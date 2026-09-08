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Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్ మీద ఈగవాలిన ఊరుకోం.!. రేవంత్ రెడ్డికి కల్వకుంట్ల కవిత మాస్ ధమ్కీ.. సంచలన ట్విట్..

Kavitha fires on cm revanth reddy: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ నోటి దురుసుతో ప్రత్యర్థి నాయకులను, కులాలను, వ్యవస్థలను దూషించడం, దుర్భాషలాడటంపై కల్వకుంట్ల కవిత సీరియస్ అయ్యారు. ఆయన గతంలో కూడా  పలు మార్లు వివాదాలకు కారణమయ్యారని మండి పడ్డారు. అంతే కాకుండా అపోసిషన్ నాయకుడి ఇంటికి దాడికి వెల్లడం ఏంటని సంచలన ట్విట్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:26 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్ మీద ఈగవాలిన ఊరుకోం.!. రేవంత్ రెడ్డికి కల్వకుంట్ల కవిత మాస్ ధమ్కీ.. సంచలన ట్విట్..
Image Credit: kavitha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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