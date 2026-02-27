English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: కడిగిన ముత్యంలా బైటకు వచ్చా.!.. లిక్కర్ కేసుపై కవిత ఫస్ట్ రియాక్షన్.. ఏమన్నారంటే..?

Kavitha on delhi liquor case allegations: గతంలో వందల సార్లు చెప్పానని ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రేరేపితంగా చేసిన కుట్రలని కవిత మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా ఈ కష్టకాలంలో తనతో అండగా నిలిచిన కార్యకర్తలకు, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మొత్తంగా కవితకు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 01:47 PM IST
Kalvakuntla Kavitha first reaction after delhi rouse avenue court clean chit: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తాజాగా ఢిల్లీ సీఎం అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ తో పాటు మనిష్ సిసోడియా, కల్వకుంట్ల కవితో పాటు మొత్తంగా 23 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. ఈక్రమంలో ఢిల్లీ కోర్టు తీర్పుపై కల్వకుంట్ల కవిత రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రేరేపితంగా పెట్టిన కేసు అన్ని అన్నారు. గతంలో తన తండ్రి కేసీఆర్ సైతం ఇది రాజకీయా కుట్రలో భాగంగా పెట్టిన కేసని చెప్పారని మాట్లాడారు. తనను అన్యాయంగా ఐదున్నర నెలలు జైలులో మగ్గేలా చేశారన్నారు. కానీ చివరకు నిజంగెలుస్తుందని సత్యమేయ జయతే అని అన్నారు. నిజాన్నిఎవరు దాచిపెట్టలేరని అన్నారు. దూద్ కా దూద్.. పానీ కా పానీ బైటకు వస్తుందని అన్నారు.

మొత్తంగా  ఆలస్యమైన నిజం బైటకు  వచ్చిందని ఎమోషనల్ గా మాట్లాడారు.ఈ కష్టకాలంలో తనతో అండగా నిలిచిన కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యంగా జాగృతి కార్యకర్తలకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.తనపై ఇన్నాళ్లు అస్య ప్రచారం చేశారని అన్నారు. మొత్తంగా కవిత దీనిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అదే విధంగా ఎక్స్ లో కూడా సత్యమేయ జయతే అంటూ ట్విట్ చేశారు. అభిమానులు సైతం కవితకు మద్దతుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: లిక్కర్ రాణి అంటూ ఏడ్పించారు.!.  కోర్టు ఉత్తర్వులపై సంబరాలు చేసుకుంటున్న జాగృతి కార్యకర్తలు..

కేసీఆర్ వీడియో వైరల్..

గతంలో కవితను లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కేసీఆర్ మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియోలను నెటిజన్లు వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ ను రాజకీయంగా ఎదుర్కొలేక అరెస్ట్ చేశారని, అదే విధంగా తన మీద కోపంతో తన కూతుర్ని అరెస్ట్ చేసి లిక్కర్ స్కామ్ అంటూ వేధిస్తున్నారని, ఎన్నటికైన కడిగిన ముత్యంలా బైటకు వస్తుందని కేసీఆర్ గతంలో మాట్లాడిన వీడియోను మరోసారి కార్యకర్తలు వైరల్ చేస్తున్నారు. కవిత దీనిపై ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తారన్న దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

 

