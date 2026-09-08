/Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్ మీద ఈగవాలిన ఊరుకోం.!. రేవంత్ రెడ్డికి కల్వకుంట్ల కవిత మాస్ ధమ్కీ.. సంచలన ట్విట్..

kalva kuntla Kavitha fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉన్నాయి. ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. ఇదే క్రమంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ పై ఎమ్మెల్సీ టాటా మధు వివాదస్పద వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది. దీంతో అసెంబ్లీలో దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది. మరోవైపు ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసంలో డప్పులు కొట్టి నిరసన వ్యక్తం చేస్తామని కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ముట్టడించడానికి వెళ్లారు.
ఇక కేసీఆర్, హరీష్ రావు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు సైతం భారీ ఎత్తున సిద్దిపేటకు బయలుదేరారు. దీంతో తెలంగాలో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఇదే క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్ ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన పీడగా అభివర్ణించారు. ఆయన చావాలని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆయన దిష్టిబొమ్మను బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దహనం చేశారు. పలు చోట్ల పీఎస్ లలో ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ వివాదంపై తాజాగా.. టీఆర్ఎస్ అధినేత్రి కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన ట్విట్ చేశారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మీద ఈగవాలిన చూస్తూ ఊరుకొమన్నారు. అంతే కాకుండా గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో రేవంత్ రెడ్డిని ఉరికించినమన్నారు. ఆయన జోలికి వస్తే చుక్కలు చూపిస్తామన్నారు. ఇదే క్రమంలో.. రాజకీయ ప్రత్యర్థులను రాజకీయంగా ఢీకొట్టాలే తప్ప చావు కోరుకోవడం ఏంటని..?.. ఎక్స్ లో నిప్పులు చెరిగారు.
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ నోటి దురుసుతో ప్రత్యర్థి నాయకులను, కులాలను, వ్యవస్థలను దూషించడం, దుర్భాషలాడటంపై తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. ఇదే మొదటిసారి కాదు.. అలాంటి నాయకుడిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం లేదని..? అంటే ఆయన దూషణలను కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థిస్తుందా?.. అంటూ కవిత ఫైర్ అయ్యారు.
ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇంటిపైకి అధికార పార్టీ నాయకులు దండయాత్రకు వెళ్లడం ఏమిటీ?.. ఒక ముఖ్యమంత్రే తన పార్టీ నాయకులను ఇలాంటి దాడికి ఉసిగొల్పడం ఏమిటని..? రాష్ట్రంలో పోలీస్ వ్యవస్థ ఏం పని చేస్తోందని కవిత తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇదేక్రమంలో..
- ఫీ రీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలు అందక విద్యార్థులు
- 22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితాలో తమ భూములు నమోదు అయి రైతులు, ప్రజలు
- ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు రాక, జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించకపోవడంతో నిరుద్యోగులు
- యూరియా దొరకక రైతులు
- జీవో 97ను రద్దు చేయాలని పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు
- వరుసగా జరుగుతోన్న అఘాయిత్యాలు, హత్యాచారాలతో భయం భయంగా మహిళలు
- నాణ్యమైన భోజనం, వసతులు లేక అనేక సమస్యల్లో గురుకులాల విద్యార్థులు
- పీఆర్సీ అమలు, పెండింగ్ డీఏలు సహా తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు
ఇలా రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్రమైన ఆందోళనలో ఉంటే అధికార, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలు రెండు రోజులుగా విలువైన సభా సమయాన్ని వృథా చేశాయని ఏకీపారేశారు.
కనీసం రేపటి నుంచి అయినా అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలపై చర్చ జరగాలని.. వాటికి పరిష్కారం చూపించే దిశగా చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కల్వకుంట్ల కవిత ఎక్స్ వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను కోరారు.
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