మ, క్రియ అన్నట్టుగా ప్రచారాన్ని తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు. ఇక బీజేపీ తరుపున లంకల దీపక్ రెడ్డి లేట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ప్రచారంలో కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ దిగడంతో ఆయన గ్రాఫ్ పెరిగింది.
