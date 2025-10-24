English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kadiyam Srihari Video: రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్లు చేయలేదు.!. కొండా సురేఖపై కడియం శ్రీహరి ఇన్ డైరెక్ట్ పంచ్‌లు.?.. వీడియో..

kadiyam srihari latest comments: ముప్పై ఏళ్లుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నానని తనతో డెవలప్ మెంట్ లో పోటీపడలేని వారు లేని పోనీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని కడియం శ్రీహరి మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో మంటలు రాజేశాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 24, 2025, 04:50 PM IST
Kadiyam Srihari indirect satires on  Konda Surekha couple controversy video: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంటి పంచాయతీలు ఇప్పట్లో సద్దు మణిగేలా కన్పించడంలేదు. ఇప్పటికే మంత్రులు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇటీవల కొండా సురేఖ వర్సెస్ పొంగులేటి వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే చివరకు కొండా సురేఖ దంపతులు.. దీపావళి రోజున సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు.

మరోవైపు కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ కు సారీ కూడా చెప్పారు. ప్రతి కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు ఉంటాయని, తమది కూడా అలాంటిదే నంటూ.. ఏదో చిన్న మిస్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఇలా జరిగిందన్నారు.  అయితే.. తాజాగా.. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తాజాగా.. మాట్లాడిన మాటలు కొత్త వివాదంకు ఆజ్యం పోశాయి.

కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. తాను 30 ఏళ్ల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉంటున్నానని చెప్పారు. డెవలప్ మెంట్ లో తనతో పోటీపడలేని వారు తనపైలేని పోనీ ఆరోపణలు చేస్తుంటారని ఎద్దేవా చేశారు. అవేమి పట్టించుకొనంటూ స్పష్టం చేశారు.

తాను ఎప్పుడు కూడా.. రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్లు  చేయలేదని,  ఎవరిని బెదిరించి బలవంతపు వసూళ్లు చేయలేదని,  భూ కబ్జాలు తెలవదని అన్నారు. మరోవైపు ఇటీవల కడియం శ్రీహరి పై కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మితా పటేల్ పలు విమర్శలు చేశారు.  అంతేకాకుండా.. గతంలో కడియం శ్రీహరి గురించి కనుబొమ్మలు లేని వ్యక్తి అంటూ కొండా మురళి సెటైర్ లు వేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఇంకా.. కొండా సురేఖ సైతం కడియంను పట్టుకుని ఒక నల్లికుట్లోడు అని మాట్లాడటం అప్పట్లో పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే.. ప్రస్తుతం.. కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతుందన్న నేపథ్యంలో.. ఒక మీడియా ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు.. సమాధానంగా రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్ల అంశాలను కడియం శ్రీహరి ప్రస్తావించారు.

Read more: Former Cm KCR: కుంభకర్ణుడిలా కేసీఆర్ రాజకీయాలు.!. గులాబీ బాస్‌పై ప్రభుత్వ విప్ ఖతర్నార్ పంచ్‌లు .. ఏమన్నారంటే..?

అయితే.. కడియం శ్రీహరి కొండా దంపతుల్ని ఉద్దేశించి ఇన్ డైరెక్ట్ గా చేసిన వ్యాఖ్యలు అంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.గత కొంత కాలంగా వరంగల్ పై ఆధిపత్యం కోసం అటు కొండా దంపతులు వర్సెస్ కడియం శ్రీహరి అన్న విధంగా రాజకీయాలు పీక్స్ కు వెళ్లాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. కడియం శ్రీహరి చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ లో కొత్త రచ్చకు దారితీశాయి.

 

