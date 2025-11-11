English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills Exit Polls: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌.. మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా? కాంగ్రెస్‌?

Jubilee Hills Exit Polls: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌.. మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా? కాంగ్రెస్‌?

Jubilee Hills Election Exit Poll Survey: తెలంగాణలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్‌ ముగిసింది. హైదరాబాద్‌ నడిమధ్యన ఉన్న జూబ్లీహిల్స్‌లో ప్రజలు ఎవరు వైపు ఉన్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎవరు గెలుస్తారనేది ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ సంస్థలు సర్వేలు చేశాయి. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 11, 2025, 07:37 PM IST

Trending Photos

Gold Price Today: బంగారు ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నయ్.. నవంబర్ 10వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Price Today: బంగారు ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నయ్.. నవంబర్ 10వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Pension Scheme: వృద్ధులకు నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ అది కూడా 7 రోజుల్లో..ఈ పథకంలో ఎలా చేరాలి?
6
APY
Pension Scheme: వృద్ధులకు నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ అది కూడా 7 రోజుల్లో..ఈ పథకంలో ఎలా చేరాలి?
Vipreet Rajyog 2025: శనిదేవుడి ప్రత్యక్ష సంచారంతో విపరీత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్..
6
Vipreet Rajyog 2025
Vipreet Rajyog 2025: శనిదేవుడి ప్రత్యక్ష సంచారంతో విపరీత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్..
Gold Purity: బంగారం నిజమో.. నకిలీదో ఎలా గుర్తించాలి? ఈ చిన్న ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే చాలు..!!
8
Gold Purity
Gold Purity: బంగారం నిజమో.. నకిలీదో ఎలా గుర్తించాలి? ఈ చిన్న ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే చాలు..!!
Jubilee Hills Exit Polls: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌.. మళ్లీ బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా? కాంగ్రెస్‌?

Jubilee Hills Exit Poll: తెలంగాణలో రాజకీయాలకు కీలక మలుపు కాబోతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య ముగిసింది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ అకాల మృతితో వచ్చిన ఉప ఎన్నికలో రాజకీయ పార్టీలకు గెలుపు సవాల్‌గా మారింది. గులాబీ పార్టీ నుంచి మాగంటి గోపీనాథ్‌ సతీమణి సునీత పోటీ చేయగా.. కాంగ్రెస్‌ నుంచి రౌడీ షీటర్‌ తనయుడు నవీన్‌ యాదవ్‌ బరిలో నిల్చున్నాడు. కాంగ్రెస్‌కు మద్దతుగా ఎంఐఎం సహకరించింది. ఇక మాగంటి సునీత ఒంటరి పోరాటం చేశారు. రాజకీయాలను కీలక మలుపు తీసే ఈ ఎన్నికలో ఎవరు గెలుస్తారోనేది ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ విడుదల చేశాయి. మరి ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Bihar Exit Polls: బిహార్‌లో మళ్లీ నితీశ్‌ కుమార్‌? లేదా తేజస్వి యాదవ్‌? ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ఇలా..

అన్నీ సర్వే సంస్థలు దాదాపుగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీదే గెలుపు అని నిరూపించాయి. హోరాహోరీగా పోరాడి తృటిలో విజయాన్ని తప్పించుకుని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ రెండో స్థానంలో ఉండనుండగా.. బీజేపీకి డిపాజిట్లు దక్కడం అనుమానంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఫలితాలు ఎప్పుడూ వాస్తవం అవుతాయని కూడా చెప్పలేం. ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుకు ఒక్కోసారి భిన్నంగా కూడా ఉంటాయి. ఏమో ప్రజల నాడీ పట్టడం ఎవరికీ సాధ్యం. మరి ఫలితం ఎవరి వైపు ఉంటుందనేది ఈనెల 14వ తేదీన తెలియనుంది.

Also Read: Niharika Konidela: హీరోయిన్ నిహారికతో దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు అసభ్య ప్రవర్తన.. వీడియో వైరల్‌

సర్వే సంస్థల ఫలితాలు ఇలా.. 
స్మార్ట్‌ పోల్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 42.1 శాతం, కాంగ్రెస్‌ 48.2 శాతం

నాగన్న సర్వే: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 41 శాతం, కాంగ్రెస్‌ 47 శాతం

చాణక్య స్ట్రాటజీస్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 41 శాతం, కాంగ్రెస్‌ 46 శాతం, బీజేపీ 6 శాతం

పబ్లిక్ పల్స్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 41 శాతం, కాంగ్రెస్‌ 48 శాతం, బీజేపీ 6 శాతం

హెచ్‌ఎంఆర్‌ సర్వే: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 43.18 శాతం, కాంగ్రెస్‌ 48.3 శాతం, బీజేపీ 5.84 శాతం

Also Read: Ration Cards: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్! రేషన్‌ కార్డులు ఈ కేవైసీ చేసుకున్నారా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Exit Polls 2025Jubilee Hillsbrs partyMaganti SunithaKCR

Trending News