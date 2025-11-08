English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills By Poll 2025: పోలీసులా.. కాంగ్రెస్ తొత్తులా..? సోదాలపై బీఆర్ఎస్ ఫైర్..

Jubilee Hills By Poll 2025: పోలీసులా.. కాంగ్రెస్ తొత్తులా..? సోదాలపై బీఆర్ఎస్ ఫైర్..

Jubilee Hills By Poll 2025:  జూబ్లీ హిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్‌కు  ఇంకా 3 రోజుల సమయం మిగిలివుంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. అంతేకాదు జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గత రెండు మూడురోజలుగా ముమ్మురం చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:20 AM IST

Trending Photos

Tata Sierra: ప్రపంచకప్ గెలిచిన టీమిండియా అమ్మాయిలకు TATA సూపర్ గిఫ్ట్.. ప్రతి ఒక్కరికి టాటా సియెరా కారు..!
5
Tata Gift Car To Women's Team
Tata Sierra: ప్రపంచకప్ గెలిచిన టీమిండియా అమ్మాయిలకు TATA సూపర్ గిఫ్ట్.. ప్రతి ఒక్కరికి టాటా సియెరా కారు..!
CP Sajjanar: మరోసారి గన్ ఎక్కుపెట్టిన సీపీ సజ్జనార్.. ఎక్స్‌లో సంచలన పోస్ట్.. ఇంకా దబిడి దిబిడే..
5
Hyderabad
CP Sajjanar: మరోసారి గన్ ఎక్కుపెట్టిన సీపీ సజ్జనార్.. ఎక్స్‌లో సంచలన పోస్ట్.. ఇంకా దబిడి దిబిడే..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు పార్టీలు చేసుకునే రాశి, పాత స్నేహితులను కలుస్తుంది..!
5
today horoscope november 8 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు పార్టీలు చేసుకునే రాశి, పాత స్నేహితులను కలుస్తుంది..!
Poori: పూరీలు తక్కువ నూనెతో..నాన్-గ్రీసీగా.. చాలా సాఫ్ట్ గా కావాలా...ఈ రెండు పదార్థాలు చాలు!
5
Poori Recipe
Poori: పూరీలు తక్కువ నూనెతో..నాన్-గ్రీసీగా.. చాలా సాఫ్ట్ గా కావాలా...ఈ రెండు పదార్థాలు చాలు!
Jubilee Hills By Poll 2025: పోలీసులా.. కాంగ్రెస్ తొత్తులా..? సోదాలపై బీఆర్ఎస్ ఫైర్..

Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటుకు నోటు పంచుతున్నారు నేతలు. ఇక రాత్రి  సనత్ నగర్  PS  పోలీసుల సమక్షంలో తనిఖీలు చేపట్టింది ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్. దీనిపై BRS మండిపడింది. మీడియా లేకుండా పోలీసుల తనిఖీలు నమ్మలేమని ఆందోళనకు దిగింది. డబ్బులు ఉన్న ఇంటికి పోలీసుల కాపలా కాస్తున్నారని ఆరోపించింది.  పోలీసులు కాంగ్రెస్‌ తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున  నినాదాలు చేశారు BRS నేతలు. విషయం తెలుసుకున్న BRS నేతలు స్పాట్‌కు భారీ సంఖ్యలో చేరుకోవడంతో అక్కడ స్వల్ప ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

నిన్న BRS  మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్ధన్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రవీందర్‌రావు ఇళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు. మోతీనగర్‌లోని మర్రి నివాసం, కూకట్‌పల్లిలోని రవీందర్‌రావు నివాసంలో ఎలక్షన్‌ ఫ్లయింగ్‌ స్వ్కాడ్‌ సోదాలు చేపట్టాయి. మరోవైపు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కో ఓటుకు రూ. 3 వేల వరకు పంచుతున్నారని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 

ఇక ఈ నెల 9న జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున నవీన్ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు నవీన్ యాదవ్ ఎంఐఎం పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. ఇపుడు అదే అసదుద్దీన్ చెప్పడంతో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నవీన్ యాదవ్ ను క్యాండిడేట్ గా ప్రకటించింది. మరోవైపు ఈ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దుతు ప్రకటించింది. ఓ రకంగా కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం ఉమ్మడి అభ్యర్ధిగా నవీన్ యాదవ్ .. మైనారిటీ ఓట్లను కొల్లగొట్టడమే లక్ష్యంగా పనిచేసుకుంటూ పోతున్నారు. మరోవైపు బీఎర్ఎస్ తరుపున మాగంటి గోపీనాథ్ రెండో భార్య మాగంటి సునీత బరిలో ఉన్నారు. ఆమె తరుపున కేటీఆర్ కర్త, కర్మ, క్రియ అన్నట్టుగా ప్రచారాన్ని తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు.  ఇక బీజేపీ తరుపున లంకల దీపక్ రెడ్డి లేట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ప్రచారంలో కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ దిగడంతో ఆయన గ్రాఫ్ పెరిగింది. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jubilee Hills By-pollBRS Fires in CongressBJP fires on CongressRevanth Reddy Assurance to film karmikuluTelangana By-election

Trending News