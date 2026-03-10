English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: పేదల భూముల్ని ప్రభుత్వమే కబ్జా చేస్తోంది.. రేవంత్ పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha: పేదల భూముల్ని ప్రభుత్వమే కబ్జా చేస్తోంది.. రేవంత్ పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kalvakuntla Kavitha slams on revanth reddy govt: కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడుతూ వెలుగు మట్ల బాధితులకు ప్రభుత్వంవెంటనే ఇళ్లను కట్టించి ఇవ్వాలన్నారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు తన నిరాహర దీక్ష కొనసాగుతుందని అన్నారు.ఇప్పటికే ఖమ్మంలో అరెస్ట్ చేసిన కవితను నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ కు తరలించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:02 PM IST
  • నిరసన చేపట్టిన కవిత..
  • మరోసారి కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు..

Kalvakuntla Kavitha: పేదల భూముల్ని ప్రభుత్వమే కబ్జా చేస్తోంది.. రేవంత్ పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha fires on cm revanth reddy govt:  తెలంగాణలో మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్లను కూల్చివేతలపై పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు మిన్నంటాయి. దీనిపై కల్వకుంట్ల కవిత పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఖమ్మంలోని వెలుగు మట్ల బాధితులకు అండగా ఉంటున్నారు. నిన్న సాయంత్రం దాదాపు రెండు గంటల పాటు రోడ్డుమీద బైఠాయించి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్రజలకు న్యాయం జరిగే వరకు కదలేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో పోలీసులు కవితతో పాటు, కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిన్న రాత్రి కవితను హైదరాబాద్ లోని ఆమె  నివాసంకు తరలించారు. ఈ క్రమంలో కల్వకుంట్ల కవిత తన కార్యాలయంలో సైతం నిరసన దీక్ష చేపట్టారు.

ఈ క్రమంలో మాట్లాడుతూ.. వెలుగుమట్ల లో కూల్చిన ఇళ్ల స్థానంలోనే కొత్త ఇళ్లు కట్టిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.  అప్పటి వరకు నా నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందన్నారు.అసలైతే.. భూదాన్ భూములను ఆక్రమించుకునే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఎక్కడుందని నిలదీశారు. ఈ రాష్ట్రంలో పేదల భూములను ప్రభుత్వమే కబ్జా చేస్తోందని కాంగ్రెస్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వెలుగుమట్లలో భూముల రేట్లు పెరగటంతో పేదల ఇళ్లు కూల్చి ఆ స్థలాన్ని పెద్దలకు కట్టబెట్టే కుట్రలకు కాంగ్రెస్ తెరలేపిందన్నారు. 

రాజ్యాంగం పట్టుకొనే మాట్లాడే రాహుల్ గాంధీకి వెలుగుమట్ల దారుణం కన్పించడంలేదా అంటూ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేద, ప్రజా వ్యతిరేకంగా మారిందని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.  ఖమ్మంలోనే కాదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పేదల ఇళ్లు కూల్చేస్తూ అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తోందని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. పేదలంటే కాంగ్రెస్ కు లెక్క లేకుండా పోయిందని,  అడిగే వాళ్లు లేరనుకుంటున్నారా?.. అంటూ కవిత మండిపడ్డారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని ముగ్గురు మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి దీనిపై స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు.

భూదాన్ భూమి అంటేనే పేదవాళ్లకు ఇచ్చిన భూమి అని,  పేదవాళ్లకు ఇచ్చిన భూమిలో ప్రభుత్వం, కలెక్టర్ గారు కర్కషంగా వ్యవహరించడం ఏంటని ప్రశ్నలు గుప్పించారు.  టెన్త్, ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఉండే ఇలాంటి సమయంలో అర్ధరాత్రి బుల్డోజర్లతో 750 ఇళ్లను కూలగొట్టారని,  విద్యార్థుల హాల్ టికెట్లు ఉన్న ఇళ్లను కూడా కూల్చేశారని అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలని ఫైర్ అయ్యారు.  బాధితులందరినీ అంబేడ్కర్ భవన్ లో పెట్టారని,  నిజంగా ఒక పశువుల కొట్టంలోకి వారందరినీ తోలినట్లు తోలారని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ పట్టించుకునే నాథులు లేరని, పిల్లలకు దద్దుర్లు వస్తున్నాయి. వారి ఆరోగ్యం పాడయ్యే పరిస్థితి నెలకొందని ఆరోపణలు చేశారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: ఖమ్మంలో భూదాన్ బాధితుల కోసం కవిత నిరసన.. అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..

బాధితులు కూలీపనులు చేసి జీవనం సాగిస్తున్నారని, కనీసం భోజనం కూడా పెట్టటం లేదన్నారు. బాధితుల కోసం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ జేఏసీ, జాగృతి, ధర్మసమాజ్ పార్టీ విశారదన్ గారు సంయుక్తంగా ఆందోళన చేశామని కవిత స్పష్టం చేశారు. మేమేదో టెర్రరిస్టులమన్నట్లుగా మమ్మల్ని హైదరాబాద్ కు తీసుకొచ్చారని, విశారదన్ గారి ఎక్కడకు తీసుకెళ్లారో తెలియదు. అచూకీ తెలిశాక ఆయన కూడా పోరాటం చేస్తామన్నారు. నా వంతుగా జాగృతి కేంద్ర కార్యాలయంలో నేను నా దీక్షను కొనసాగిస్తున్నట్లు కవిత వెల్లడించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla KavithaTelangana PoliticsVelugumatla demolitionsKavitha protestkhammam

