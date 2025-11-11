Jubilee Hills By Poll: ప్రారంభమైన జూబ్లీ హిల్స్ బై పోల్.. ట్రెండ్ అదేనా..!

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు ఒక్కొక్కరుగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలి వస్తున్నారు. చలి ఎక్కువగా ఉండటంతో పోలింగ్ మందకొడిగా సాగుతుంది.బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక జరగుతుంది. ఇక బీఆర్ఎస్ అందరికంటే ముందుగా.. గోపీనాథ్ భార్య సునీతకు టికెట్ కేటాయించింది. ఇక బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్ని తానై ఎన్నికల ప్రచారాన్ని తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ తరుపున నవీన్ యాదవ్ బరిలో ఉన్నాడు. ఈ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ముస్లిమ్స్ ఓటర్స్ ఆకర్షించడానికి ఏకంగా రేవంత్ రెడ్డి.. గతంలో ఇదే స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన అజారుద్దీన్ ను మంత్రి పదవి కట్టబెట్టి మైనారిటీ ఓట్లను గంపగుత్తగా కొల్లగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
అటు చివర్లో బీజేపీ గతంలో ఇదే స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన హైదరాబాద్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు లంకల దీపక్ రెడ్డికి మరోసారి టికెట్ కేటాయించింది. ఈ ఎన్నికల్లో దీపక్ రెడ్డి తరుపున సికింద్రాబాద్ ఎంపీ .. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి ప్రచారం నిర్వహించారు. అటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావుతో పాటు కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ చివర్లో రంగంలోకి దిగడం పోటీ రసకందాయంలో పడింది. అంతేకాదు జూబ్లీహిల్స్ లో బీజేపీకి మంచి జోష్ తీసుకొచ్చారు. గెలుపుపై ఎవరి లెక్కలు వారు వేసుకుంటున్నారు.
ఉప ఎన్నికల్లో BRS,BJP,కాంగ్రెస్ పార్టీలతో సహా మొత్తం 58 మంది అభ్యర్ధులు బరిలో ఉన్నారు. నియోజకవర్గంలోని 407 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 226 పోలింగ్ స్టేషన్లను సమస్యాత్మకమైనవిగా గుర్తించారు. బై పోల్లో డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా పెట్టినట్లు అధికారి తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారన్నారు. ఎనిమిది కంపెనీల బలగాలతో బందోబస్తు..నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో భాగంగా 139 ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ లతో నిఘా పెట్టారు. వెబ్ కాస్టింగ్ తో పోలింగ్ కేంద్రం లోపలి పరిస్థితిని ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఎన్నిక ముగిసే వరకూ రికార్డు చేస్తారు. అయితే ప్రధాన పార్టీలు చివరి వరకు ఓటర్లను ప్రలోభ పరుచుకునేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాయి. ఓటుకు వెయ్యి నుంచి 3 వేల వరకు పంపిణీ చేసినట్టు బరిలో ఉన్న మిగతా అభ్యర్ధులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.
ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో 4 ఈవీఎంల ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో 5 వేల మందితో పోలీస్ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ లో 144 సెక్షన్ విధించారు. ఎన్నికలు ముగిసిన.. ఫలితాలు వెల్లడయ్యేంతకు ఇది అమల్లోకి ఉంటుందని తెలిపారు. ఇప్పటికే 230 మంది రౌడీ షీటర్లను బైండోవర్ చేసారు. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు కొనసాగనుంది.
