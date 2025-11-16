English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: నాపై ఎదురుదాడి చేయటం కాదు.!. మరోసారి కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

Kalvakuntla Kavitha: నాపై ఎదురుదాడి చేయటం కాదు.!. మరోసారి కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

kalvakuntla Kavitha fires on harish rao: నక్కల గండి ప్రాజెక్టు వ్యవహారంపై జాగృతి చేసిన డిమాండ్ కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తలొగ్గిందని కవిత అన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ వాళ్లు కౌంటర్ చేస్తే.. మా జాగృతి వాళ్ళు కూడా రిటర్న్ లో కౌంటర్ ఇస్తారని కవిత తెల్చి చెప్పారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 16, 2025, 03:10 PM IST
  • మరోసారి రెచ్చిపోయిన కవిత..
  • బీఆర్ఎస్ పై కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Gold-Silver Price Fall Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. తులం లక్షకు పడిపోవడం పక్కా? నవంబర్ 15వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
6
gold price crash india
Gold-Silver Price Fall Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. తులం లక్షకు పడిపోవడం పక్కా? నవంబర్ 15వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
OnePlus 15: రూ.72,999 విలువైన OnePlus 15 మొబైల్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనేయండి!
6
oneplus 15
OnePlus 15: రూ.72,999 విలువైన OnePlus 15 మొబైల్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనేయండి!
Vivo S50 Series: వివో నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్.. S50 సిరీస్ లాంచ్‌!
5
S50 Pro Vivo
Vivo S50 Series: వివో నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్.. S50 సిరీస్ లాంచ్‌!
Guru Gochar: బృహస్పతి గొప్ప అడుగు.. 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సొంతింటి కల సాకారం..
6
Guru gochar
Guru Gochar: బృహస్పతి గొప్ప అడుగు.. 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సొంతింటి కల సాకారం..
Kalvakuntla Kavitha: నాపై ఎదురుదాడి చేయటం కాదు.!. మరోసారి కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

kalvakuntla Kavitha again sensational comments on brs harish rao and ktr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కల్వకుంట్ల కవిత దూకుడుగా ముందుగావెళ్తున్నారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓటమి చెందిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి కవిత ఎక్కడ చాన్స్ కూడా వదలకుండా.. బీఆర్ఎస్ ను ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్నారు. రిజల్ట్ రోజున  కర్మ ఎవర్ని వదలదని ట్విట్ చేశారు. ఆ తర్వాత.. ఏకంగా పార్టీ ఓటమికి హరీష్ రావు తెరవెనుక కుట్రలు చేశారన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా నుంచి బైటకు రావాలన్నారు. హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లను ఒకరిపై మరోకరు బాణాలు వేసుకొవడం మాని.. పార్టీ డెవలప్ మెంట్ కోసం కలసి పనిచేయాలన్నారు. వీరిద్దరు మాత్రమే ఏదో బీఆర్ఎస్ ను మోస్తున్నట్లు కేసీఆర్ దగ్గర బిల్డప్ ఇస్తున్నారని, కేసీఆర్ ముందు అంతా పిల్లబచ్చాలే అంటూ పంచ్ లు వేశారు.

ఈక్రమంలో కవిత వ్యాఖ్యలపై మెదక్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. కవిత తిన్నింటి వాసాలు లెక్కపెడుతుందని,  కొరివి దెయ్యంలా దాపురించిందని ఏకీపారేశారు. మరోవైపు కవిత మాత్రం ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా మరింత జోరును పెంచారు.ఈ క్రమంలో మరోసారి హరీష్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తాను ప్రజల్లోకి వెళ్లానని.. వారి బాధలు విన్నానని, వారు తనకు చెప్పిందే మాట్లాడుతున్నానని కల్వకుంట్ల కవిత క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన వెనుకాల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడని ప్రచారం చేయడంలో వాస్తవంలేదన్నారు.  అదే విధంగా  ఏసీ రూముల్లో కూర్చొని మాట్లాడడంకాదన్నారు.

 

మరోవైపు..  బీఆర్ఎస్  ఎమ్మెల్సీ  నవీన్ కుమార్ ఇటీవల పలు అంశాలపై క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినందుకు సంతోషమన్నారు. అదే విధంగా..  హరీష్ రావు, గంగుల కమలాకర్ కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలన్నారు.  నక్కల గండి ప్రాజెక్టు వ్యవహారంపై జాగృతి చేసిన డిమాండ్ కు సీఎం రేవంత్ సర్కారు తలొగ్గిందన్నారు.  బీఆర్ఎస్  వాళ్లు కౌంటర్ చేస్తే మా జాగృతి వాళ్ళు కూడా కౌంటర్ చేస్తారన్నారు.  బాధ్యత గత ప్రజాప్రతినిధులు వివరణ ఇచ్చుకోవాలే కానీ.. తన మీద ఎదురుదాడి చేయటం సరికాదన్నారు.

బీఆర్ఎస్ లో పరిణామాలను రేవంత్ రెడ్డి తనకు అనుకూలంగా వాడుకుంటున్నారన్నారు. ఏ పార్టీ కూడా ఆడవాళ్లకు న్యాయం చేయడం లేదన్నారు కవిత. కాంగ్రెస్ పార్టీలో  మహిళ మంత్రులు, కీలక నేతలు కూడా వివాదాంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారన్నారు.  రాహుల్ గాంధీని పక్కనపెట్టి ప్రియాంక గాంధీకి న్యాయం చేయమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎలా మాట్లాడతారన్నారు.

Read more: Medak Brs Leader Video: కవిత కొరివి దెయ్యంలా దాపురించింది.!. నిప్పులు చెరిగిన మెదక్ బీఆర్ఎస్ నేతలు.. వీడియో..

మరోవైపు బీఆర్ఎస్ మీద  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడే విధంగా చేసింది కూడా.. కొంత మంది బీఆర్ఎస్ నేతలే అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా.. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో నాది కేవలం ప్రేక్షక పాత్ర మాత్రమేనంటూ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla KavithaBRS Harish RaoKTRTelangana PoliticsCM Revanth Reddy

Trending News