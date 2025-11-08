English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills By-Poll: రేపటితో ఎన్నికల ప్రచారం బంద్‌.. సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత అంతా గప్‌చుప్‌..!

Jubilee Hills By-Poll: రేపటితో ఎన్నికల ప్రచారం బంద్‌.. సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత అంతా గప్‌చుప్‌..!

Jubilee Hills By-Poll Election Campaign 2025 Ends: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారం ఉత్కంఠగా సాగుతోంది. ఇక తుది అంకానికి కూడా చేరుకుంది. రేపు సాయంత్రం వరకు ప్రచారం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం రేపు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ ఎన్నికల ప్రచారం కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత పోలింగ్‌కు 48 గంటల ముందే అంతా సైలెంట్‌ అయిపోతుంది. విద్యాసంస్థలు, వైన్ షాపులకు కూడా ఈ నియోజకవర్గం పరిధిలో బంద్‌ ఉండనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:47 AM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి బంపర్‌ ‌న్యూస్‌.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.?
5
Tomorrow School Holiday News
School Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి బంపర్‌ ‌న్యూస్‌.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.?
Business Ideas: రైతుల గల్లపెట్టె నింపే పంటలు.. కేవలం 60 రోజుల్లో బంపర్ ఆదాయం.. చిన్న రైతులకు పెద్ద లాభం..!!
5
Different types of crops in the same season
Business Ideas: రైతుల గల్లపెట్టె నింపే పంటలు.. కేవలం 60 రోజుల్లో బంపర్ ఆదాయం.. చిన్న రైతులకు పెద్ద లాభం..!!
Hair Growth: బియ్యం నీళ్లు..మెంతి నీళ్లు..జుట్టు రాలిపోవడాన్ని ఎక్కువగా ఏది తగ్గిస్తుందో తెలుసా..?
6
Rice Water For Hair
Hair Growth: బియ్యం నీళ్లు..మెంతి నీళ్లు..జుట్టు రాలిపోవడాన్ని ఎక్కువగా ఏది తగ్గిస్తుందో తెలుసా..?
Nainika Photos: ఒంపుసొంపులతో డ్యాన్సర్ నైనిక దుల్లకొట్టేసింది..ఘాటు అందాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది!
10
Nainika
Nainika Photos: ఒంపుసొంపులతో డ్యాన్సర్ నైనిక దుల్లకొట్టేసింది..ఘాటు అందాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది!
Jubilee Hills By-Poll: రేపటితో ఎన్నికల ప్రచారం బంద్‌.. సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత అంతా గప్‌చుప్‌..!

 Jubilee Hills By-Poll Election Campaign 2025 Ends: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో రేపు సాయంత్రం ప్రచారం ముగియనుంది. ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం రేపు 6 గంటల నుంచి వైన్ షాపులు కుండా జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలో బంద్‌ ఉండనున్నాయి. నవంబర్ 11న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా ఓటర్లకు గాలం వేసేందుకు ప్రధాన పార్టీలు ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే మొదలుపెట్టాయి. గెలుపు, ఓటమిల్లో పోల్ మేనేజ్మెంట్ కీలకం కానుంది. ఇక రేపటితో ఈ బై పోల్‌ ప్రచారం తుది అంకానికి కూడా చేరుకోనుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్ యాదవ్ పోటీ చేయగా.. దివంగత ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీత బీఆర్ఎస్ తరఫు నుంచి బరిలోకి దిగనున్నారు. ఇక బీజేపీ తరఫున లంకల దీపక్ రెడ్డి కూడా పోటీ చేయనున్నారు. నామినేషన్ల ప్రక్రియ నుంచి ఇప్పటివరకు వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా 23 మంది ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు అయినట్లు కూడా రిటర్నింగ్ అధికారి సాయిరాం తెలిపారు. 

 ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకర మెసేజ్‌లు పెట్టడం.. ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘించడం. వాటిని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. దీనిపై ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా నమోదు అయినట్లు ఆర్వో సాయిరాం స్పష్టం చేశారు. ఇక జూబ్లీ బై పోల్‌ సందర్భంగా శుక్రవారం రాత్రి ఎర్రగడ్డలో కూడా తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోటాపోటీన అభ్యర్థుల మధ్య ప్రచారం సాగుతోంది. ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య పెద్ద ఎత్తున ఉద్రిక్తత జరిగింది. స్థానిక కాంగ్రెస్ నేత ఇంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయని బీఆర్ఎస్ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో నాయకుడు ఇంట్లో అధికారులు సోదాలు చేయగా ఎలాంటి డబ్బు పట్టబడలేదు. 

మందు బంద్‌..
 ఇక జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఎక్సైజ్ శాఖ కూడా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అంటే 9వ తేదీ నుంచి వైన్ షాపులు కూడా మూతపడనున్నాయి. 12వ తేదీ వరకు ఇది వర్తిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో నియోజకవర్గ పరిధిలోని బార్లు, మద్యం, కళ్ళు దుకాణాలతో పాటు రెస్టారెంట్స్‌ కూడా మూతపడనున్నాయి. ఎన్నికలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ నవంబర్ 14వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నారు.

హోరాహోరీ ప్రచారం..
 ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతుంది. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతలు పోటా పోటీగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధాన రాజకీయ పక్షాలు ఉప ఎన్నికపై పెద్దగానే దృష్టి సారిస్తున్నాయి. అభ్యర్థులకు మద్దతుగా రథసారథులు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, కార్పొరేటర్లతో ప్రచారం సాగుతోంది. ఇక కాంగ్రెస్ నేతలు వినూత్నంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తూ.. రోడ్డు పక్కనే ఉన్న చిన్న హోటళ్లు, టిఫిన్ కూడా చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు నవీన్ యాదవ్ కు మద్దతు ఇవ్వాలంటూ ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఇక మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కూడా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సునీతను గెలిపించాలని ఆయన ప్రచారంలో జోరుగా పాల్గొంటున్నారు. నిన్న కేటీఆర్ కూడా పెద్ద స్థాయిలో యూసఫ్ గూడా కృష్ణ కాంత్ పార్కు పరిధిలో ఆయన పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు. ఈ సమావేశానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు కూడా వచ్చారు 

 ఇక జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని అన్ని స్కూలు విద్యాసంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు నవంబర్ 11వ తేదీన సెలవు ప్రకటించారు. బై పోల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ సెలవు వేతనంతో కూడింది ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది.

Read more:  బస్సు ప్రయాణీకులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌తో ఆర్టీసీ టికెట్‌ బుకింగ్‌..!

Read more:  మంగళవారం సెలవు..! విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ బంద్‌ ఉత్తర్వులు జారీ!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee Hills By Poll 2025Hyderabad election newsJubilee Hills election campaign endsTelangana by-election updates

Trending News