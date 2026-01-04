Kalvakuntla Kavitha: ఆ గుంట నక్క ఓ గ్రూప్ తయారు చేస్తుండు.. హరీష్ రావుపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha again fires on brs harish rao: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, కేటాయింపుల వివాదం మరోసారి తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ .. కేసీఆర్, హరీష్ రావులను ఉరితీయాలని అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. దీనికి తెలంగాణ భవన్ లో కేటీఆర్,హరీష్ రావులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటెషన్ ఏర్పాటు చేసి కౌంటర్ కూడా ఇచ్చారు. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాలు ఫుల్ హీట్ మీదున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా కల్వకుంట్ల కవిత మరల బీఆర్ఎస్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పెద్ద గుంటనక్క అంటూ ఏకీపారేశారు. సూర్యాపేటలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. అసెంబ్లీ బహిష్కరణ నిర్ణయంపై హరీశ్ రావును లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఒక మాటనగానే మొత్తంగా అసెంబ్లీ సెషన్ ను బహిష్కరించడం ఏంటని మండిపడ్డారు. అపోసిషన్ స్థానంలో ఉండి, అధికార పార్టీ చేసిన తప్పులను ఎత్తి చూపాల్సిన స్థానంలో ఉండి.. అసెంబ్లీలో హజరుకాకుండా బైట సమావేశాలతో ఎవరికి ఉపయోగమంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
అదే విధంగా హరీష్ రావు తనకంటూ ప్రత్యేకంగా గ్రూపులు తయారు చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. హరీశ్ ధనదాహం కోసమే జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి ప్రాజెక్టును మార్చారని, ఆయన నిర్ణయాలతో సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు తీవ్ర నష్టం జరిగిందని తీవ్రస్థాయిలో కవిత మండిపడ్డారు. మరోవైపు ప్రతిపక్షం లేని సభలో.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కృష్ణా జలాలపై నోటికొచ్చినట్లు అబద్ధాలు చెబుతోందన్నారు.
గత ప్రభుత్వాన్ని నిందించడంపై ఉన్న శ్రద్ధ, కృష్ణా నీటి వాటాలపై చర్చ జరపడంలో లేదని కాంగ్రెస్ తీరుపై మండిపడ్డారు. అయితే.. ఇప్పటికైన కాంగ్రెస్ కు తెలంగాణ ప్రజలకు మేలుచేయాలని ఉంటే.. కర్ణాటక చేపడుతున్న అప్పర్ భద్ర ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదాను రద్దు చేయాలని, ఆల్మట్టి డ్యాం ఎత్తు తగ్గించాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే ఉన్నా నీటి సమస్యను ఎందుకు మాట్లాడి పరిష్కరించుకొవడంలేదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు.
