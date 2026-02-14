English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kavitha On Ktr: ఇది జస్ట్ ట్రైలర్.. పిక్చర్ అభి బాకీ హై.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కేటీఆర్‌పై కవిత సెటైర్లు..

Kavitha On Ktr: ఇది జస్ట్ ట్రైలర్.. పిక్చర్ అభి బాకీ హై.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కేటీఆర్‌పై కవిత సెటైర్లు..

Kavitha satirical comments on brs party: బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో తనను విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని కవిత సీరియస్ అయ్యారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. మొత్తంగా కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి మాటల మంటల్ని రాజేశాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 03:54 PM IST
  • కేటీఆర్ పై కవిత సెటైర్లు..
  • మున్సిపల్ ఎన్నికలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Aamir Khan Juhi Chawla Kiss: హీరోయిన్ ముద్దు ఇవ్వలేదని దారుణం..ఉమ్మేసిన ఆమిర్ ఖాన్! చివరికి..!
5
Aamir Khan
Aamir Khan Juhi Chawla Kiss: హీరోయిన్ ముద్దు ఇవ్వలేదని దారుణం..ఉమ్మేసిన ఆమిర్ ఖాన్! చివరికి..!
Jagapathi Babu: రామ్ చరణ్ సినిమా వల్ల నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు.. జగపతిబాబు ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు..!
5
Jagapathi Babu
Jagapathi Babu: రామ్ చరణ్ సినిమా వల్ల నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు.. జగపతిబాబు ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు..!
Valentines Week Alert: వాలెంటైన్స్ వీక్ అని ఈ లింకులు క్లిక్ చేస్తే.. ఇక అంతే సంగతి..!
5
Valentines Week Scam Alert
Valentines Week Alert: వాలెంటైన్స్ వీక్ అని ఈ లింకులు క్లిక్ చేస్తే.. ఇక అంతే సంగతి..!
Aligarh Woman Eloped: మరోసారి వార్తల్లో అలీఘడ్ అత్తా.. అప్పుడు కాబోయే అల్లుడితో.. ఇప్పుడు ఎవరితో పరారైందంటే..?
6
Aligarh woman Eloped
Aligarh Woman Eloped: మరోసారి వార్తల్లో అలీఘడ్ అత్తా.. అప్పుడు కాబోయే అల్లుడితో.. ఇప్పుడు ఎవరితో పరారైందంటే..?
Kavitha On Ktr: ఇది జస్ట్ ట్రైలర్.. పిక్చర్ అభి బాకీ హై.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కేటీఆర్‌పై కవిత సెటైర్లు..

kalva kuntla Kavitha satirical comments on brs party on municipal election results: తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల హీట్ కొనసాగుతుంది.  ఈ ఎన్నికల్లో అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన వ్యూహలతో ప్రచారం నిర్వహించాయి. అయితే ప్రజలు మాత్రం వినూత్నంగా ఫలితాలను ఇచ్చరు.  మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య త్రిముఖ పోటి జరిగింది.  ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ కు ప్రజల్లో తిరుగుబాటులేదని ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో మరోసారి రుజువు అయ్యిందని కాంగ్రెస్ నేతలు చెప్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ మాత్రం తెలంగాణలో తామే ప్రత్యామ్నాయం అని కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేద్దామని చివరి నిమిషంలో నిర్ణయించుకుని... వారి కోరిక మేరకు తాము ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ గుర్తుపై ఎన్నికల బరిలో నిలిచామన్నారు. ఎన్నికల్లో తాము ఒక మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్నామని, మరో మున్సిపాలిటీలో వైస్ చైర్మన్ పదవిని  అధిష్టించనున్నామని అన్నారు. మరో 40 వరకు తమ కార్యకర్తలు గెలుపు అంచుల వరకు వచ్చారన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పై , కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

బీఆర్ఎస్ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ చేసిన మోసాలను, హమీల ఎగవేతలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లలేకపోయిందన్నారు. అందుకు కాంగ్రెస్ ఇన్ని సీట్లు గెలిచిందన్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో తనను బాగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని.. ఇది జస్ట్ ట్రైలర్ మాత్రమే అని.. అసలు బొమ్మ ముందు ఉందంటూ కేటీఆర్ పై సెటైర్ లు వేశారు. అహాంకారం తగ్గించుకొవాలని, నోరు జారీ కారు కూతలు కూయవద్దని, ఉద్యమ కారుల్ని కల్పుకొవాలన్నారు.  కానీ ఇలానే ఉంటామని అంటే మాత్రం తానేంటో చూపిస్తానని కవిత బీఆర్ఎస్ కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

Read more: Telangana Municipal election Results 2026: నల్గొండలో నయా సెన్సెషన్.. ట్రాన్స్ జెండర్ అభ్యర్థి ఘన విజయం..

సోషల్ మీడియాలో కుక్కలను అదుపులో పెట్టుకో లేకుంటే భవిష్యత్తులో భారీ మూల్యం  చెల్లించాల్సి వస్తుందని కల్వకుంట్ల కవిత  సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  అదే విధంగా ఒకప్పుడు బీఆర్ఎస్ సీపీఐ, సీపీఎంను తొక పార్టీలంటూ వెక్కిరించేదని, ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి అడక్క ముందే కేటీఆర్ తమ మద్దతు తెల్పడంపై కవిత తోకలకే కేటీఆ తోక అయ్యాడంటూ  ఇజ్జత్ తీశారు. మొత్తంగా కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడిన మంటలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి మంటలు రాజేశాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

kalva kuntla kavithaBRS KTRtelangana municipal electionsMunicipal electionsTelangana govt

Trending News