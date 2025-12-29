Naveen Yadav: అసెంబ్లీలో జూబ్లిహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ ఫస్ట్ స్పీచ్.. ఏ అంశాలపై మాట్లాడారంటే..?..

Mla Naveen Yadav first speech in Telangana winter assembly session: తెలంగాణలో ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలో నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. అయితే.. ఈ రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చి కొన్ని నిముషాల పాటు ఉండి మరల వెళ్లిపోయారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు కేసీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యంపై ఎలా ఉందని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
మొదటిసారి శాసనసభలో మాట్లాడిన జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ pic.twitter.com/U4OagzEmCR
— Telangana365 (@Telangana365) December 29, 2025
మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన నవీన్ యాదవ్ తొలిసారి ప్రసంగించారు. ముఖ్యంగా జూబ్లిహిల్స్ పరిధిలోని పలు సమస్యలను సభ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. తనపై నమ్మకం ఉంచి బరిలో నిలిపినందుకు అదే విధంగా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన ప్రజలకు నవీన్ యాదవ్ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అంతే కాకుండా.. తన నియోజకవర్గంలోని డ్రైనేజీ, హైటెన్షన్ వైర్లు, విద్యాసంస్థల సమస్యలను ఆయన ప్రస్తావించారు.
అదే విధంగా.. రెండేళ్ల క్రితం ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో నా పేరును ప్రస్తావించారని.. ఇప్పుడు అదే సభలో ఆయనతో పాటు తోటి సభ్యుడిగా కూర్చోవడాన్ని అదృష్టంగా, గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు నవీన్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
Rea more: Bandi Sanjay: శివుడే బాలయ్యను ఆవహించినట్లుంది.!. అఖండ 2 తాండవంపై బండి సంజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
వర్షాలు కురిసిన ప్రతిసారీ కృష్ణానగర్ ప్రాంతం జలమయమవుతోందని.. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉండటం వల్ల సామాన్య ప్రజలు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారని తెలిపారు. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరారు. హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగల వల్ల ఇప్పటివరకు పదుల సంఖ్యలో మరణాలు సంభవించాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ లైన్లను భూగర్భ కేబుల్స్గా మార్చాలని కూడా ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ సభలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి