Kalvakuntla Kavitha: సిగ్గులేదా.. ఇంటల్లుడి ఫోన్ ట్యాప్ చేస్తారా.?.. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha fires on brs bjp and congress: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ , బీజేపీ నేతలపై విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా తనను పార్టీ నుంచి బైటకు వెళ్లగొట్టేలా చేసిన కొంత మంది కళ్లు ఇంకా చల్లబడలేదా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇంటి అల్లుడు ఫోన్ ను ట్యాప్ చేశారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పదేళ్లపాటు తన భర్త పేరు ఎప్పుడు రాజకీయాల్లోకి రాలేదన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అక్రమాలు చేశారని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. తన భర్తపై, నాపై ఇక నుంచి నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తే కాళ్లు విరగ్గొడతా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
ఢిల్లీలో ఉండి కోట్లాడుతూంటే.. కేసీఆర్ పక్కన చేరి నక్కబుద్దులు చూపిస్తున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇక నుంచి ఎవర్ని వదిలేది లేదని అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న గుంటనక్కల చిట్టా బైటపెడతామని కవిత మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తాను సీఎం కావడం పక్కా అని.. జస్ట్ టాస్ వేస్తేనే ఇలా అయిపోతే ఎలా అని.. అసలైన టెస్ట్ మ్యాచ్ ముందుంది అంటూ నేతలకు కవిత మాస్ ధమ్కీ ఇచ్చారు. ఏదో ఒక రోజు సీఎం అవ్వడం ఖాయమన్న కవిత.. 2014 నుంచి జరిగిన అన్ని విషయాలపైనా విచారణ జరిపిస్తానంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
బీఆర్ఎస్ చేసిన అవినీతిని ప్రశ్నించి రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చారని అన్నారు. అదే విధంగా హరీశ్ రావుపై తాను ఆరోపణలు చేస్తే... బీజేపీ నేతలు ఎందుకునొప్పి కల్గుతుందన్నారు. తన భర్త మీద బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వరరెడ్డి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని కవిత తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అయితే కవిత ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యాఖ్యలు కేటీఆర్, హరీష్ రావును గురించే అంటూ నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతుంది. మొత్తంగా కవిత వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
