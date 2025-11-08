School Holiday: రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..! మంత్రి పొన్నం కీలక విజ్ఞప్తి.. 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jubilee Hills By Poll 3 Days School Holidays Minister Reacts: జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు. రేపు ఆదివారంతోపాటు సోమవారం, మంగళవారం 11వ తేదీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆరోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కూడా కీలక విజ్ఞప్తి కూడా ఓటర్‌లకు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:19 PM IST

Jubilee Hills By Poll 3 Days School Holidays Minister Reacts: విద్యార్థులకు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది. 11వ తేదీన పెయిడ్ హాలిడే ప్రకటించారు. జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలకు నవంబర్ 11వ తేదీన ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని ఉద్దేశంతో మంగళవారం వేతనంతో కూడిన సెలవు దినంగా ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సెలవుపై తాజాగా ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు. ఇది కేవలం ఆ నియోజకవర్గ పరిధిలో మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

 11న సెలవు.. మంత్రి కీలక విజ్ఞప్తి..
జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్స్ నేపథ్యంలో నవంబర్‌ 11వ తేదీన వేతనంతో కూడిన సెలవు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఆయన వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ పోలింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇకనైనా ప్రతి ఓటర్ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతి ఓటరు తన ఓటు హక్కు వినియోగించాలి. జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించాలని కంటోన్మెంట్‌లో ఎలా తీర్పు ఇచ్చారో అదే విధంగా జూబ్లీహిల్స్‌లో కూడా తీర్పు ఇవ్వాలని పొన్నం ఓటర్లను కోరారు.

 

 

4 రోజులు వైన్‌షాపులు బంద్‌..
జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారం పోటా పోటీగా ప్రచారం సాగుతోంది. రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు 144 సెక్షన్ అమల్లోకి రానుంది. అప్పటి నుంచి మందు షాపులు కూడా బంద్ ఉండనున్నాయి. మొత్తంగా నాలుగు రోజులపాటు వైన్ షాప్స్ బంద్ ఉంటాయి. నవంబర్ 9 సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 11వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మందు షాపులు బంద్ ఉంటాయి. అదే విధంగా నవంబర్ 14వ తేదీ ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రోజు కూడా వైన్ షాపులు బంద్ ఉంటాయి. నాలుగు రోజులపాటు లిక్కర్ షాపులు మూతపడి ఉండనున్నాయి.

 అయితే. రేపు ఆదివారం అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. సోమవారం 10వ తేదీ స్కూళ్లలో ఓటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బై ఎలక్షన్‌ జరిగే ప్రాంతాలలో ముందు రోజు కూడా అంటే నవంబర్‌ 10వ తేదీ కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తల్లిదండ్రులకు విద్యాసంస్థల నుండి మెసేజులు కూడా పంపిస్తున్నారు. ఇది జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు కూడా ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా నవంబర్‌ 14వ తేదీన కౌంటింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సెలవు ఉంటుంది.
 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee Hills By Poll 2025school holiday news3 days school holidayPaid Holiday AnnouncementTelangana Election Holiday

