/Jurala Dam: జూరాల గేట్లు ఓపెన్.. శ్రీశైలంకు భారీగా వరద..

Jurala To Srisailam: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు పడటం లేదు. గత వారం రోజుల నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇవేవి తెలంగాణలోని నీటి ప్రాజెక్టులు నిండే అవకాశం లేదు. మరోవైపు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు ఆయా ప్రాంతాల్లో డ్యాములు గరిష్ఠ నీటి మట్టానికి చేరుకుంటున్నాయి. దీంతో నీటిని దిగువకు ఒదులుతున్నారు. ఇక ఆల్మట్టి నుంచి వదిలిన వరద నారాయణ పూర్కు చేరుకుంది. అటు నుంచి కృష్ణమ్మ జూరాలను తాకింది.
నారాయణపూర్ నుంచి జూరాలకు భారీగా వరద నీరు..
ఎగువన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో కర్ణాటకలోని ఆలమట్టి డ్యాంకు వరద ప్రవాహం పెద్దఎత్తున చేరుతుండడం, నారాయణపూర్ డ్యాం కూడా నిండుకుండలా మారడంతో నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. దీంతో జూరాలకు నిన్న ఉదయం నుంచి కొద్దికొద్దిగా వరద ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం వరకు 18 వేలు, రాత్రికి 22వేల 600 క్యూసెక్కులకు చేరింది. ఇవాళ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు నీటి పారుదల శాఖ చెబుతున్నారు.
నారాయణపూర్ నుంచి 22వేల 600 క్యూసెక్కుల విడుదల..
నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టు నుంచి 35వేల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుస్తోంది. ప్రస్తుతం జూరాల జలాశయంలో నీటి నిల్వ 5.897 టీఎంసీలకు చేరింది. ఆలమట్టిలో వరద ప్రవాహం ఇదే తరహాలో కొనసాగితే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం మొదలయ్యే అవకాశముందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి మట్టానికి నిల్వలు చేరిన తర్వాతే ఎత్తిపోతల పథకాలకు, కాలువలకు నీరందిస్తామని ఆ ప్రాజెక్టు డీఈ తెలిపారు.
ఎంజీఎల్ఐ పథకం ద్వారా ప్రధాన రిజర్వాయర్లకు ఇవాళ్టి నుంచి నీటిని విడుదల..
కాగా, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలో ఉన్న మహాత్మాగాంధీ లిఫ్టు ఎత్తిపోల పథకం ద్వారా ప్రధాన రిజర్వాయర్లకు ఇవాళ్టి నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని ప్రాజెక్టు ఇన్చార్జి తెలిపారు. సింగోటం, జొన్నగబొగుడ, గుడిపల్లి రిజర్వాయర్లను నిరంతరాయంగా నింపనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈనేపథ్యంలో మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
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