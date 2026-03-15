  • kalvakuntla Kavitha: నిజాలు మాట్లాడితే బద్నాం చేస్తారా..?.. హైడ్రా రంగనాథ్, సీఎంరేవంత్ పై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntal Kavitha fires on cm revanthreddy: ప్రైవేటు ప్రాపర్టీల దగ్గర వెళ్లి నిరసనలు ఎందుకు చేస్తున్నారని చేసిన హైడ్రా ఆరోపణలు కవిత  గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. గతంలో హైడ్రా రంగనాథ్ స్థానిక అధికారులకు రాసిన లేఖను బైటపెట్టారు. మిమ్మల్ని కోర్టుకు లాగుతానని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:08 PM IST
kalvakuntla Kavitha fires on hydra ranganath and cm revanth reddy:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత స్పీడ్ ను పెంచారు. ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ ను మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను ముప్పుతిప్పలు పెడుుతున్నారు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన అన్నిపార్టీలపై ఆరోపణలు చేస్తు ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల నార్సింగీ పరిధిలో మార్చి 3న  కవిత బడాబాబుల అక్రమ నిర్మాణాలపై నిరసనలు చేశారు. దీనిపై హైడ్రా మరుసటి రోజు ఇది హైడ్రా రాకన్న ముందు దీనికి అనుమతులు వచ్చాయని స్పష్టం చేసింది. వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేశారు. దీనికి కవిత గట్టిగా కౌంటర్ వేశారు. 
 గతంలో  ఆదిత్య కన్ స్ట్రక్షన్ కబ్జా విషయంలో హైడ్రా రంగనాథ్ 10 అక్టోబర్ 2025 లో స్థానిక అధికారులకు రాసిన లేఖను కల్వకుంట్ల కవిత బైటపెట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ను చీల్చి చెండాడారు.  మిస్టర్ రంగనాథ్. మీ పై డిఫమేషన్ కేసు వేస్తా..  కోర్టుకు లాగుతా అంటూ హెచ్చరించారు. 

ఆదిత్య కన్ స్ట్రక్షన్ కబ్జాకు పాల్పడుతోందని  గతంలో లెటర్ రాసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అవే ఆరోపణలతో నేను ధర్నా చేస్తే తనను బద్నాం చేస్తారా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు. తప్పుడు సమాచారంతో హైడ్రా ట్విట్టర్ లో వీడియోలు పెట్టడంను తీవ్రంగా మండిపడ్డరు. ఇవ్వాళ సాయంత్రం వరకు వాటిని తొలగించకపోతే నిన్ను కోర్టుకు లాగుతా.. అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా ఈ లెటర్ ను ఆన్ లైన్ లో పెడితే.. నీ ప్రభుత్వం, నువ్వు దూకి చావాలంటూ సెటైర్లు వేశారు. నిజం మాట్లాడిన వాళ్లనే బద్నాం చేస్తారా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. 

మీరు, మీ ప్రభుత్వం గ్రాఫిక్స్ డిజైనర్లా? కంటెంట్ క్రియేటర్లా?.. అంటూ ఫెక్ వార్తలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  మూసీ ప్రక్షాళన అనేది ప్రజలకు మంచి జరిగేలా ఉండాలన్నారు. ప్రజలకు మంచి చేయాలని మీకే ఉన్నట్లు అనుకుంటున్నారా ఏంటని సెటైర్లు వేశారు.  మూసీ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రపంచబ్యాంక్ కు రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నారని గతంలోనే చెప్పామన్నారు.  మొన్నటి ప్రజెంటేషన్ లో ప్రజలకు ఏ విధంగా మేలు చేస్తామని చెప్పలేదని ప్రశ్నించారు.

గత ప్రభుత్వంలో మూసీ రివర్ బెడ్ లో నిర్మాణాలకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని మరల  ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి కారణాలేంటని ప్రశ్నించారు.. ఇప్పటి వరకు అనేక లేఖలను రాశామనివాటికి రిప్లైలు ఇవ్వలేదన్నారు. గట్స్ లేవా అంటూ రంగనాథ్ పై ఫైర్ అయ్యారు. అసలు పర్మిషన్ల వెనుక జరిగిన మాయాజాలం ఏంటని అన్నారు.  వెలుగుమట్ల బాధితుల విషయంలో 17న ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేస్తామన్నారు. వారందరికీ మేలు జరిగే వరకు మా పోరాటం కొనసాగుతుంది.

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైడ్రా అనే మహమ్మరిని  ప్రజలకు మీదకు వదిలిందని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణలో ప్రభుత్వం, అపోసిషన్ పార్టీలు నిజాలు మాట్లాడితే వారినే రివర్స్ లో బద్నా చేస్తున్నారని అన్నారు. బడాబాబుల్నివదిలేసి హైడ్రా పేదల  ఇళ్లపై పండిందని కల్వకుంట్ల కవిత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

