Kalvakuntla Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత మరో సంచలనం.!. గ్రూప్ - 1 నియామకాలు రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టుకు లేఖ.. ఏమైందంటే..?

Kalvakuntla Kavitha letter to supreme court chief justice on group 1: తెలంగాణ గ్రూప్ - 1 ఎగ్జామ్ వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత గ్రూప్ - 1 ఎగ్జామ్ లలో అనేక అక్రమాలు జరిగాయని, ఎగ్జామ్ నిర్వాహణ పూర్తిగా తప్పుల తడకగా సాగిందన్నారు. రాత్రికి రాత్రే ఉద్యోగాల రిజల్ట్ ఇచ్చారన్నారు. అదే విధంగా గ్రూప్ - 1 ఎగ్జామ్ లలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్ని పూర్తిగా అతిక్రమించారన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో వెంటనే సుప్రీంకోర్టు దీన్ని సుమోటోగా తీసుకుని విచాణ చేపట్టాలని కవిత ఏకంగా అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టుకు లేఖను రాశారు. అదే విధంగా నిరుద్యోగులు సైతం ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ కు విరుద్ధంగా నియామకాలు చేపట్టినట్టు ఫిర్యాదులు చేసిన విషయంను లెవనెత్తారు.
ముఖ్యంగా ప్రిలీమ్స్ లో ఒక హల్ టికెట్ నంబర్, మెయిన్స్ లో మరో హల్ టికెన్ నంబర్ ఉండటంపై అభ్యర్థులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ లెషన్స్ సమస్య వల్ల ప్రొఫెసర్లు, డిగ్రి లెక్చరర్స్ సరిగ్గా మూల్యంకనం చేయలేదని దీనితో తమకు మార్కులు తక్కువగా వచ్చాయని అభ్యర్థులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల శిల్పకళా వేదికలో.. 562 మంది గ్రూప్ - 1 అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో కల్వకుంట్ల కవిత ఇప్పటి వరకు గ్రూప్ - 1 అభ్యర్థుల తరపున పోరాటం చేశారు. ప్రస్తుతం.. ఏకంగా సుప్రీంకోర్టుకు లేఖను రాయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.
