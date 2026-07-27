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Jurala Dam: జూరాల గేట్లు ఓపెన్.. శ్రీశైలంకు భారీగా వరద..

Jurala Gates Open: కృష్ణానది ఎగువ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కృష్ణా నది పరివాహాక ప్రాంతంలో అత్యంత కీలకమైన ఆల్మట్టి డ్యామ్‌కు గరిష్ఠ నీటి మట్టానికి చేరుకోవడంతో దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నారాయణపూర్ నుంచి జూరాలకు వరద ప్రవాహాం కొనాసాగుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:31 AM IST
Jurala Dam: జూరాల గేట్లు ఓపెన్.. శ్రీశైలంకు భారీగా వరద..
Image Credit: Jurala Gates Open (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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