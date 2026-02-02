English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌‌ను విచారణకు పిలిస్తే తప్పేంటీ.?. కేటీఆర్ టార్గెట్‌గా కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌‌ను విచారణకు పిలిస్తే తప్పేంటీ.?. కేటీఆర్ టార్గెట్‌గా కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kavitha sensational comments on phone tapping case: మంచోడైనా, చెడ్డోడైనా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ను చూసి ఓటు వేయాలనటం మీ నితంతృత్వ, రాజరిక పోకడలకు నిదర్శనమంటూ కవిత... కేటీఆర్ పై మండిపడ్డారు. అదే విధంగా కులం, మతం, చుట్టమని లేదా పైసలు చూసి మాత్రం ఓటు వేయవద్దని కవిత ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:32 PM IST
  • ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కవిత ఫైర్..
  • కేటీఆర్ పై సెటైర్లు..

Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌‌ను విచారణకు పిలిస్తే తప్పేంటీ.?. కేటీఆర్ టార్గెట్‌గా కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kalvakuntla kavitha fires on cm revanth reddy govt and brs ktr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఒక వైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం, మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల రచ్చ తారాస్థాయికి చేరింది. మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్ సహా హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లు, సంతోష్ కుమార్ లను సిట్ విచారించింది. ఇక దీనిపై తాజాగా.. కల్వకుంట్ల కవిత రియాక్ట్ అయ్యారు .తాను సిట్ విచారణకు రెడీ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై, కేటీఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేటీఆర్ ఇటీవల  ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని.. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి మంచోడైనా చెడ్డోడైనా కేసీఆర్ గారిని చూసి ఓటు వేయాలని కేటీఆర్ కోరిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి కల్వకుంట్ల కవిత తనదైన స్టైల్ లో కౌంటర్ లు వేశారు. 

కేసీఆర్ గారి లేబుల్ చూసి అవినీతి నాయకులకు ఓటు వేయాలని కోరటం ఏంటని మండిపడ్డారు. మంచోడైనా, చెడ్డోడైనా ఓటు వేయాలనటం మీ నితంతృత్వ, రాజరిక పోకడలకు నిదర్శనమంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కులం, మతం, చుట్టమని లేదా పైసలు చూసి మాత్రం ఓటు వేయవద్దని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. అభ్యర్థి మనకు ఆపదలో ఆదుకుంటాడా లేదా అన్నది చూసి ఓటు వేయాలన్నారు.  పైసలు అడిగిటోడు కాకుండా ఆపద సమయంలో,కష్టకాలంలో ఎవరైన అండగా ఉంటారో ,  పనిచేసేటోళ్లను గెలిపించుకొవాలన్నారు.

గుడ్డిగా లేబుల్ చూసి ఓటు వేస్తే కచ్చితంగా నష్టపోతామన్నారు.  జాగృతి తరఫున కొన్ని చోట్ల ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలిపామన్నారు.  మేము మంచి అభ్యర్థులను పెట్టామని  వారికి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కవిత ప్రజల్ని కోరారు..  ఇక కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలంగాణ ప్రజలను బీజేపీ ఘోరంగా మోసం చేసిందన్నారు.  ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మన తెలుగింటి కోడలు అయినా మనకు ఏమీ దక్కలేదన్నారు. ఇక ఎడ్యుకేషన్, వైద్యానికి మొత్తం 53 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ లో ఒక్క శాతం కూడా నిధులు కేటాయించలేదని కవిత ఎద్దేవా చేశారు. 

ఇది సరైన పద్దతి కాదని.. దీనిపై యువత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని కవిత అన్నారు.  12 ఏళ్లైనా సరే విభజన హామీలను అలాగే పెండింగ్ లో ఉంచారని కేంద్రంపై మండిపడ్డారు.  రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 47 అంశాలకు సంబంధించి అడిగితే ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. అర్బన్ డెవలప్ మెంట్, రీజినల్ రింగ్ రోడ్, మెట్రో ఫేజ్-2 కు నిధులు ఇవ్వలేదన్నారు.  ఐఐఎం, నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఇవ్వలేదని కవిత మండిపడ్డారు. 

విభజన హామీలైనా ఉక్కు ఫ్యాక్టర్టీ, కోచ్ ఫ్యాక్టరీలను పట్టించుకోలేదన్నారు. మెట్రో ఫేజ్ వన్ రిపోర్ట్ ను ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోవటంతోనే నిధులు ఇవ్వలేదని కిషన్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నారు. అంటే తెలంగాణ ప్రజలకు ఏమీ తెలియదన్నట్లుగా ఆయన వ్యవహరిస్తున్నారని కవిత ఎద్దేవా చేశారు.  ఈ ఏడాది ప్రభుత్వం రిపోర్ట్ ఇస్తే నిధులు ఎలా ఇస్తారు..?  ముందు కేటాయింపులు జరపాలి కదా?.. అని అన్నారు. మోడీ తనకు బడే భాయ్ అంటూ 30 సార్లు సీఎం ఢిల్లీ వెళ్లారని,  కనీసం 30 వేల కోట్లు కూడా మనకు తీసుకురాలేదని  సీఎం రేవంత్ పై సెటైర్ లు వేశారు.

ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి ఇది పూర్తిగా విరుద్ధమని, దీన్ని మార్చుకొవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.   ఇక సిటిలో తరచూ అగ్నిప్రమాదాలు జరుగుతున్న సరే ప్రభుత్వం పట్టించుకోవటం లేదన్నారు.  2022 మార్చి నుంచి ఇప్పటి వరకు సిటీలో చాలా అగ్నిప్రమాదాలు జరిగాయన్నారు. రూబీ హోటల్, దక్కన్ మాల్, స్వప్న లోక్ కాంప్లెక్స్ గుల్జార్ హౌస్ లో అగ్నిప్రమాదాలు జరిగాయి. మొన్నటికి మొన్న నాంపల్లిలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో చిన్న పిల్లలు చనిపోయారు.  కానీ సీఎం కనీసం పరామర్శించలేదన్నారు. 

ఇక మహిళలకు హైదరాబాద్ నగరంలో రక్షణ లేకుండా పోయిందన్నారు.  గత ఒక్క ఏడాదిలోనే 69 హత్యలు, 176 హత్యాయత్నాలు జరిగాయన్నారు. దీనికి తోడు గన్ కల్చర్ కూడా మన వద్ద మోపైందని అన్నారు.  రెండు రోజుల క్రితం కోటిలో గన్ తో కాల్పులు జరిపి లక్షల రూపాయలు దోచుకున్నారని, గతేడాది అయితే పోలీసుల మీదనే దాడులు జరిగాయి.  అయినా సరే హోమంత్రిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి మేల్కొలేదన్నారు.  ఇక మన సీఎం మూడుసార్లు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ సదస్సులకు వెళ్లారని.. 

ఒకసారి మన హైదరాబాద్ లోనే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ను నిర్వహించారన్నారు. వీటితో మనకు ఎంత పెట్టుబడి వచ్చిందో చెప్పాలన్నారు. బీఆర్ఎస్ రాజరిక పోకడలు అనుసరిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలను పట్టించుకోవటం లేదన్నారు.  ఇవ్వగలిగే పరిస్థితిలో ఉండి కూడా బీజేపీ తెలంగాణకు రూపాయి ఇవ్వటం లేదన్నారు.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో పొలిటకల్ వ్యవస్థను మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. యువత, మహిళలు, మేధావులు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.  అదే విధంగా.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పారదర్శకంగా విచారణ జరగాలన్నారు. కేసీఆర్ గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని,.  అందుకే ఆయనను విచారణకు పిలిచారన్నారు. విచారణకు ఎవరినీ పిలిచినా సరే వెళ్లాల్సిందే. చట్టాలకు ఎవరు అతీతం కాదన్నారు. 

నేను తప్పు చేయకపోయినా సరే ఈడీ, సీబీఐ విచారణకు వెళ్లానని, ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు పిలిస్తే కూడా వెళ్తానన్నారు. కానీ కేటీఆర్ గారు మాత్రం కేసీఆర్ గారిని అసలు విచారణకే పిలవద్దు అని అంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇలాంటి రాచరిక పోకడల ఆలోచనలు మారకపోతే బీఆర్ఎస్ ను ఎవరు కాపాడలేరన్నారు.  అదే విధంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సాగదీయకుండా విచారణను తుది దశకు తేవాలన్నారు.  అదే విధంగా కేసీఆర్ గారిని ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు పిలిచే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో బీఆర్ఎస్ ఆలోచించుకోవాలన్నారు. 

Read more: Harish Rao: ఇల్లీగల్ అని ఎలా అంటారు..?.. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ అంశంపై సీపీ సజ్జనార్‌పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఐతే గుంటనక్కతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుందని  అన్నారు. అందుకే ఈ కేసులో విచారణ పూర్తి చేస్తారని నాకు నమ్మకం లేదన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసమే కొన్ని రోజులు ఈ కేసును అటు, ఇటు తిప్పుతున్నారని, నిజంగా కాంగ్రెస్ కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే రెండేళ్లుగా ఎందుకు కేసు ముందుకు పడటం లేదని కవిత రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను ప్రశ్నించారు.

 

