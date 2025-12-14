Kalvakuntla Kavitha: హైదరాబాద్ ను పట్టించుకొకుంటే తాటతీస్తాం.!. సీఎంరేవంత్ పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla kavitha fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలో కల్వకుంట్ల కవిత ఇతర పార్టీలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. జనంబాట చేపట్టిన కవిత.. తరచుగా బీజేపీ, కాంగ్రెస్ , బీఆర్ ఎస్ లను ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా కవిత వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ లో విపరీతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు కవిత వ్యాఖ్యలపై నేతలు కూడా అదేస్థాయిలో కౌంటర్ లు ఇస్తుండటంతో తెలంగానలో నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. కల్వకుంట్ల కవిత ఐదు రోజులుగా హైదరాబాద్ లో జనం బాట చేపట్టారు. దీనిలో భాగంగా పలు కాలనీల్లోకి వెళ్లి ప్రజల సమస్యల్ని దగ్గర నుంచి విన్నారు.
తెలంగాణకుహైదరాబాద్ గుండెకాయ వంటిదన్నారు. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ప్రజలకు కావాల్సిన అన్నిరకాల వసతులు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఇటీవల.. ఆర్ టి సి బస్ లను తగ్గించి, ఎలక్ట్రిక్ బస్ లను పెడతాం అంటున్నారు, ఛార్జింగ్ కి పైసలు ప్రభుత్వం కడుతుందన్నారు . రిక్వెస్ట్ బస్ స్టాప్ లు ఒక్క దగ్గర ఉంటే మరొక్క పక్కన బస్ ఆపుతున్నారని, బస్ లు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటూ కవిత విమర్శలు చేశారు.
కుక్కలు కరవడం గురించి ప్రజలు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. చివరి రెండెళ్లలో లో క్రైమ్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయిందన్నారు. వృద్దులు పైన, ఒంటరిగా ఉండే వారి పైన దాడులు చేస్తున్నారన్నారు. దొంగలు డ్రగ్స్ తీసుకొని మహిళలను ఏడిపిస్తున్నారని చెప్పారు. అదే విధంగా.. బాపు ఘాటు ని డ్రగ్స్ ని అడ్డాగా వాడుకుంటున్నారని, యాకత్ పూర్ లో మురికి నీరు వస్తుందన్నారు. కంటోన్మెంట్ కి వెళ్దామనుకుంటే.. రసూల్ పూర్ లో 5 లారీల చెత్త ఎత్తివేశారన్నారు.
పట్టాలు వస్తాయ్ అని అక్కడి ఎమ్మెల్యే గణేష్ అక్కడి ప్రజలు చెప్పారు. సనత్ నగర లోని దాసరం బస్తీ కి వెళ్లినం అక్కడ చుట్టు బిల్డింగ్ లు ఉంటాయని, మరీ మధ్యలో చెత్త ఆటోలు పెడతారు, అక్కడ అసాంఘికి కార్యక్రమలు జరుగుతున్నాయన్నారు. కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియం మరీ అధ్వాన్నంగా ఉందన్నారు. హైదరాబాద్ లో ఎక్కడైతే బ్రిడ్జి పెండింగ్ లో ఉంటే అక్కడ ఆక్సిడెంట్ లు అవుతున్నాయన్నారు. కుమ్మరి వాళ్ళు మట్టి కావాలని కోరుకుంటున్నారని,
చార్మినార్ మల్టీలెవెల్ పార్కింగ్ కంప్లీట్ ఇంకా పెండింగ్ లో ఉందన్నారు. అంబర్పేట్ లో మేము వెళ్లే సరికి రోడ్ వేశారని గుర్తు చేశారు. సికింద్రాబాద్ మాణిక్యశ్వర్ బస్తిలో హాస్పటల్ లేదు, అక్కడ ప్రజలు ఆస్పత్రి కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. డబల్ బెడ్ రూమ్ ఇల్లు కడతామని పలు చోట్ల మాటతప్పినట్లు చెప్పారు. పద్మారావు ఇంటి ముందు స్కూల్ ఉందని, అక్కడ బిల్డింగ్ కట్టాలి
వారాసిగూడ లో రోడ్ లో సరిగ్గా లేవన్నారు. 10 సంవత్సరాలు నుంచి అనేక మందికి వికలాంగులు, వితంతువులు, వృద్దులు పింఛన్లు అప్గ్రేడ్ లేదని, పబ్లిక్ గార్డెన్ ని ప్రజలకు ఉపయోగించేలా చూడాలన్నారు. దూలపేట కి ప్రభుత్వం గూడుంబా ఫ్రీ అయినంక పాకేజీ ఇస్తామన్నారని.. కానీ ఇవ్వలేదని కవిత అన్నారు.
హైదరాబాద్ లో మౌలిక వసతులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కావాలని.. పేదవాడి కోరిక, గతం లో బీ ఆర్ ఎస్ ప్రభుత్వం లక్ష ఇండ్లు కడుతామని చెప్పి 60 వేలు ఇండ్లు మాత్రమే కట్టిందన్నారు. అందులో కూడా చాలా ఇండ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు.
Read more: Telangana panchayat elections: పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ బిగ్ ట్విస్ట్..సెల్ టవర్ ఎక్కిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి..
ఇందిరమ్మా ఇండ్లు పెద్ద ఎత్తున్న నగరంలో ఇవ్వాలన్నారు. సింగరేణి కష్టం తోటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్ బాల్ ఆడారని కవిత విమర్శించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్ బాల్ ఆడటం వలన ప్రజలకు ఏమి ఉపోయోగం లేదని, వాళ్ళప్రచారం చేసుకున్నారన్నారు. సింగిరెణి కి కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి ఫండ్ నుంచి 10కోట్లను కట్టాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి