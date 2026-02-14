kalva kuntla Kavitha satirical comments on brs party on municipal election results: తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల హీట్ కొనసాగుతుంది. ఈ ఎన్నికల్లో అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన వ్యూహలతో ప్రచారం నిర్వహించాయి. అయితే ప్రజలు మాత్రం వినూత్నంగా ఫలితాలను ఇచ్చరు. మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య త్రిముఖ పోటి జరిగింది. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ కు ప్రజల్లో తిరుగుబాటులేదని ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో మరోసారి రుజువు అయ్యిందని కాంగ్రెస్ నేతలు చెప్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ మాత్రం తెలంగాణలో తామే ప్రత్యామ్నాయం అని కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేద్దామని చివరి నిమిషంలో నిర్ణయించుకుని... వారి కోరిక మేరకు తాము ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ గుర్తుపై ఎన్నికల బరిలో నిలిచామన్నారు. ఎన్నికల్లో తాము ఒక మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్నామని, మరో మున్సిపాలిటీలో వైస్ చైర్మన్ పదవిని అధిష్టించనున్నామని అన్నారు. మరో 40 వరకు తమ కార్యకర్తలు గెలుపు అంచుల వరకు వచ్చారన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పై , కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.
బీఆర్ఎస్ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ చేసిన మోసాలను, హమీల ఎగవేతలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లలేకపోయిందన్నారు. అందుకు కాంగ్రెస్ ఇన్ని సీట్లు గెలిచిందన్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో తనను బాగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని.. ఇది జస్ట్ ట్రైలర్ మాత్రమే అని.. అసలు బొమ్మ ముందు ఉందంటూ కేటీఆర్ పై సెటైర్ లు వేశారు. అహాంకారం తగ్గించుకొవాలని, నోరు జారీ కారు కూతలు కూయవద్దని, ఉద్యమ కారుల్ని కల్పుకొవాలన్నారు. కానీ ఇలానే ఉంటామని అంటే మాత్రం తానేంటో చూపిస్తానని కవిత బీఆర్ఎస్ కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
సోషల్ మీడియాలో కుక్కలను అదుపులో పెట్టుకో లేకుంటే భవిష్యత్తులో భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా ఒకప్పుడు బీఆర్ఎస్ సీపీఐ, సీపీఎంను తొక పార్టీలంటూ వెక్కిరించేదని, ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి అడక్క ముందే కేటీఆర్ తమ మద్దతు తెల్పడంపై కవిత తోకలకే కేటీఆ తోక అయ్యాడంటూ ఇజ్జత్ తీశారు. మొత్తంగా కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడిన మంటలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి మంటలు రాజేశాయి.
