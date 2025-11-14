English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు పూర్తి.. మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపే తుది ఫలితం..!

Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు పూర్తి.. మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపే తుది ఫలితం..!

Jubilee Hills By Poll Result 2025: నేడు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ మరికొద్దిసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి అన్నీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. యూసఫ్ గూడా లోని కోట్ల విజయ్‌ భాస్కర్‌ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి పోస్టల్ బ్యాలెట్లు లెక్కింపుతో ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. 9 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తిగా మొదలుకానుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Nov 14, 2025, 07:28 AM IST

Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు పూర్తి.. మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపే తుది ఫలితం..!

Jubilee Hills By Poll Result 2025: నవంబర్ 11వ తేదీ నిర్వహించిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఓటింగ్ లెక్కింపు ఈరోజు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో యూసఫ్ గూడా లోని ఇండోర్‌ స్టేడియంలో ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి పోస్టల్ బ్యాలట్స్ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.ఈ  ప్రాంతంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 144 సెక్షన్ కొనసాగుతుంది. ఇక కాంగ్రెస్,బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు కీలకంగా మారే ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు మొత్తం 10 రౌండ్లలో లెక్కింపు జరగనుంది. కేవలం గంటలోపే విన్నర్ ఎవరనేది కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. మొదటగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఆ తర్వాత ఈవీఎంల ఓట్ల లెక్కిస్తారు. ఉదయం మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల వరకు విన్నర్‌ ఎవరో క్లారిటీ రావచ్చు అని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. గెలుపు పై బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ఎవరికి వారే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక బీజేపీ పార్టీ అయితే పట్టు నిలుపుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

సర్వత్రా ఆసక్తి రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ మాత్రం కాంగ్రెస్ వైపే వచ్చాయి. కొన్ని సర్వేలు మాత్రం బీఆర్ఎస్ గెలుస్తోందని అంచనా వేశాయి. అయితే ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇదే జరుగుతుందో లేదో తెలియదు కానీ.. సైలెంట్ ఓటింగ్ మాత్రం ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారనుంది. ఇక మధ్యాహ్నంలోపే విన్నర్ ఎవరనేది తేలిసిపోయేలా ఉంది కాబట్టి శ్రేణులు కూడా సంబరాలకు ఇప్పటికే సిద్ధమైపోయాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఈనెల 11వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మృతితో ఈ స్థానంలో ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. కాంగ్రెస్ తరపున నవీన్ యాదవ్ బరిలో దిగగా.. బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత, బీజేపీ పార్టీ లంకల దీపక్ రెడ్డి పోటీ చేశారు. ఈసారి ఎవరు గెలిచినా మొదటి సారి అసెంబ్లీకి వెళ్తారు.

 మూడో ఎమ్మెల్యే ఎవరు?
 జూబ్లీహిల్స్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నియోజకవర్గ పునర్విభజనలో 2009లో ఏర్పడింది. అప్పటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీజేపీ సీనియర్‌ నేత పీ జనార్ధన్‌ రెడ్డి తనయుడు విష్ణువర్ధన్ విజయం సాధించారు. ఇక 2014 నుంచి మాగంటి గోపీనాథ్ టీడీపీ, బీఆర్ఎస్ నుంచి వరుసగా మూడుసార్లు గెలిచారు. అయితే జూబ్లీహిల్స్‌కు మూడో ఎమ్మెల్యే ఎవరు? అనేదే ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

 ప్రతి ఓటు కీలకమే..
 జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మాస్‌ బోరబండ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ రిచ్‌ ఏరియా కూడా కవర్ అవుతుంది. ప్రధానంగా ప్రతి ఓటు ఇందులో కీలకమే కానుంది. మొత్తం 42 టేబుల్స్ లో 10 రౌండ్లలో కౌంటింగ్ జరగనుంది. మొత్తం 4,01365 ఓట్లు ఉండగా.. అందులో ఒక 1,94,631 మాత్రమే ఓటేశారు. ఏ పార్టీ గెలిచినా మెజారిటీ ఎక్కువగానే ఉంటుందని చర్చ కూడా నడుస్తోంది. అయితే ఉప ఎన్నికల ఓటింగ్‌లో ఎక్కువగా గల్లీ ఓటర్లు ఓటు వేశారు. అంటే వారే ఎమ్మెల్యేను డిసైడ్ చేస్తారు.

Also Read: బెట్టింగ్‌లోనూ జూబ్లీహిల్స్‌ వెర్రీ కాస్ట్‌లీ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.500 కోట్ల బెట్టింగ్‌?

Also Read: Jubilee Hills Exit Polls: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌.. మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా? కాంగ్రెస్‌?

