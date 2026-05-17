/Kaleshwaram: కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమంలో మహా వైభవం.. మే 21 నుంచి సరస్వతీ అంత్య పుష్కరాలు!

Kaleshwaram Saraswathi Pushkaralu 2026: తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కాలేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద ఈనెల 21వ తేదీ నుంచి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ ఆధ్యాత్మిక మహా కృతువును అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వంతోపాటు ఆలయ అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేవాదాయ శాఖ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లను కూడా చేసిన సంగతి తెలిసిందే..
పుష్కర ప్రారంభోత్సవానికి కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి జగద్గురు శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి రాబోతున్నారు. ఆయన చేతుల మీదుగా ఈ అంత్య పుష్కరాలు అధికారికంగా ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ప్రారంభోత్సవం రోజున రాష్ట్ర గవర్నర్ కూడా కాలేశ్వరం చేరుకొని త్రివేణి సంఘంలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా వీఐపీల రాకను పురస్కరించుకొని అధికారులు ప్రత్యేకమైన భద్రత ఏర్పాట్లను కూడా చేస్తున్నారు.
ఈ పుష్కర కాలంలో గోదావరి తో పాటు ప్రాణహిత అంతర్వాహిని సరస్వతీ నదుల సంఘమ క్షేత్రమైన కాలేశ్వరానికి సుమారు 40 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. కేవలం తెలంగాణ నుంచి కాకుండా పక్క రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కూడా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి రాబోతున్నారు. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా రవాణా శాఖ ప్రత్యేకమైన బస్సులను నడపబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పుష్కర ఘాట్ల వద్ద యుద్ధప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని గాట్ల వెంబడి పెద్ద ఎత్తున టెంట్లతో పాటు చలువ పందిళ్ళను వేస్తున్నట్లు సమాచారం. భక్తులు వేచి ఉండేందుకు ప్రత్యేకమైన బస్సు షెల్టర్ల నిర్మాణంతో పాటు.. నిరంతరం తాగునీటి సరఫరా చల్లని నీటి కేంద్రాల ఏర్పాట్లు, గాట్ల పరిసరాల్లో వందలాది తాత్కాలిక మొబైల్ టాయిలెట్స్ తో పాటు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా నదిలో రక్షణ జాలీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. పవిత్ర గోదావరి తీరంలో జరగబోతున్న ఈ పుష్కరాలను విజయవంతం చేయడానికి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నారు.
