Kadiyam Srihari indirect satires on Konda Surekha couple controversy video: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంటి పంచాయతీలు ఇప్పట్లో సద్దు మణిగేలా కన్పించడంలేదు. ఇప్పటికే మంత్రులు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇటీవల కొండా సురేఖ వర్సెస్ పొంగులేటి వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే చివరకు కొండా సురేఖ దంపతులు.. దీపావళి రోజున సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు.
మంత్రి కొండా సురేఖ మీద పరోక్షంగా విమర్శలు చేసిన కడియం శ్రీహరి
నేను ఎప్పుడూ రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్లు చేయలేదు, నేను ఎవరిని బెదిరించి బలవంతపు వసూళ్లు చేయలేదు.. భూ కబ్జాలు చేయలేదు
మరోవైపు కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ కు సారీ కూడా చెప్పారు. ప్రతి కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు ఉంటాయని, తమది కూడా అలాంటిదే నంటూ.. ఏదో చిన్న మిస్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఇలా జరిగిందన్నారు. అయితే.. తాజాగా.. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తాజాగా.. మాట్లాడిన మాటలు కొత్త వివాదంకు ఆజ్యం పోశాయి.
కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. తాను 30 ఏళ్ల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉంటున్నానని చెప్పారు. డెవలప్ మెంట్ లో తనతో పోటీపడలేని వారు తనపైలేని పోనీ ఆరోపణలు చేస్తుంటారని ఎద్దేవా చేశారు. అవేమి పట్టించుకొనంటూ స్పష్టం చేశారు.
తాను ఎప్పుడు కూడా.. రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్లు చేయలేదని, ఎవరిని బెదిరించి బలవంతపు వసూళ్లు చేయలేదని, భూ కబ్జాలు తెలవదని అన్నారు. మరోవైపు ఇటీవల కడియం శ్రీహరి పై కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మితా పటేల్ పలు విమర్శలు చేశారు. అంతేకాకుండా.. గతంలో కడియం శ్రీహరి గురించి కనుబొమ్మలు లేని వ్యక్తి అంటూ కొండా మురళి సెటైర్ లు వేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఇంకా.. కొండా సురేఖ సైతం కడియంను పట్టుకుని ఒక నల్లికుట్లోడు అని మాట్లాడటం అప్పట్లో పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే.. ప్రస్తుతం.. కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతుందన్న నేపథ్యంలో.. ఒక మీడియా ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు.. సమాధానంగా రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్ల అంశాలను కడియం శ్రీహరి ప్రస్తావించారు.
అయితే.. కడియం శ్రీహరి కొండా దంపతుల్ని ఉద్దేశించి ఇన్ డైరెక్ట్ గా చేసిన వ్యాఖ్యలు అంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.గత కొంత కాలంగా వరంగల్ పై ఆధిపత్యం కోసం అటు కొండా దంపతులు వర్సెస్ కడియం శ్రీహరి అన్న విధంగా రాజకీయాలు పీక్స్ కు వెళ్లాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. కడియం శ్రీహరి చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ లో కొత్త రచ్చకు దారితీశాయి.
