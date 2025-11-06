English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్ల నేపథ్యంలో సినీ కార్మికులకు సీఎం రేవంత్ సంచలన హామి..

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్ల నేపథ్యంలో సినీ కార్మికులకు సీఎం రేవంత్ సంచలన హామి..

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీ హిల్స్  ఎన్నికల ప్రచారానికి మరో నాలుగు రోజులు గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ లో పలు సర్వేలు .. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా రావడంతో ఎన్నికల్లో గెలవడానికి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ లోని సినీ కార్మికులను ఆరోగ్య భీమా సౌకర్యం కల్పిస్తానని చెప్పారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 6, 2025, 09:45 AM IST

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్ల నేపథ్యంలో సినీ కార్మికులకు సీఎం రేవంత్ సంచలన హామి..

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిపించుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉన్నారు. అంతేకాదు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ రెండు పార్టీలు ఒకటే అంటూ తెగ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తనను తాను త్యాగం చేసుకొని బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించే ప్రయత్నం చేస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రతి ప్రసంగంలో చెబుతున్నారు. అంతేకాదు బీజేపికి దమ్ముంటే... కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తో పాటు ఫార్ములా వన్ రేసు కేసులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, కేటీఆర్ ను అరెస్ట్ చేయాలని బీజేపికి సవాల్ విసురుతున్నారు. తెలంగాణలో ఉన్న బీఆర్ఎస్.. ఢిల్లీకి వెళితే కమలం పవ్వుగా మారిపోతుందనే కామెంట్స్  పదే పదే చేస్తున్నారు. తాము అధికారంలో రావడానికి ఏమి చేసామో చెప్పకుండా.. కేవలం, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలను విమర్శించడానికి రేవంత్ రెడ్డికి సరిపోతుందనే కామెంట్స్ రాజకీయ వర్గాల నుంచి వినిపిస్తున్న మాట.   కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వస్తే పెళ్లి చేసుకుంటే ఆడవాళ్లకు తులం బంగారం హామి.. ఆడవాళ్లకు రూ. 2500 వంటి హామిలు గాలికి ఒదిలేసారని ఓటర్లు చెబుతున్నారు. 

ఇక జూబ్లీహిల్స్ లో సినీ కార్మికుల ఓట్లు ఎంతో కీలకం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వారిని ఆకట్టుకోవడానికి రేవంత్ రెడ్డి.. సినిమా కార్మికులకు ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తామన్నారు. జూబ్లిహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో భాగంగా రాత్రి ఆయన షేక్‌పేట, యూసుఫ్‌గూడలో ప్రసంగించారు. సినిమా ఇండస్ట్రీని ఆదుకున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలేనని, పదేళ్ల పాలనలో కేసీఆర్ సినీ ఇండస్ట్రీకి నంది అవార్డులే ఇవ్వలేదనే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.  తమ ప్రభుత్వం సినిమా వాళ్ల కోసం  గద్దర్ అవార్డులు ప్రకటించిందని తెలిపారు. 

కేటీఆర్ సినిమా హీరోలతో తిరిగాడు కానీ సినిమా కార్మికులను పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నవీన్ కుమార్ యాదవ్ ను గెలిపిస్తే.. సినిమా కార్మికులకు ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తామని సీఎం రేవంత్ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే సినిమా కార్మికుల పిల్లల కోసం స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అయితే.. రెండేళ్లు అధికారంలో ఉండి మేము ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చామా అని సినిమా కార్మికులు చెబుతున్న మాట. మరి ఎన్నికల్లో గెలిచినా.. గెలవకపోయినా.. రేవంత్ రెడ్డి సినీ కార్మికులతో పాటు ఇతర వర్గాలకు ఇచ్చిన హామిలను నిలబెట్టుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jubilee Hills By-pollRevanth Reddy Assurance to film karmikuluTelangana By-electionjubilee hills election surveyJubilee Hills by-poll survey results

