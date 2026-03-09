Kalvakuntla Kavitha: ఖమ్మంలో భూదాన్ బాధితుల కోసం కవిత నిరసన.. అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..

Kalvakuntla Kavitha arrested over Velugumatla Bhoodan protest: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అమాయక ప్రజల ఇళ్ల కూల్చివేతలపై అన్ని పార్టీలు రేవంత్ సర్కారుపై భగ్గుమంటున్నాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో హైడ్రా పేరుతో రేవంత్ రెడ్డి కూల్చివేతల్ని పార్టీలన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. మరోవైపు మూసీ సుందరీకరణ పేరుతో కూడా ఇటీవల చేపట్టిన కూల్చివేతలను బీఆర్ఎస్ తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టింది. అమాయక ప్రజల ఇళ్లను కూల్చివేయడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టార్గెట్ గా పెట్టుకుందని ఎద్దేవా చేశారు. బడా బాబులు అక్రమంగా నిర్మించుకున్న హైడ్రా వాటి జోలికి పోవట్లేదన్నారు. ఇటీవల కల్వకుంట్ల కవిత సైతం ఇదే విధంగా బడా బాబులు అక్రమ నిర్మాణాలపై నిరసనలకు దిగారు.
అంతే కాకుండా పేదలకు ఒక న్యాయం, డబ్బులు ఉన్న వారికి మరో న్యాయమా అంటూ మండిపడ్డారు. దీంతో కవితను అరెస్ట్ కూడా చేశారు.ఆ తర్వాత వదిలిపెట్టారు. ఈ ఘటన తర్వాత మరోసారి కవిత ఖమ్మంలోని వెలుగు మట్ల భూదాన్ కూల్చివేతలపై మరోసారి బాధితులతో కలసి నడి రోడ్డు మీద భైఠాయించారు. దీంతో రోడ్డంతా ట్రాపిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కిలో మీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
భూదాన్ భూముల్లో ఇళ్లు కోల్పోయిన బాధితులకు అక్కడే ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు. అంతే కాకుండా.. బాధితులతో కలిసి అంబేద్కర్ విగ్రహాం ఎదుట బైఠాయించారు. రెండు గంటలకు పైగా రోడ్డుపై ధర్నా చేయడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ వచ్చి హామి ఇచ్చే వరకు కదిలేది లేదని కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్రతోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఓ మహిళ కానిస్టేబుల్ సృహ కోల్పోయారు. కవితతో పాటు, కార్యకర్తల్ని, స్థానికుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కల్వకుంట్ల కవితా భారీగా నినాదాలు చేశారు.
