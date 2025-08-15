English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jubilee Hills Byelections: హస్తినకు చేరిన జూబ్లీహిల్స్ పంచాయితీ.. ఆ నేతకు హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్..?

Jubilee Hills Byelections: జూబ్లీహిల్స్‌ టికెట్‌ పంచాయితీ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకుందా..! బైపోల్‌ టికెట్ ఆశిస్తున్న నేతలంతా ఢిల్లీ బాట పట్టారా..! ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ అధినేత్రిని అజారుద్దీన్ కలిశారు. టికెట్‌ తనకే ఇవ్వాలని హైకమాండ్‌ను కోరారు..! ఆ తర్వాత మరో నేత ఢిల్లీకి వెళ్లి లాబీయింగ్ మొదలుపెట్టారా..! ఆ నేతకు హైకమాండ్ హామీ ఇవ్వడంతో నేరుగా రంగంలోకి దిగేసి ప్రచారంలోకి దిగిపోయారా..! ఇంతకీ జూబ్లీహిల్స్‌ టికెట్‌ దక్కెదెవరికి..?  

Written by - G Shekhar | Last Updated : Aug 15, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Jubilee Hills Byelections: హస్తినకు చేరిన జూబ్లీహిల్స్ పంచాయితీ.. ఆ నేతకు హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్..?

Jubilee Hills Byelections: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలకు జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ టెన్షన్ పెట్టుకుంది. బైపోల్ లో టికెట్ కోసం ఆశావాహులు పెరగడంతో టికెట్ పంచాయితీ ఇప్పుడు గల్లీ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకుంది. కొందరు నేతలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్థాయిలో లాబీయింగ్ చేస్తుంటే, మరికొందరు ఏకంగా పార్టీ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు పావులు కదుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ ఎవరికి దక్కబోతుందో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు గాంధీ భవన్‌ వర్గాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. అయితే పార్టీ హైకమాండ్ మాత్రం గెలుపు గుర్రానికే టికెట్ ఇస్తారని అంటోంది.. 

ఇక జూబ్లీహిల్స్ లో బైపోల్ టికెట్‌పై అజారుద్దీన్ గంపెడాశలు పెట్టుకున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఈసారి కూడా టికెట్ తనకే వస్తుందనే నమ్మకంతో ఉన్నారు. ఇటీవల ఢిల్లీకి వెళ్లి కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలతో సమావేశం అయ్యారు. మైనారిటీ కోటాలో తనకు టికెట్ కేటాయించాలని ఆయన అగ్రనేతలను అభ్యర్థించినట్లు సమాచారం. అయితే అజార్ టికెట్ విషయమై సోనియాగాంధీ కూడా హామీ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో సొంతంగా తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రకటించుకోవడంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాంతో అజారుద్దీన్ ఈసారి తన ప్రయత్నాలను ఢిల్లీ స్థాయిలో ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పుడు ఇదే వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

మరోవైపు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ అంజన్ కుమార్ యాదవ్ కూడా జూబ్లీహిల్స్ టికెట్‌ను ఆశిస్తున్నారు. ఆయన సైతం ఢిల్లీ వెళ్లి రాహుల్ గాంధీని కలిసినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో పార్టీ కోసం తాను విచారణను ఎదుర్కొన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారని సమచారం. ఈసారి తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంజన్ కుమార్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా జూబ్లీహిల్స్‌లో ప్రచారం సైతం చేసుకోమని హామీ ఇచ్చినట్టు టాక్‌ వినిపిస్తోంది. అందుకే ఆయన జూబ్లీహిల్స్‌లో దూకుడు పెంచేశారు. ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలతో కలిసి ఓ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ జెండాను ఎగరవేయాలని మాజీ ఎంపీ పిలుపునిచ్చారు.. 

ఇదిలా ఉంటే మైనారిటీ కోటాలో టికెట్ ఇస్తే తనకే ఇవ్వాలని మరో నేత ఫిరోజ్ ఖాన్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా గట్టిగానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేత నవీన్ యాదవ్ సైతం సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ద్వారా టికెట్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే జూబ్లీహిల్స్‌లో గెలిచిన అభ్యర్థికి మంత్రివర్గంలో స్థానం లభించే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం ఊపందుకోవడంతో ఆశావాహుల సంఖ్య మరింత పెరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే అభ్యర్థి ఎంపికపై కాంగ్రెస్ తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జి మీనాక్షినటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ త్వరలోనే ఓ నివేదికను అధిష్టానానికి ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. సర్వేలు, క్షేత్రస్థాయి నివేదికల ఆధారంగా గెలుపు గుర్రాన్నే ఎంపిక చేస్తామని పార్టీ నాయకత్వం స్పష్టం చేస్తోంది. దీంతో, టికెట్ ఎవరికి దక్కుతుందనే ఉత్కంఠ చివరి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

ఏదీఏమైనా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో పార్టీ బలాన్ని పెంచుకోవాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ భావిస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ ఎన్నికలో గెలుపు బాధ్యతలను ముగ్గురు మంత్రులు – పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, గడ్డం వివేక్‌లకు అప్పగించింది. అంతేకాకుండా, డివిజన్ల వారీగా కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లను కూడా ఇన్‌ఛార్జులుగా నియమించి, పకడ్బందీ వ్యూహరచన చేస్తోంది. స్థానికత, గెలుపు అవకాశాలు, సామాజిక సమీకరణాలు వంటి పలు అంశాలను బేరీజు వేసి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయాలని అధిష్టానం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Viral News: మనిషి ముఖంతో మేక పిల్ల పుట్టింది..! వీరబ్రహ్మేంద్రుడు చెప్పిన కాలజ్ఞానం నిజమైందా?

Also Read: War 2 Vs Coolie 1st day collections: వార్ 2, కూలీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. మొదటి రోజు అప్పర్ హాండ్ ఆ హీరోదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author
Jubilee Hills ByelectionsJubilee HillsJubilee Hills newsJubilee Hills MLA Ticket

Trending News