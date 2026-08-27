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Kavitha: ఆంధ్రోళ్ల ఏజెంట్‌ రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణపై సోయి లేదు: కవిత తీవ్ర విమర్శలు

K Kavitha Slams To Revanth Reddy: ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డిపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేశారు. ఆయన ఆంధ్రా రేవంత్‌ రెడ్డి అని విమర్శించారు. పదవులన్నీ ఆంధ్రవాళ్లకు ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 27, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:23 PM IST
Kavitha: ఆంధ్రోళ్ల ఏజెంట్‌ రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణపై సోయి లేదు: కవిత తీవ్ర విమర్శలు
Image Credit: K Kavitha Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kavitha: ఆంధ్రోళ్ల ఏజెంట్‌ రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణపై సోయి లేదు: కవిత తీవ్ర విమర్శలు
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