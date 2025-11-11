Jubilee Hills Exit Poll: తెలంగాణలో రాజకీయాలకు కీలక మలుపు కాబోతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య ముగిసింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మృతితో వచ్చిన ఉప ఎన్నికలో రాజకీయ పార్టీలకు గెలుపు సవాల్గా మారింది. గులాబీ పార్టీ నుంచి మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి సునీత పోటీ చేయగా.. కాంగ్రెస్ నుంచి రౌడీ షీటర్ తనయుడు నవీన్ యాదవ్ బరిలో నిల్చున్నాడు. కాంగ్రెస్కు మద్దతుగా ఎంఐఎం సహకరించింది. ఇక మాగంటి సునీత ఒంటరి పోరాటం చేశారు. రాజకీయాలను కీలక మలుపు తీసే ఈ ఎన్నికలో ఎవరు గెలుస్తారోనేది ఎగ్జిట్ పోల్స్ విడుదల చేశాయి. మరి ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
అన్నీ సర్వే సంస్థలు దాదాపుగా కాంగ్రెస్ పార్టీదే గెలుపు అని నిరూపించాయి. హోరాహోరీగా పోరాడి తృటిలో విజయాన్ని తప్పించుకుని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండో స్థానంలో ఉండనుండగా.. బీజేపీకి డిపాజిట్లు దక్కడం అనుమానంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు ఎప్పుడూ వాస్తవం అవుతాయని కూడా చెప్పలేం. ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుకు ఒక్కోసారి భిన్నంగా కూడా ఉంటాయి. ఏమో ప్రజల నాడీ పట్టడం ఎవరికీ సాధ్యం. మరి ఫలితం ఎవరి వైపు ఉంటుందనేది ఈనెల 14వ తేదీన తెలియనుంది.
సర్వే సంస్థల ఫలితాలు ఇలా..
స్మార్ట్ పోల్: బీఆర్ఎస్ పార్టీ 42.1 శాతం, కాంగ్రెస్ 48.2 శాతం
నాగన్న సర్వే: బీఆర్ఎస్ పార్టీ 41 శాతం, కాంగ్రెస్ 47 శాతం
చాణక్య స్ట్రాటజీస్: బీఆర్ఎస్ పార్టీ 41 శాతం, కాంగ్రెస్ 46 శాతం, బీజేపీ 6 శాతం
పబ్లిక్ పల్స్: బీఆర్ఎస్ పార్టీ 41 శాతం, కాంగ్రెస్ 48 శాతం, బీజేపీ 6 శాతం
హెచ్ఎంఆర్ సర్వే: బీఆర్ఎస్ పార్టీ 43.18 శాతం, కాంగ్రెస్ 48.3 శాతం, బీజేపీ 5.84 శాతం
