  Kalvakuntla Kavitha: వికారాబాద్ లో హైటెన్షన్.. కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్, భారీగా తోపులాట..

Kalvakuntla Kavitha: వికారాబాద్ లో హైటెన్షన్.. కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్, భారీగా తోపులాట..

kalvakuntla Kavitha arrested in vikarabad: కవితను పోలీసులు ప్రచారం వాహనం నుంచి దింపి మరీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంతో వికారాబాద్ లో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.  రైతులకు, పోలీసులకు మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:17 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: వికారాబాద్ లో హైటెన్షన్.. కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్, భారీగా తోపులాట..

Kalvakuntla Kavitha arrested in vikarabad: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఒకవైపు అధికార కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ను కూడా టార్గెట్ చేసుకుంటూ వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విధానాలను ఏకీపారేస్తున్నారు.  బడాబాబుల అక్రమ నిర్మాణాలను వదిలేసి పేదల ఇళ్లను  రేవంత్ కూల్చివేయడమేపనిగా పెట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అక్రమ కూల్చివేతలు,  అక్రమ భూసేకరణలపై రైతులకు, పేద ప్రజలకు అండగా ఉంటున్నారు. వికారాబాద్ జిల్లాలో పరిగి ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్ కోసం భూసేకరణపై కవిత నిరసనలు చేపట్టారు. భారీగా స్థానికులు, రైతులతో కలసి రాస్తా రోకో నిర్వహించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. 

ఈ సందర్భంగా కవిత మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చిన్న, సన్నకారు రైతుల భూములు తీసుకుంటూ వారి నోటి కాడి బుక్క లాక్కుంటోందని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న మోసాలకు ఆ పార్టీని కాల్చి బూడిద చేసినా పాపం లేదన్నారు. కళ్లాపూర్, రాపోల్, భట్ల చందారం సహా పలు గ్రామాల్లో రైతుల మొత్తం భూములను తీసుకొని వారికి దిక్కులేని పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. పరిశ్రమల పేరుతో ప్రభుత్వం సేకరించనున్న 1250 ఎకరాల్లో వెయ్యి ఎకరాలు అసైన్డ్ భూములేనని, మిగతా 250 ఎకరాల భూమి కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రైతులవేనని స్పష్టం చేశారు.

ఈ కాంగ్రెస్ మూడేళ్ల పాలనలో రైతులు ఎక్కడ కూడా సంతోషంగా లేరని చెప్పారు. రైతు భరోసా, రైతు రుణమాఫీ, యూరియా, మద్దతు ధర ఇలా ఏదో ఒక సమస్యతో రైతులంతా టార్చర్ అనుభవిస్తున్నారని కవిత మాట్లాడారు. ఒక వైపు మూసీ బాగు చేస్తానని చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి... మరో వైపు మూసీ నెత్తిన పరిశ్రమలు తెచ్చిపెడతానని అంటున్నాడని విమర్శించారు. 

రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి పెనంపై నుంచి పొయ్యిలో పడినట్లైందని కవిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ రైతుల పట్ల ఎలా వ్యవహరించిందో కాంగ్రెస్  అంతకన్నా ఘోరంగా వ్యవహరిస్తుందన్నారు. పెద్ద రైతుల జోలికి పోకుండా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రైతులనే ఈ ప్రభుత్వం టార్గెట్ చేసిందన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతులకు అన్యాయం జరగనివ్వమన్నారు.

ఎక్కడ రైతులకు అన్యాయం జరిగితే అక్కడ జాగృతి, ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఉంటుందన్నారు. మరో పది రోజుల్లో తెలంగాణకు ప్రాంతీయ పార్టీ రాబోతుందని...పార్టీ ఏర్పాటు తర్వాత కూడా మరిన్ని ప్రజా ఉద్యమాలు చేస్తామని కవిత రైతులకు, ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. దీంతో ఉద్రిక్తత తలెత్తడంతో పోలీసులు కల్వకుంట్ల కవితను ప్రచారం వాహనం నుంచి దింపి మరీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  ఈ క్రమంలో వికారాబాద్ లో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. కవితను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో తోపులాట చోటుచేసుకుంది. రైతుల పొట్టకొట్టి భూములు సేకరించడం ఏంటని కవిత మండిపడ్డారు.

ప్రభుత్వం భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్ రద్దు చేసేవరకు తమ ఉద్యమం, నిరసనలు ఆగవని కవిత ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడికక్కడ బీఆర్ఎస్ నేతల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా పోలీసులు తమ లాఠీలకు పని చెప్పి అక్కడి వారిని పరుగులు పెట్టించారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

