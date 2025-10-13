English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Jubilee Hills: బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నేటి నుంచే నామినేషన్లు

Jubilee Hills: బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నేటి నుంచే నామినేషన్లు

Jubilee Hills By Poll Candidates Keep These Forms And Follow Rules For Nominations: తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఉప ఎన్నిక మార్గదర్శకాలు ఎన్నికల అధికారులు విడుదల చేశారు. నామినేషన్‌, పోలింగ్‌ ఇలా పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 09:25 AM IST

Jubilee Hills: బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నేటి నుంచే నామినేషన్లు

Jubilee Hills Nominations: రాజకీయంగా తీవ్ర సంచలనం రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు నామినేషన్‌లను స్వీకరించనున్నారు. అభ్యర్థులు, పార్టీలు పాటించాల్సిన నియమ నిబంధనలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: School Holidays: అయ్యో మళ్లీ విద్యార్థులకు భారీ సెలవులు.. నేటి నుంచి 13 రోజులు స్కూళ్లకు హలీడేస్‌

ఉదయం 11.00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 03.00 గంటల వరకు భారత ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఆ వెంటనే నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం. ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు మినహా నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీలు కింది నిబంధనలు పాటించాలనీ ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.

Also Read: Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

నామినేషన్ దాఖలుకు మార్గదర్శకాలు

అవసరమైన పత్రాలు: ఫార్మ్‌ 2బీ (నామినేషన్), ఫార్మ్‌ 26 (అఫిడవిట్ – అన్ని కాలమ్స్ తప్పనిసరి, నోటరైజ్ చేయాలి)
సమయం: ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు. పబ్లిక్ హాలిడేలు, రెండు నాలుగో శనివారాల్లో నామినేషన్లు స్వీకరించరు

నామినేషన్ దాఖలు కార్యాలయం: రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం, తహసీల్దార్ కార్యాలయం, షేక్‌పేట్
దాఖలు చేయాల్సింది ఎవరు: అభ్యర్థి లేదా ప్రతిపాదకుల్లో ఒకరు
ఫొటో పరిమాణం: 2x2.5 సెం.మీ
అభ్యర్థి కనీస వయస్సు: 25 సంవత్సరాలు

Also Read: BJP Big Shock: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక వేళ బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. కీలక నాయకుడు రాజీనామా

ప్రతిపాదకుల అవసరం
==> గుర్తింపు పొందిన పార్టీ అభ్యర్థులు: ఒక్క ప్రతిపాదకుడు (నియోజకవర్గ ఓటరు)
==> స్వతంత్ర/గుర్తింపు లేని పార్టీ అభ్యర్థులు: పది ప్రతిపాదకులు (అందరూ నియోజకవర్గ ఓటర్లు)
==> ఇతర నియోజకవర్గ అభ్యర్థులు: సంబంధిత ERO నుండి ఓటర్ల వివరాలు సమర్పించాలి

ఎన్‌కోర్‌ పోర్టల్ ద్వారా డిజిటల్ నామినేషన్
==> అభ్యర్థులు https://encore.eci.gov.in ద్వారా నామినేషన్ ఫారం ఆన్లైన్‌లో నింపవచ్చు.
==> క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో కూడిన ప్రింటెడ్ హార్డ్ కాపీ తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.
==> ఆన్‌లైన్ డిపాజిట్ బ్యాంక్/ట్రెజరీలో క్రెడిట్ అయి ఉండాలి; లేకపోతే మాన్యువల్ డిపాజిట్ చేయాలి

Also Read: Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

నామినేషన్ సమయంలో పరిమితులు
==> వాహనాలు: ఆర్‌ఓ/ఏఆర్‌ఓ కార్యాలయం 100 మీటర్ల పరిధిలో గరిష్టంగా 3 వాహనాలకు అనుమతి.
==> ప్రవేశించగల వ్యక్తులు: గరిష్టంగా 5 (అభ్యర్థి సహా)
==> ప్రవేశ ద్వారం: ఒకే ద్వారం ద్వారా ప్రవేశం

విజ్ఞప్తి
అభ్యర్థులు పై నిబంధనలు పాటించి ఎన్నికల ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించాలని జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి పి సాయిరాం కోరారు. మరిన్ని వివరాలకు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్‌ను లేదా ఎన్నికల సంఘాన్ని సంప్రదించాలని సూచించారు.

