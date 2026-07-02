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kalvakuntla Kavitha: మీకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యింది.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kavitha fires on cm revanth reddy: నిరసనలు చేస్తున్న మహిళలను అక్రమంగా తీసుకొని వచ్చి అరెస్ట్ చేశారని కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు నేటితో కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యిందని ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:56 PM IST
kalvakuntla Kavitha: మీకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యింది.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kalvakuntlakavitha(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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