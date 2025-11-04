Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోస్టర్ల కలకలం..

Jubilee hills by poll: జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ పార్టీల ప్రచారం ఊపందుకుంది. అంతేకాదు ప్రత్యర్థి పార్టీలపై విమర్శల జోరు ఉధృతమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నియోజక వర్గంలో వెలిసిన పోస్టర్లు కలకలంగా మారాయి. కాంగ్రెస్ పథకాలను విమర్శిస్తూ ఈ పోస్టర్లు వెలిశాయి. ఇంతకు ముందు జరిగిన కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో మోసపోయాము. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో మోసపోవద్దని ఈ పోస్టర్ల సారాంశంగా కనిపిస్తోంది. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలో ప్రచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ పోస్టర్లు దర్శనమివ్వడం సంచలనంగా మారింది. అయితే పోస్టర్లు ఎవరు పెట్టారన్న విషయంపై క్లారిటీ లేదు.
అయితే గత ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్ సర్కార్ ఇచ్చిన హామిల్లో కేవలం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం తప్పించి మిగతా ఏ హామిలు నెరవేర్చలేదు. ముఖ్యంగా మహిళలకు వివాహాం సమయం అపుడు తులం బంగారం ఇస్తాననేది ముఖ్యమైన హామిల్లో ఒకటి. అపుడు తులం బంగారం రూ. 50 వేలు ఉండేది. ఇపుడు లక్షకు చేరువైంది. ఇపుడది ప్రభుత్వానికి మోయలేని భారం అని చెప్పుకొచ్చారు. మఖ్యంగా 2023లో ఎన్నికల్లో గెలవడానికి అలవికానీ హామిలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేశారని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలను నిండా ముంచారని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా అలవి కానీ అబద్దాలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని ప్రజలు ముఖ్యంగా మహిళలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉచిత బస్సు పథకం వలన కొంత మంది ఆడవాళ్లు పని ఉన్నా.. లేకున్నా.. టైమ్ పాస్ గా తిరుగుతున్నారనేది కొంత మంది వాదన. మొత్తంగా రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీని విమర్శిస్తే తప్పు లేదు కానీ.. ఆ కోపంతో దేశాన్ని కించ పరిచే వ్యాఖ్యలు.. ముఖ్యంగా మన దేశం ముడ్డిపై పాకిస్తాన్ తన్ని పోయిందనే కామెంట్స్ పై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.ఓ బజారు లీడర్ తరహాలో ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని బీజేపీ సహా మాములు ప్రజానీకం రేవంత్ తీరుపై మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ కూడా హైడ్రా.. పెద్దవాళ్ల అక్రమ కట్టడాల వైపు కన్నెత్తి చూడటం లేదని విమర్శుల చేస్తున్నారు. కేవలం మాములు మధ్య తరగతి వారినే బలి పశువులు చేస్తున్నారంటూ రేవంత్ తీరుపై మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు పాతబస్తీలో ఓవైసీకి చెందిన కాలేజీలు చెరువులో అక్రమంగా నిర్మించినా.. ప్రభుత్వం ఎందుకు కూల్చలేకపోతుందనే విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ ప్రస్తావించడం లేదు.ఒకపుడు బీఆర్ఎస్ స్లీపింగ్ పార్టనర్ గా ఉన్న ఎంఐఎం..ఇపుడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పంచన చేరింది.
Also Read: మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook