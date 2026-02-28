English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kadiyam Srihari: నేడు స్పీకర్ ముందుకు కడియం శ్రీహరి అనర్హ విచారణ..! వేటు పడేనా..!

Kadiyam Srihari Defection Case: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ తరుపున అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన పది మంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్నారు. వీరిపై అనర్హత వేటు వేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సుప్రీంకోర్టు గడప తొక్కింది. దాదాపు ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నికై దాదాపు రెండున్నరేళ్లు కావొస్తోన్న వీరిపై అనర్హత వేటు వేయడంలో తెలంగాణ స్పీకర్ తాత్సారం చేస్తున్నట్టు బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. మరోవైపు సుప్రీం జోక్యంతో వీరిపై ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పడంతో ఎట్టకేలకు అనర్హత పిటిషన్ విషయం లో కదిలిక వచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:57 AM IST

Kadiyam Srihari Disqualification : స్టేషన్‌ ఘన్‌పూర్‌ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిపై బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్‌ దాఖలు చేసిన అనర్హత పిటిషన్‌పై స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌కుమార్‌ విచారణ చేపట్టనున్నారు. కడియం పిటిషన్​ విచారణతో పది మందిపైన దాఖలైన పిటిషన్లను స్పీకర్ విచారించినట్లు అవుతుంది. కాగా, ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలపై దాఖలైన పిటిషన్లను విచారించిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ వాటిని ఇటీవల కొట్టి వేశారు. ప్రస్తుతం దానం, కడియంల పిటిషన్ల విచారణను స్పీకర్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ విచారణ సందర్భంగా అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు విధించారు. పోలీసుల బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. 

ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల విచారణలో భాగంగా ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌పై దాఖలైన పిటిషన్లను అసెంబ్లీ స్పీకర్ నిన్న విచారించారు. దానం నాగేందర్  పార్టీ మారారని ఆయనపై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మహేశ్వర్ రెడ్డిలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపైన స్పీకర్ ఛాంబర్‌లో విచారణ జరిగింది. 

ఈ విచారణకు దానం నాగేందర్ గైర్హాజరు అయ్యారు. దానం తరుపు న్యాయవాదులను పిటిషనర్ల తరుఫు అడ్వకేట్లు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేశారు. ఆధారాలకు సంబంధించిన అఫిడవిట్ లను దానం న్యాయవాదులు దాఖలు చేయలేదని తెలిసింది. తదుపరి విచారణను మార్చి 2వ తేదీకి స్పీకర్ వాయిదా వేశారు. అయితే దానం నాగేందర్ .. 2024 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీ ఫారంపై  సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేసిన నేపథ్యంలో ఆయనపై వేటు పడే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు కడియం శ్రీహరి పై అనర్హత వేటుకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఆయన తరుపున వాళ్లు వాదిస్తున్నారు. ఆయన కూతురు  కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున వరంగల్ ఎంపీగా పోటీ చేయడమే కాదు.. గెలిచి లోక్ సభలో అడుగుపెట్టారు. తండ్రీ ఓ పార్టీలో కూతురు మరో పార్టీలో ఉన్న సందర్బాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కడియం శ్రీహరి అనర్హత వేటు పడుతుందా అని రాజకీయాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana SpeakerKadiyam SrihariMLA Defection CaseSpeaker Gaddam Prasad kumarTelangana Politics

