Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీ హిల్స్ బై పోల్ పై కాంగ్రెస్ నయా స్కెచ్.. బరిలో సినీ నటులు చిరు, నాగ్..!

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్‌ బైపోల్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టిన కాంగ్రెస్‌ నేతలు పక్కా వ్యూహాలను రచిస్తోంది. ఇక్కడ గెలిచిన వ్యక్తిని హోంమంత్రి పదవి వరించేలా ఆఫర్‌ ప్రకటించే యోచనలో ఉంది. అంతేకాదు ప్రతిపక్షాల కంటే కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థికి ఒక గ్లామర్‌ ఉండేలా ప్రయత్నిస్తోంది. అందుకు తగినట్టుగా క్యాండిడేట్‌ వేటలో తలమునకలవుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 10, 2025, 02:48 PM IST

Jubilee Hills By Poll: తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. సిట్టింగ్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి కుటుంబానికి చెందిన భార్య లేదా తమ్ముడు లేదా కుమారుడికి ఇచ్చే యోచనలో ఉంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గానికి జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచి సత్తా చాటాలని ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత ఉందా లేదా అని దానిపై ఓ క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన వాగ్ధానాల్లో ఏవి సరిగా అమలు చేయలేదని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు రైతులు, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్లు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరుపై గుర్రుగా ఉన్నారు. ఇక కుల గణన అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన సర్వే.. రేవంత్ కు బ్యాక్ ఫైర్ అయింది. ఆ పార్టీ నేతలే ఇదంత తప్పుల తడక అంటూ విమర్శలు గుప్పించింది.

దీంతో ముందుగా జూబ్లిహిల్స్ కు జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచి ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు చెక్ పెట్టాలని చూస్తుంది. అందులో భాగంగా  జూబ్లిహిల్స్ లో బలమైన అభ్యర్ధిని దింపాలనే యోచనలో ఉంది. అందుకు  పలువురు సినిమా లీడర్ల పేర్లను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే మాజీ కేంద్ర మంత్రి, సినిమా నటుడు చిరంజీవితో అభ్యర్థి ఎంపికపై చర్చించారు. అయితే ఆయన ముందుగా ఇంట్రస్ట్ చూపలేదని, హోం మంత్రి పదవి ఆఫర్ చేయడంతో ఆలోచనలో పడినట్లు ప్రచారం జరుగుతున్నది.

ఒకవేళ ఆయన పోటీ చేయలేనని చేతులు ఎత్తిస్తే, కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన సినిమా నటుడు నాగర్జున పేరును సైతం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఈ మేరకు ఆయనతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలిసింది. ఒకవేళ ఆయన సైతం నో చెపితే జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో నివాసం ఉంటోన్న పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తల పేర్లను సైతం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే చిరంజీవికి అప్పట్లో ప్రధాన మంత్రి.. రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసే ఎంపీ పదవి ఇస్తానని ఆఫర్ చేసినా సున్నితంగా తిరస్కరించారు. అలాంటిది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీని కాదని కాంగ్రెస్ లో చేరే సాహసం చేయనుగాక చేరడు. ప్రస్తుతం చిరంజీవి టెక్నికల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడే అయినా.. మళ్లీ రాజకీయాల్లో వెళ్లే ఆలోచనే తనకు లేదని పలు మార్లు కుండబద్ధలు కొట్టారు. 

ఇక నాగార్జున తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు .. ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు మంత్రి పదవులు ఇతర కార్పోరేషన్ చైర్మన్ పదవులు ఆఫర్ చేసినా తిరస్కరించారు. అలాంటిది ఇపుడు ఆయన తనయుడు నాగ్.. రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండే అవకాశాలే ఉన్నాయి. ఆయన్ని రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ముప్పుతిప్పలు పెట్టింది. మరోవైపు కొండా సురేఖ కూడా నాగార్జున, సమంత, కేటీఆర్ ఇష్యూపై చేసిన కామెంట్స్ అప్పట్లో సంచలనం రేపాయి. ఇంత జరిగినా.. రేవంత్ తో సఖ్యంగానే మెలిగారు. ఓ సందర్భంలో నాగార్జున తన ఎన్ కన్వెన్షన్ కొంత భాగం చెరువులో ఉందని తెలియగానే.. ఆయన ప్రభుత్వానికి తిరిగిచ్చేసి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారని  కొనియాడారు. అటు నాగార్జున తెలంగాణలో గతంలో అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో సఖ్యంగా మెలిగారు. అటు వైసీపీతో కూడా ఈయన సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పోయి పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకునే దుస్సాహసం చేయనుగాక చేయరు. ఇదంతా ఊహాగానాలు మాత్రమే అని అందరు కొట్టిపారేస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

Jubilee Hill By pollJubilee Hill By poll congress naya planChiranjeevi will contest jubilee hills by pollNagarjunaChiranjeevi

