Jubilee Hills: సోనియా, రాహుల్‌తో భేటీ.. జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ అజారుద్దీన్‌కు కన్ఫామ్?

Jubilee Hills Ticket Likely Confirm To Azharuddin He Met Sonia And Rahul Gandhi: తెలంగాణలో జరగనున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. సోనియా, రాహుల్‌ గాంధీతో మాజీ క్రికెటర్‌ అజారుద్దీన్‌ సమావేశం కావడంతో అతడికి కన్ఫామ్‌ అయినట్లు చర్చ జరుగుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:34 PM IST

Jubilee Hills: సోనియా, రాహుల్‌తో భేటీ.. జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ అజారుద్దీన్‌కు కన్ఫామ్?

Azharuddin Met Sonia And Rahul Gandhi: తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికలతోపాటు జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై రాజకీయం హాట్‌హాట్‌గా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు మొదలయ్యాయి. ఒరిజినల్‌ కాంగ్రెస్‌, టీడీపీ కాంగ్రెస్‌ అని చీలినట్లు కనిపిస్తోంది. తన అనుచరుడికి టికెట్‌ ఇవ్వాలని రేవంత్‌ రెడ్డి పట్టుబడుతుండగా.. రేవంత్‌ రెడ్డికి షాకిచ్చేలా ఒరిజినల్‌ కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ క్రికెటర్‌ అజాహరుద్దీన్‌ టికెట్‌ కన్ఫామ్‌ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీ వెళ్లి రాహుల్‌, సోనియా గాంధీని కలవడం సంచలనం రేపుతోంది. ఢిల్లీ వెళ్లి లాబీయింగ్‌ చేసుకుని అభ్యర్థిత్వం తన పేరిట ఖరారు చేసుకున్నట్లు రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Also Read: RS Praveen Kumar: రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.600 కోట్ల కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టిన ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌

ఢిల్లీలో ఏఐసీసీ సీనియర్ నాయకుడు, రాజ్యసభ సభ్యురాలు సోనియాగాంధీతో ఢిల్లీలో మంగళవారం టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు, మాజీ ఎంపీ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల తీరును సోనియాగాంధీకి అజారుద్దీన్‌ వివరించారు. ఈ సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బంపర్ మెజారిటీతో గెలిచేందుకు తాను చేస్తున్న ప్రణాళికలను అజారుద్దీన్‌ వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్‌ గాంధీని కలిశారు.

Also Read: Ram Gopal Varma: మరోసారి పోలీసుల విచారణకు హాజరు. త్వరలో రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ అరెస్ట్‌?

వారితో సమావేశమైన అనంతరం అజారుద్దీన్ మాట్లాడుతూ.. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో ఎవరికి సందేహం అవసరం లేదని టికెట్‌ను అధిష్టానం తనకే కేటాయిస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలతో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నదని తెలిపారు. కాలనీవాసులు, బస్తీవాసులకు ఉన్న సమస్యలను ఇప్పటికే గుర్తించి అధికారులకు చర్చించి నిధులు మంజూరు చేయించి పనులు చేస్తున్నట్లు మాజీ క్రికెటర్‌ అజారుద్దీన్‌ వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Ram Gopal Varma: మరోసారి పోలీసుల విచారణకు హాజరు. త్వరలో రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ అరెస్ట్‌?

గత పది సంవత్సరాలుగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని కాలనీలు, బస్తీలు అభివృద్ధిలో వెనకపడ్డాయని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు అజాహరుద్దీన్‌ తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో ఎవరిని అడిగినా చెప్తారని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నియోజకవర్గంలో వందలాది సీసీ రోడ్లు, మురుగునీటి కాలువలు, వరద నీటి కాలువలు నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజలు అభివృద్ధికి పట్టం కడతారని మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ చెప్పారు. సత్యం, న్యాయం, రాజ్యాంగం కోసం రాహుల్, సోనియా గాంధీ చేసిన అవిశ్రాంత పోరాటం భారతదేశం అంతటా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తోందని అజారుద్దీన్‌ తెలిపారు. కాగా జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజయం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మాగంటి గోపీనాథ్‌ మరణంతో సానుభూతి ఓట్లతోపాటు రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాలు, ఇచ్చిన హామీలు అమలుచేయకపోవడం వంటివి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఓటమికి కారణాలుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

Jubilee HillsCongress TicketAzharuddinSonia GandhiRahul Gandhi

