Ex CM KCR Daughter K Kavitha Likely To Joins In Congress Party: జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కవిత వైఖరిలో మార్పు నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బహిష్కరణ వరకు అన్నీ వేగంగా జరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు కవిత కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరుతున్నారనే వార్త తెలంగాణలో కలకలం రేపుతోంది. ఆమె కాంగ్రెస్‌లో చేరబోతున్నారా? లేదా అనేది తెలుసుకుందాం.

Kavitha In Congress: కన్న తండ్రి కేసీఆర్‌ని ధిక్కరిస్తూ.. తాను పుట్టి పెరిగిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వినాశనాన్ని కోరుకుంటున్న ఎమ్మెల్సీ కవిత కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరుతారనే వార్త తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలే నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. దానం నాగేందర్ , కడియం శ్రీహరి లాగానే కవిత కూడా కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరుతుందని ప్రకటించడం చూస్తుంటే వాస్తవమేనని తెలుస్తోంది.

Also Read: KTR: ప్రజలను మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి, రాహుల్‌ గాంధీని ఉరి తీయాలి: కేటీఆర్

మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టయి బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి కవిత కాంగ్రెస్ పార్టీకి టచ్‌లోకి వెళ్లారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. 'కవిత కాంగ్రెస్‌లో చేరినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. గతంలో దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి వంటి నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ‌లోకి వస్తారని అనుకున్నా. అనుకున్నట్టుగానే వచ్చారు' అని ఇబ్రహీంపట్నం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజమేనని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Also Read: Ponnala Laxmaiah: సాగునీటిపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన మోసాలను ప్రజలు క్షమించరు: పొన్నాల లక్ష్మయ్య

కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు కవిత ముందే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని సొంత పార్టీ.. తండ్రి కేసీఆర్‌పై తిరుగుబాటు ఎగురవేశారని తెలుస్తోంటి. ఇంటి గుట్టును బజారున పడేసిన అనంతరం ఉద్దేశపూర్వకంగా తండ్రి కేసీఆర్‌తోపాటు అన్నలు కేటీఆర్‌, సంతోష్‌ కుమార్‌, బావ హరీశ్ రావు, మాజీ మంత్రులు జగదీశ్ రెడ్డి, సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి తదితరులపై ఇష్టారీతిన కవిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్లగొట్టేలా ఆమెకు ఆమె డ్రామా చేసి బహిష్కరణకు గురయ్యారు.

Also Read: Polavaram Project: ఏపీ చేపట్టిన పోలవరం-నల్లమల్ల ప్రాజెక్టును అడ్డుకుంటాం: తెలంగాణ నీళ్ల మంత్రి

జైలు నుంచి వచ్చిన అనంతరం కవిత వెంటనే కాంగ్రెస్‌ పార్టీతో టచ్‌లోకి వెళ్లారని.. అప్పుడే ఆమె చేరిక ఖరారైందని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 2025లోరనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానంతో కవిత సంప్రదింపులు చేశారని.. అప్పుడే ఆమె చేరిక ఉండేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. రెండు మార్లు జరిపిన మంత్రివర్గ విస్తరణలోనూ కవిత పేరు ఉందని.. కాకపోతే తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ నాయకుల అభ్యంతరంతో అధిష్టానం వెనక్కి తగ్గినట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. 

లిక్కర్‌ కుంభకోణంలో అరెస్టయి జైలుకు వెళ్లిన కవితపై గతంలో దారుణ విమర్శలు చేసిన వారంతా ఇప్పుడు పార్టీలో ఆమెను చేర్చుకుంటే రాజకీయంగా తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతుందని తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ అధిష్టానం ముందు మొరపెట్టుకుంది. అయినా కూడా అధిష్టానం కవిత చేరికను ఖాయం చేసుకుంది. కాకపోతే ఎప్పుడు చేరాలనేది స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇటీవల సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బలంగా ఉండడంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మింగుడు పడని విషయం.

కవితను బయటకు వచ్చేలా చేసినా బీఆర్‌ఎస్‌ క్యాడర్‌ చీలకపోవడంతో ఇప్పుడు కవితను రంగంలోకి దింపారని తెలుస్తోంది. కవిత కాంగ్రెస్‌లోకి చేరితే గులాబీ కేడర్‌ కాంగ్రెస్‌లోకి వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కవిత కాంగ్రెస్‌లోకి వెళ్లడం ఖాయమేనని.. ఇప్పుడు చేరడం సరైన సమయమని కవిత భావిస్తున్నారట. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుల అభ్యంతరాలను పక్కనపెట్టి కవిత చేరిక లాంఛనమేనని తెలుస్తోంది. దీనికి మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. మరి కొత్త పార్టీ పెడతానని హడావుడి చేస్తున్న కవిత ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుందని కొద్ది రోజుల్లో తెలియాల్సి ఉంది.

