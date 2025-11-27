Kalvakuntla Kavitha Video: భట్టి విక్రమార్క కుమారుడి నిశ్చితార్థంలో కవిత.. చీర రంగుపై నెట్టింట కొత్త రచ్చ.. వీడియో ..

Kavitha saree colour controversy in Bhatti son engagement: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా జనంబాట చేపట్టిన కవిత.. కాంగ్రెస్ ను, బీఆర్ఎస్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కూడా కవిత ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ అంటూ రాద్దాంతం చేసి మోసం చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. అంతేకాకుండా.. ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రభుత్వం మనకు అక్కర్లేదని, తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ గద్దెలను కూల్చేయాలంటూ కూడా తన కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు.
This video is shaking the whole internet.🔥
That's K. Kavitha at the wedding of Telangana Congress Dy CM's son yesterday.
Everyone's losing it over how perfectly her saree matches the Congress party colors—blue, white, and red on point.
Ever since she walked away from BRS,… pic.twitter.com/qF5NlfhEVt
— Amoxicillin (@__Amoxicillin_) November 27, 2025
తెలంగాణలో కొత్తగూడెంలో మాత్రమే బీసీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారని, ఆ జిల్లాలో కనీసం ఒక బీసీ సర్పంచ్ కు చోటులేకుండా చేశారన్నారు. మరోవైపు ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా కౌంటర్ లు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలొ కల్వకుంట్ల కవిత బుధవారం రాత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కకుమారుడి నిశ్చితార్థంకు హజరయ్యారు.
ఈ నేపథ్యంలో కవిత తన భర్తతో కలిసి వేడుకకు హజరయ్యారు. వేదిక మీద కవిత దంపతులను మల్లు విక్రమార్క.. కాబోయే దంపతులను పరిచయం చేయగా.. కాబోయే వధువరులను ఆశీర్వదించారు. అయితే ప్రస్తుతం... కవిత వేసుకున్న చీరపై నెట్టింట కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఉదయం పూట కాంగ్రెస్ పార్టీ గద్దెల్ని కూల్చేయాలని చెప్పి, రాత్రి అదే పార్టీకి చెందిన నేతల వేడుకులో హజరై, కాంగ్రెస్ పార్టీ రంగుల చీరను ధరించి రావడంపై నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది.
Read more: TG High court On Group 2: గ్రూప్-2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టు భారీ శుభవార్త.. సింగిల్ బెంచ్ ఉత్తర్వులపై కీలక తీర్పు..
కవిత ఇన్ డైరెక్ట్ గా తాను కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు రెడీ అంటూ హింట్ ఇస్తున్నారా.. ఏంటని కూడా కొంత మంది డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా రంగులను పోలిన కవిత వేసుకున్న చీరపై నెట్టింట బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు సైతం పలు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. అయితే మరికొంత మంది జాతీయ జెండా రంగు చీరను ధరించిన తప్పేనా.. అంటూ కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook