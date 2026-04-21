Kavitha On Jeevan reddy: తెలంగాణలో యూత్ సచ్చిపోయిన్రా..?.. జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్‌లో చేరికపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla kavitha fires on brs: బీఆర్ పార్టీ ఇటీవల లోక్ సభలో వీగిపోయిన మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ఒక్కమాట కూడా మాట్లాడక పోవడం దారుణమని కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆడబిడ్డలకు ఏనాడు గౌరవం దక్కలేదన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:14 PM IST
  • కేసీఆర్ పై మండిపడ్డ కవిత..
  • జీవన్ రెడ్డిపై సెటైర్లు...

Kalvakuntla kavitha satires on jeevan reddy: కల్వకుంట్ల కవిత ఇటీవల జగిత్యాలలో జరిగిన కేసీఆర్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ గురించి మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా జీవన్ రెడ్డి గులాబీ కండువ కప్పుకొవడంపై సెటైర్లు వేశారు.  ఇటీవల లోక్ సభలో వీగిపోయిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై బీఆర్ఎస్ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని ఎద్దేవా చేశారు. మహిళలకు భరోసా ఇవ్వడంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విఫలమైందన్నారు.  బీఆర్ఎస్ కు ఆడబిడ్డలకు ఎన్నడూ గౌరవం లేదని ఏకీపారేశారు. తనను చూస్తే అందరికి తెలుస్తుందని సెటైర్ లు వేశారు.    మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి చేరికపై.. 75 ఏళ్ల కురువృద్ధులే నవ యువకువలైతే… వారే తెలంగాణకు దిక్కంటే, రాష్ట్రంలోని యువత చచ్చిపోయారా?.. బ్రతికున్నారా? వారి భవిష్యత్ ఏంటని కవిత బీఆర్ఎస్  ను ఏకీపారేశారు. సభలో మాట్లాడుతూ.. 75 ఏళ్ల జీవన్ రెడ్డి 20 ఏళ్లు తగ్గిపోయిన వారిలా ఉన్నారని చాలా యాక్టివ్గా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు.

అంతే కాకుండా..  ఈనెల 25న కొత్త రాజకీయ శక్తిగా వస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం నలువైపుల నుంచి ప్రజలు తరలిరావాలని పిలుపునిస్తున్నామన్నారు. తమ పార్టీలో ముఖ్యంగా యూత్ కు పెద్దపీట వేస్తామని కవిత భరోసా ఇచ్చారు. సిరిసిల్ల నుంచి పాదయాత్ర గా  పార్టీ ఆవిర్భవ కార్యక్రమనికి వస్తున్నారన్నారు.

కొత్త రాజకీయ పరిణామం జరుగబోతోంది కాబట్టి.. పబ్లిసిటి మెటీరియల్ డిస్ట్రబ్ చేయొద్దని జీహెచ్ఎంసి నీ కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. ఆర్టీసీ సమ్మెకు మా పూర్తి పద్ధతి మద్దతు ఉందని అన్నారు. ఆర్టీసీని ప్రవేట్ పరం చేసే కుట్ర చేస్తున్నారని ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. రాష్ట్రం లో మక్కలు కొనే దిక్కు లేదన్నారు. నిన్న బిఆర్ఎస్ సభలో ప్రజల సమస్యలపై ప్రస్తావించకుండా ఉత్త కథలు చెప్పారని ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్ఎస్ సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వన్ని పల్లెత్తి మాట కూడా అనలేదన్నారు.

రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉంటే నాకు తెలంగాణ గూర్చి ఎందుకు అని జీవన్ రెడ్డి అన్నారన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ కారుల గూర్చి బీఆర్ఎస్ ఎక్కడ మాట్లాడటం లేదన్నారు. గుంట నక్క డిల్లీకి వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి డీల్ కుదుర్చేలా  చెబుతున్నారని అన్నారు. ఎవరు ప్రతి పక్షంలో ఎవరు అధికారం లో ఉండాలనేది చెప్పడానికి సీఎం ఎవరని ఏకీపారేశారు. వచ్చే పదేళ్లలో ఎక్కడ అధికారంలో ఉంటారనేది మీరు ఎలా చెబుతారు ప్రజలు చెప్పాలన్నారు. నిన్న జరిగిన రెండు సభల్లో బీఆర్ఎస్ ఉత్త కథలు చెబితే  కాంగ్రెస్ రెడ్డి పిట్ట కథలు చెప్పిండని కల్లకుంట్ల కవిత తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

