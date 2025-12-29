Naveen Yadav: అసెంబ్లీలో జూబ్లిహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ ఫస్ట్ స్పీచ్.. ఏ అంశాలపై మాట్లాడారంటే..?..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Naveen Yadav speech in telangana assembly session: నవీన్ యాదవ్ తన నియోజక వర్గంలోని పలు సమస్యలపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా తనపై నమ్మకం ఉంచి గెలిపించుకున్న ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా అభివాదం తెలిపారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 29, 2025, 03:48 PM IST
Mla Naveen Yadav first speech in Telangana winter assembly session: తెలంగాణలో ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలో నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. అయితే.. ఈ రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి.  మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చి కొన్ని నిముషాల పాటు ఉండి మరల వెళ్లిపోయారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు కేసీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యంపై ఎలా ఉందని అడిగి తెలుసుకున్నారు.  

మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన నవీన్ యాదవ్ తొలిసారి ప్రసంగించారు. ముఖ్యంగా జూబ్లిహిల్స్ పరిధిలోని పలు సమస్యలను సభ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. తనపై నమ్మకం ఉంచి బరిలో నిలిపినందుకు అదే విధంగా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన ప్రజలకు నవీన్ యాదవ్ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

 అంతే కాకుండా.. తన నియోజకవర్గంలోని డ్రైనేజీ, హైటెన్షన్ వైర్లు, విద్యాసంస్థల సమస్యలను ఆయన ప్రస్తావించారు.
అదే విధంగా.. రెండేళ్ల క్రితం ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో నా పేరును ప్రస్తావించారని.. ఇప్పుడు అదే సభలో ఆయనతో పాటు తోటి సభ్యుడిగా కూర్చోవడాన్ని  అదృష్టంగా, గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు నవీన్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

Rea more: Bandi Sanjay: శివుడే బాలయ్యను ఆవహించినట్లుంది.!. అఖండ 2 తాండవంపై బండి సంజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
 

వర్షాలు కురిసిన ప్రతిసారీ కృష్ణానగర్ ప్రాంతం జలమయమవుతోందని.. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉండటం వల్ల సామాన్య ప్రజలు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారని తెలిపారు. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరారు. హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగల వల్ల ఇప్పటివరకు పదుల సంఖ్యలో మరణాలు సంభవించాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ లైన్లను భూగర్భ కేబుల్స్‌గా మార్చాలని కూడా ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ సభలో విజ్ఞప్తి చేశారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Assembly sessionMla Naveen KumarJuilee hillsTelangana Winter Assembly SessionTelangana Politics

