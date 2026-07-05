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కాళేశ్వరం వద్ద ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి.. మేడిగడ్డ 85 గేట్లు ఎత్తివేత!

Kaleshwaram News: మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న కుంభవృష్టి కారణంగా కొమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సరిహద్దుల్లోని ప్రాణహిత, పెన్ గంగా నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్రాణహిత నుంచి వస్తున్న భారీ వరదతో కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో అధికారులు మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజీకి చెందిన 85 గేట్లను పూర్తిగా పైకి లేపి నీటిని కిందకు విడుదల చేస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:55 PM IST
కాళేశ్వరం వద్ద ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి.. మేడిగడ్డ 85 గేట్లు ఎత్తివేత!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కాళేశ్వరం వద్ద ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి.. మేడిగడ్డ 85 గేట్లు ఎత్తివేత!
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