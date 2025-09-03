English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalvakuntla Kavitha Press meet: నీ గడ్డం పట్టుకుని అడిగా.. ఏంచేశావ్..?.. కేటీఆర్‌పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha press meet: బీసీల కోసం పోరాడుతుంటే నాపై విషప్రచారం చేశారని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అందుకే తనను బలిచేశారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:52 PM IST
  • కేటీఆర్ పై కవిత ఫైర్..
  • హరీష్ నుంచి జాగ్రత్త అంటూ కామెంట్స్..

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Kalvakuntla Kavitha Press meet: నీ గడ్డం పట్టుకుని అడిగా.. ఏంచేశావ్..?.. కేటీఆర్‌పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha press meet hot comments on ktr: హరీష్ రావు, రేవంత్ ఒకే ఫ్లైట్ లో ఏరోజైతే ఒకే విమానంలో ప్రయాణించారో ఆ రోజు నుంచే తమ కుటుంబం విడగొట్టడానికి కుట్రలు మొదలయ్యాయని అన్నారు. పెన్షన్ లను పెంచాలని ఉద్యమాలు చేశానన్నారు. సీఎం జిల్లాలో భూ నిర్వాసితులకు అండగా నిలిచానన్నారు. పార్టీలో ఏంజరుగుతుందో చూసుకోవాలన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

పార్టీని హస్తగతం చేసుకునేందుకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయన్నారు. హరీష్ రావు పూర్తిగా రేవంత్ కు సరెండర్ అయిపోయడన్నారు. కేటీఆర్ మీద ఎన్నికేసులు పెట్టారు.. హరీష్ రావు మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టారు.. అవన్ని ఒకటి రెండు రోజులు మాత్రమే హెడ్ లైన్ లో కన్పిస్తాయని ఆ తర్వాత.. ఎటు పోయాయని అన్నారు.

చెల్లిపై పార్టీ ఆఫీసులోనే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని చెబితే ఏంచేశారని కవిత తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  రామన్న.. హరీష్ రావు, సంతన్న బీఆర్ఎస్ ను, కేసీఆర్ ను మోసం చేస్తారని , వాళ్లను దూరం పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ను కవిత కోరారు. హరీష్ రావు ట్రబుల్ షుటర్ కాదు.. బబుల్ షూటర్.. సమస్యల్ని ఆయనే క్రియేట్ చేసి ఏదో సమస్య సాల్వ్ చేసినట్లు బిల్డప్ ఇస్తాడని కవిత హరిష్ రావును తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దుబ్బాక, హుజురాబాద్ లో ఓటమికి కారణం హరీష్ రావుదే అన్నారు. 

 హరీష్ రావును ఏదో  ఆరడుగుల బుల్లెట్ అంటూ ట్విట్ చేస్తున్నారు. ఆయనకు అంత సీన్ లేదన్నారు. మరోవైపు సంతోష్ కుమార్..  చెప్పులో రాయి.. చెప్పులో జోరిగలా మారాడన్నారు. ఆయనకు ధనదాహం ఎక్కువ అంటూ ఏకీపారేశారు. అంతేకాకుండా.. ఎమ్మెల్సీ పదవికి, పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తు మండలి చైర్మన్ కు  లేఖల్ని విడుదల చేశారు. 

Read more: MLC Kavitha: కవిత వ్యాఖ్యల వెనుక పెద్ద కుట్ర ఉంది.!. బాంబు పేల్చిన ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

తన 25 ఏళ్ల జీవితాన్ని తెలంగాణ కోసం త్యాగం చేశానన్నారు. వాళ్లు మేకవన్నెపులులు అంటూ హరీష్  రావు, సంతోష్ లపై మండిపడ్డారు. కలికాలం కాబట్టి వారి మాటలు నడుస్తున్నాయని, కానీ తాను కర్మ సిద్దాంతం ను నమ్ముతున్నానని అన్నారు.

నిజాయితీ ఎప్పటికైన గెలుస్తుందని కవిత ఎమోషనల్ అయ్యారు. అదే విధంగా తనకు పదవులు నాకు ముఖ్యం కాదని అన్నారు.  పార్టీలో నా కాంట్రీబ్యూషన్ లేదా..హరీష్ లు, సంతోష్ లదే బాధ్యతనా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. అదే విధంగా కొన్నిసార్లు చిన్నవాళ్లదే నడుస్తుందని అన్నారు. కానీ కేసీఆర్ ఆదేశాల్ని పాటిస్తానని అన్నారు. కానీ కనీసం వివరణ  కూడా తీసుకోలేదని కవిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla Kavitha Press Meetbrs partyMlc Kavitha suspensionKavitha controversyBRS KTR

Trending News