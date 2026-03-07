Kalvakuntla Kavitha Interview: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితపై వచ్చిన లిక్కర్ కేసు ఆరోపణల నుంచి నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కవిత ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో మొత్తం 23 మందిపై ఉన్న అభియోగాలను తొలగిస్తూ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్, మాజీ మంత్రి మనీస్ సిసోడియా సహా మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత కూడా ఉన్నారు. అయితే కేసు విచారణలో భాగంగా కొన్ని రోజులు కవిత జైలు జీవితాన్ని అనుభవించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే జైలులో ఉన్న సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితుల గురించి కవిత మాట్లాడింది.
ఈడీ విచారణలో నగల గురించి ఎలాంటి నిబంధన పెట్టలేదని చెప్పింది కవిత. కానీ జైలుకు వెళ్లిన సమయంలో అక్కడి నిబంధనల ప్రకారం తన మంగళసూత్రాన్ని తీయమని చెప్పడం తనకు అత్యంత బాధాకరమైందని కవిత తెలిపింది. ఈ కాలంలో చాలా మంది తాళిని మెడలో ఉంచుకోవడం లేదని.. కానీ ఎవరో వ్యక్తి తనని తీయమని అడగడం చాలా బాధ కలిగించిందన్నారు. ఒక మహిళగా మంగళసూత్రానికి ఇచ్చే గౌరవం, ఆ సమయంలో కలిగిన మానసిక వేదన గురించి చెప్తూ కవిత ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అంతేకాకుండా తీహార్ జైలులో తను ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందికర పరిస్థితుల గురించి కూడా కవిత ప్రస్తావించింది. తనకు భోజనం ఇచ్చిన ప్లేట్, ఫుడ్ చూస్తేనే వాంతి వచ్చేదని తెలిపింది. తను ఉన్న గదిలో తనతో పాటు ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారని, వారు మర్డర్ కేసులో జైలుకి వచ్చారని చెప్పగానే, మొదట కొంత ఆందోళన కలిగిందన్నారు. కానీ ఆ తర్వాత వారు కూడా సాధారణ మనుషులే అని అర్థమైందని కవిత చెప్పుకొచ్చింది. ఇక కేసు నుంచి గౌరవప్రదంగా డిస్చార్జ్ అయినప్పుడు తనకు కలిగిన అనుభూతి గురించి కవిత వివరించింది. తన తండ్రి కేసీఆర్ ఎప్పుడూ చెప్పిన విధంగానే తాను ఏ తప్పు చేయలేదని.. తన బిడ్డ కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వస్తుందనే తన తండ్రి మాట నిజమైందని కవిత సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.
