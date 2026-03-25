Kalvakuntla Kavitha: ముహుర్తం ఫిక్స్.. మార్చి 27న కొత్త పార్టీని ప్రకటించనున్న కల్వకుంట్ల కవిత

Kalvakuntla Kavitha New Party Launch On March 27th: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కొత్త పార్టీ పురుడు పోసుకోనుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కొత్త పార్టీ పెడతారంటూ ఎప్పటి నుంచో ప్రచారం జరుగుతోంది. మొదట ఉగాది రోజు కవిత కొత్త పార్టీపై ప్రకటన చేస్తారని భావించినప్పటికీ.. అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఈ క్రమంలో కవిత కొత్త ప్రకటనకు ముహూర్తం ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీరామ నవమి నాడు అనగా మార్చి 27న కవిత కొత్త పార్టీపై ప్రకటన చేయనున్నారని సమాచారం.
శ్రీరామనవమి రోజు ఉదయం 8:30 గంటలకు నిజామాబాద్లో ఏర్పాటు చేసే మీడియా సమావేశంలో కవిత తన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు. తన మెట్టినిల్లు నిజామాబాద్ నుంచి పార్టీ ఏర్పాటుపై కవిత ప్రకటన చేస్తారని తెలుస్తోంది. పార్టీ గుర్తు, విధివిధానాలతో పాటుగా.. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేసే నియోజకవర్గాన్ని కూడా ప్రకటించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే 'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి (TPJ)' అనే పేరును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వద్ద కవిత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినట్లు సమాచారం.
ఇక కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీ అనౌన్స్ చేయబోతున్నారనే వార్త తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మార్చి 27న కల్వకుంట్ల కవిత నిజామాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు నిజామాబాద్ లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో కీలక ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించబోతున్నారు. అనంతరం శుక్రవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు శ్రీ రఘునాథ ఆలయం (ఖిల్లా రాంమందిర్)లో శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొంటారు.
అయితే కొంతకాలంగా మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన కవిత.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక రాజకీయ ముద్ర వేసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా సాంస్కృతిక ఉద్యమాన్ని నడిపిన ఆమె, ఇప్పుడు నేరుగా కొత్త పార్టీ ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అంతేకాకుండా ఏప్రిల్ 25న మేడ్చల్ పరిధిలో సుమారు లక్ష మందితో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించి.. అధికారికంగా పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని కవిత భావిస్తున్నారు. ఈ సభకు పలువురు జాతీయ స్థాయి నేతలు కూడా హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త పార్టీ ద్వారా కవిత ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారనే దానిపై కూడా క్లారిటీ రానుంది. ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఆమె బోధన్ లేదా సిద్దిపేటలో ఏదో ఒకదానినుంచి పోటీ చేస్తానని ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
