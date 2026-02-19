English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  తెలంగాణ
  Kadiyam Srihari: జాతిపిత అని చేర్పుకోవడనికి సిగ్గుండాలి.!. కేసీఆర్ టార్గెట్‌గా కడియం శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kadiyam Srihari: జాతిపిత అని చేర్పుకోవడనికి సిగ్గుండాలి.!. కేసీఆర్ టార్గెట్‌గా కడియం శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kadiyam srihari satirical comments on former cm kcr: ఇంకా ఎన్నాళ్లు  తెలంగాణ సెంటిమెంట్ వాడుకుని రాజకీయాలు చేస్తారని స్టేషన్  ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జాతిపిత అనని చేర్చుకొవడానికి సిగ్గుండాలన్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కడియం శ్రీహరి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి అగ్గిరాజేశాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:24 PM IST
  • మరోసారి రచ్చగా జాతిపిత అంశం..
  • కేసీఆర్ పై కడియ సెటైరికల్ కామెంట్స్..

Kadiyam Srihari: జాతిపిత అని చేర్పుకోవడనికి సిగ్గుండాలి.!. కేసీఆర్ టార్గెట్‌గా కడియం శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kadiyam srihari slams on brs party over former cm kcr telangana jathipitha claims:  తెలంగాణలో ఇటీవల జాతి పిత అంశం పీక్స్ కు చేరింది. ఇప్పటికే దేశంకు మహత్మగాంధీ లాగా తెలంగాణకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ జాతిపిత అని బీఆర్ఎస్ నేతలు వాదిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎవరికి రా నువ్వు జాతిపిత అన్న మాటలు పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి జాతిపిత అన్న అంశం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తరచుగా వార్తలలో ఉంటుంది. తాజాగా.. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తెలంగాణ జాతిపిత అన్న అంశంపై బీఆర్ఎస్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇంకా ఎన్నాళ్లు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను వాడుకుని రాజకీయాలు చేస్తారని మండిపడ్డారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంను తమ కుటుంబ హక్కుగా వ్యవహారిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.

విపరీతమైన ధోరణితో నీచమైన విమర్శలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ ను ఏకీపారేశారు. ప్రజలు వాళ్ళ విమర్శలను ఓటు రూపంలో తిప్పికొట్టిన ఇంకా మారడంలేదని అన్నారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ పై బీఆర్ఎస్ నేతలు చేస్తున్న విమర్శలను పట్టించుకోవడం లేదని అనడానికి మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనమన్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేసిన అవినీతి, అక్రమాలకు ప్రజలు బిఆర్ఎస్ కు ఓటు సిద్దంగా లేరన్నారు. జాతిపిత ఒక్కరే ఉన్నారు ఆయనే మహాత్మా గాంధీ అని తెల్చి చెప్పారు. ఇంకా బీఆర్ఎస్ నేతలు.. జాతిపిత అని చేర్పుకోవడనికి సిగ్గు ఉండాలని  ఇన్ డైరెక్ట్ గా కేసీఆర్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

ఏం చేసాడని జాతిపిత అని చెప్పుకుంటున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడి వేల కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించుకున్నారని విమర్శించారు. 2014 ముందు కల్వకుంట్ల కుటుంబం ఆస్తులు ఎన్ని...? ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయో ప్రజల ముందు పెట్టాలన్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబంలోని ప్రతీ ఒక్కరూ కేసులలో ఇరుక్కున్నారని గుర్తు చేశారు. వాళ్ళ మీద కేసులు అయితే తెలంగాణను అవమానిస్తున్నారు అంటున్నారని, తెలంగాణ మీ అయ్యా సొత్తా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.

ఇంకా ఎన్ని రోజులు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తో రాజకీయాలు చేస్తారన్నారు. మీ అహంకారంలో, మాట తీరులో మార్పు రాలేదు కాబట్టే ప్రజలు మీకు ఓటు వేయడం లేదన్నారు. స్టేషన్ ఘనపూర్ నియోజకవర్గ అభివృద్దే లక్ష్యంగా పని చేస్తాంమన్నారు. కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, కౌన్సిలర్లు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు.

Read more: Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

ప్రజల నుండి రూపాయి ఆశించకుండా పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. మనందరం కలిసి అవినీతి రహిత, అభివృద్ధి చెందిన నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుదమని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. మొత్తంగా కడియం శ్రీహరి తెలంగాణ జాతిపిత అన్న అంశం పై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా పెనుదుమారంగా మారాయి. 

Kadiyam SrihariFormer CM KCRkadiyam Srihari on jathipitha controversyTelangana Politicskadiyam fires on brs

