  • Kalvakuntla Kavitha video: ప్రశ్నిస్తే నా మీద కక్ష కట్టారు.!. శాసన మండలిలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన కవిత.. వీడియో వైరల్..

Kalvakuntla Kavitha video: ప్రశ్నిస్తే నా మీద కక్ష కట్టారు.!. శాసన మండలిలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన కవిత.. వీడియో వైరల్..

kavitha emotional in the legislative council:  తన మీద  కక్ష సాధింపులకు పాల్పడ్డారని కవిత బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో కవిత శాసన మండలిలో చాలా భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు.  దీనిపై కవిత ఎమోషనల్గా మాట్లాడటం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 5, 2026, 01:42 PM IST
  • శాసన మండలిలో కవిత ఎమోషనల్..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రచ్చ..

Kalvakuntla kavitha emotional in the legislative council: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారారు. తరచుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీపై ముఖ్యంగా హరీష్ రావును టార్గెట్ చేసుకుని మాటల తూటాలు  పేలుస్తున్నారు.  అదే విధంగా ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కల్వకుంట్ల కవిత శాసన మండలిలో సమావేశాలకు హజరయ్యారు. కవిత భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. తనపై కొంత మంది కక్ష తో పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోయేలా చేశారని ఎమ్మెల్సీ కవిత  సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అంతే కాకుండా  తెలంగాణలో బతుకమ్మ ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసేటప్పుడు కూడా తనపై చాలా మంది తప్పుడు ప్రచారం చేశారన్నారు. తనపై ఈడీ, సీబీఐ దాడులు చేసినప్పుడు పార్టీ అండగా ఉండలేదని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. కొంత మంది చేసిన తప్పులను ప్రశ్నించడంతోనే పార్టీలో తనపై కుట్రలు చేసి బైటకు వెళ్లిపోయేలా చేశారని కవిత మండలిలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ కారులు, అసువులు బాసిన అమరులకుటుంబాలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందన్నారు.  నీళ్లు ,నిధులు, నియామకాల విషయంలోకూడా గత బీఆర్ఎస్ తో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న కాంగ్రెస్ కూడా పూర్తిగా మోసపూరితంగా వ్యవహరించాయన్నారు. 

 అదే విధంగా.. సమ్మక్క, సారాలమ్మ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఇదే తన చివరి ప్రసంగమంటూ కవిత కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఆదివాసీ సాంప్రదాయాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా సమ్మక్క, సారక్క వైదిక చిహ్నాలను చెక్కారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Read more: Phone tapping case: సీఎం రేవంత్‌కు బిగ్ షాక్.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు..

ఇది వారి సంప్రదాయాలకు విరుద్దమన్నారు. సమ్మక్క - సారక్క జాతరకు దేవాదాయ శాఖ పర్యవేక్షణ అనేది ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమ్మక్క, సారక్క జాతరలో అమ్మవార్లు అడవి నుంచి రావడం సాంప్రదాయమని గిరిజన, ఆదివాసీ సంప్రదాయాలకు విరుద్దంగా ప్రభుత్వం ప్రవర్తిస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై కవిత ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. కవిత  శాసన మండలిలో కన్నీళ్లు పెట్టుకొవడం తెలంగాణ  రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

 

 

