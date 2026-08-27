/Kavitha: ఆంధ్రోళ్ల ఏజెంట్‌ రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణపై సోయి లేదు: కవిత తీవ్ర విమర్శలు

Andhra Agent Revanth Reddy: 'రేవంత్ రెడ్డి అంటే అనుముల రేవంత్ రెడ్డి కాదు ఆంధ్రా రేవంత్ రెడ్డి. బ్రహ్మణ పరిషత్లో ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులు ఆంధ్రా వాళ్లకు ఇచ్చారు. అంటే తెలంగాణలో బ్రహ్మణ మేధావులు లేరా పొలిటికల్ పదవులు కచ్చితంగా తెలంగాణ వాళ్లకే ఇవ్వాలి' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత డిమాండ్ చేశారు. 'ఇప్పుడున్న బ్రహ్మణ పరిషత్ ఛైర్మన్ బసవరాజు శ్రీనివాసరావు పచ్చి తెలంగాణ వ్యతిరేకి. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో తెలంగాణ వాదులపై ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. పేద బ్రహ్మణులకు మేలు చేయాల్సిన తెలంగాణ బ్రహ్మణ పరిషత్ ఆంధ్రా రౌడీలకు అడ్డాగా మారింది. దళిత మహిళలను, తెలంగాణ వాళ్లను బసవరాజు శ్రీనివాసరావు ఇష్టమొచ్చినట్లు తిట్టాడు' ఆరోపించారు. వెంటనే ఆంధ్రా వాళ్లకు ఇచ్చిన ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులను తొలగించి తెలంగాణ వాళ్లకు ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డిని కవిత కోరారు.
'హైదరాబాద్లోని ఇనార్బిట్ మాల్ వద్ద ఓ ఆంధ్రా ఎంపీ కొడుకు రూ.6 కోట్ల కారు వేసుకోని ఒడిశాకు చెందిన 25 ఏళ్ల అమ్మాయిని కారుతో గుద్ది చంపాడు. ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో పనిచేసే సంపాదించే ఆమెను చంపితే పోలీసులు రాసిన ఎఫ్ఐఆర్లో తండ్రి పేరు లేదు. ఈ కేసులో మద్యం ప్రమేయం లేదని క్లీన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. ఎఫ్ఐఆర్లో అన్ని ఖాళీలే ఉన్నాయి. వేరే కేసులో కూడా ఇలాగే ఎఫ్ఐఆర్ వేస్తారా?' అని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రశ్నించారు. ఇలా ఎఫ్ఐఆర్ రాసినందుకు పోలీసులు సిగ్గుపడాలి అని మండిపడ్డారు.
'తన విదేశీ పర్యటనను అడ్డుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి 48 నిమిషాలు ప్స్మీట్ పెడతాడు. కానీ ఒక్క క్షణం కూడా ఎంపీ కొడుకు చేసిన కారు ప్రమాదంపై మాత్రం మాట్లాడాడు. ఆయన విదేశీ పర్యటనను అడ్డుకుంటే ముఖ్యమంత్రికి తెలంగాణ గుర్తు వచ్చింది. కానీ రెడ్ కో ఛైర్మన్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సహా ఇరిగేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆంధ్రావాళ్ల పెత్తనమే కదా ఉన్నది. తెలంగాణ భక్తుల పైసలతో కట్టిన యాదాద్రి గుడిలో సభ్యుడిగా ఆంధ్రా హీరో భార్యకు అవకాశం కల్పించారు. తిరుపతి బోర్డులో మన వాళ్లకు అవకాశం కల్పించమంటే అక్కడ మనవాళ్ల పైసలు కూడా ఉంటాయి' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
'బయోకాన్లో తెలుగు మాట్లాడినందుకు 200 మందిని తీసేస్తే రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడడు. ఆంధ్రావాళ్లు సహా ఇతర కంపెనీలలో బాత్రూమ్లు కడిగే వాళ్లను కూడా తెలంగాణ వాళ్లను పెట్టుకోవటం లేదు. నారాయణ కాలేజ్లో సంవత్సరం మధ్యలో చాలా మందిని తొలగించారు. వారికి ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి?' అని కవిత ప్రశ్నించారు. ఆంధ్రా వాళ్ల ఏజెంట్గా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణలో పాలన నడుస్తోందని మండిపడ్డారు.
'తెలంగాణ వాళ్లకు అన్యాయం జరిగితే రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడటం లేదు. ఇప్పటికైనా తెలంగాణ సోయి రావాలి. లేదంటే ఆయన ఎప్పుడు కనిపించిన సరే ఆంధ్రా రేవంత్ రెడ్డి అనే పిలుస్తా' మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత కీలక ప్రటన చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ, ఆంధ్రావాళ్లతో లాలూచీ ఉందని.. అందుకే తెలంగాణ ప్రయోజనాలను పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. కృష్ణా నీళ్లను ఆంధ్రావాళ్లు పట్టుకోని పోయిన సరే ఆయన పట్టించుకోవటం లేదని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డికి తెలంగాణ సోయి ఉంటే బ్రహ్మణ పరిషత్లో ఆంధ్రావాళ్లను తొలగించాలి.. యాదాద్రి గుడి బోర్డులో కూడా ఆంధ్రావాళ్లను తొలగించాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు.