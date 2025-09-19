Kadiyam Srihari: రేవంత్‌ రెడ్డిని ఇరకాటంలోకి నెట్టిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి

Telangana MLAs Defection: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై వేటు పడుతుందనే ఉత్కంఠ నేపథ్యంలో కడియం శ్రీహరి తన వ్యాఖ్యలతో రేవంత్ రెడ్డిని ఇరకాటంలోకి నెట్టారు. స్పీకర్, న్యాయ పరిధిలో ఉన్న ఫిరాయింపు అంశంపై స్టేషన్ ఘన్పూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి కుండబద్దలు కొట్టారు. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి పని చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. స్పీకర్ వేటు వేస్తారనే ప్రచారం జరుగుతున్న సమయంలో కడియం ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం సంచలనం రేపుతున్నాయి.
హన్మకొండలోని హరిత హోటల్లో కడియం శ్రీహరి శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఏడాదిన్నరగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి నేను పని చేస్తున్నా' అని స్టేషన్ ఘనపూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ప్రకటించారు. దేవాదుల కాల్వలు బాగు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డిని విజ్ఞప్తి చేశానని తెలిపారు. స్టేషన్ ఘన్పూర్ అభివృద్ధి పనులకు రేవంత్ రెడ్డి అండగా ఉన్నారని.. అయితే దురుద్దేశపూర్వకంగానే తమపై విమర్శలు చేస్తున్నారని ప్రత్యర్థులపై విరుచుకుపడ్డారు. దళితబంధులాంటి పథకాలను పక్కదోవ పట్టించలేదని చెప్పారు.
తాను ఏనాడూ చిలిపి చేష్టలకు పాల్పడలేదని తాటికొండ రాజయ్యపై కడియం శ్రీహరి పరోక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టేషన్ ఘన్పూర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి రేవంత్ రెడ్డి నిధులు అందించారని చెప్పారు. పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడిన ఎమ్మెల్యేలకు తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ నోటీసులు జారీ చేశారని దానికి తాను సమాధానం ఇచ్చినట్లు వివరించారు. ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే.. అభివృద్ధి చేస్తానని స్టేషన్ ఘనపూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు తాను మాట ఇచ్చానని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి వెల్లడించారు.
తనను ప్రజలు నమ్మి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారని కడియం శ్రీహరి తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటమితో ఈ నియోజకవర్గానికి అన్యాయం జరుగుతోందని.. తాను భావించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాను కాంగ్రెస్తో కలిసి పని చేస్తేనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యమని అనుకున్నట్లు కడియం శ్రీహరి చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో కడియం శ్రీహరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినట్లు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ వ్యాఖ్యలు పరిశీలిస్తే స్పీకర్ అనర్హత వేటు అవకాశం లేకపోలేదు.
