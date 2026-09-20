/Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ బహుజనుల బాణాన్ని నేను.. సీఎం రేవంత్ ఇలాఖలో కవిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Kalvakuntla kavitha public meeting speech in kodangal: తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత కొడంగల్ లోని కోస్గిలో పాంచజన్య సంకల్ప సభ ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభకు కవిత 200 కార్లతో వచ్చారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇలాఖాలో కవిత సభను ఏర్పాటు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కవిత పాంచజన్య సభకు ప్రజలు సైతం భారీగా తరలి వచ్చారు. కోస్గి పాంచజన్య సంకల్ప సభలో కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడుతూ.. కొడంగల్ గడ్డపై పాంచజన్య శంఖారావం మార్మొగిపోయిందన్నారు.
నేను బహుజనుల బాణాన్ని, యువకుల యుద్ద నినాదాన్ని బహుజన రాజ్యం రావాలంటే కాంగ్రెస్ ను గద్దె దించాల్సిందే..
సాయిత్రి భాయి పూలే ఆశయాలు నింపుకొని మగ మహారాజులకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్న వీరవనితను నేను.. నన్ను ఆశీర్వదిస్తే రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్, మోడీతో పోరాడుత.
- తెలంగాణ రక్షణ సేన… pic.twitter.com/ea7Ey1WGWU
— Kalvakuntla Kavitha Office (@OfficeOfKavitha) September 20, 2026
తనను బీఆర్ఎస్ వాళ్లు కాంగ్రెస్ వదిలిన బాణమని అంటున్నారని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సభలో కేసీఆర్ వదిలిన బాణమని అంటున్నారని, కొంత మంది బీజేపీ వదిలిన బాణమని అంటున్నారని కానీ కవిత భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. కానీ తాను కొడంగల్ గడ్డపై నుంచి చెప్తున్న.. ఇప్పటికి కూడా.. అధికారానికి విద్యకు దూరంగా ఉన్న మా బహుజనల బాణాన్ని నేను.. యువకుల యుద్ధ నినాదాన్ని నేను, పూలే ఆత్మగౌరవనినాదాన్ని నేను,అంబేద్కర్ వాదాన్ని, సావిత్రిబాయి ఆశయాల కోసం ముందుకు వెళ్తు నిటారుగా నిల్చున్న వీర వనితను అంటూ మగ మహారాజులకు ఛాలెంజ్ విసురుతున్నట్లు మాట్లాడారు.
మీరు మద్దతిస్తే.. మోదీతో అయినా రేవంత్ రెడ్డితో అయినా కేసీఆర్ తో అయినా కొట్లాడుతానంటూ కవిత భావొద్వేగంతో ప్రసటించారు. అంతే కాకుండా.. ప్రస్తుత తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల తీరును ప్రతిబింబించేలా గద్దర్ గారి పాటను ఆలపిస్తూ.. గద్దర్ గారిని స్మరించుకుని కల్వకుంట్ల కవిత బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పై సెటైర్లు వేశారు.
భలే గుందిరో మన అసెంబ్లీ.. ఇటొడు అటు గుసుండు.. అటోడు ఇటు గుసుండు.. వీని మాట వాని నోట.. వానీ మాట వీని నోట.. ఓట్లేసిన ప్రజలకు నోట్ల మట్టి కొడుతుర్రు.. అంటూ ప్రజా యుద్దనౌక గద్దర్ పాడిన పాటను పాడి విన్పించి సభలో కొత్త కార్యకర్తల్లో కొత్త జోష్ ను కవిత నింపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని కవిత విమర్శించారు. ఈ ప్రభుత్వంను గద్దెదించే సమయంఆసన్నమైందన్నారు.
రైతులకు నీళ్లిచ్చేయోచన ప్రభుత్వంకు లేదన్నారు. నీళ్లు, యూరియా, ధాన్యం కోసం ప్రజలు అధికారులు కాళ్లు పట్టుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందన్నారు. వరి, మొక్కజొన్న రైతులు తమ పంటలను కొనాలని రైతులు వేడుకుంటున్న ప్రభుత్వం పట్టించుకొవడంలేదన్నారు. విద్యా, వైద్యంపై ఇచ్చిన హమీలను సీఎం రేవంత్ నెరవెర్చలేడని మాట్లాడారు.
అదే విధంగా.. దేశంలో మహిళలను మహరాణులుగా కీర్తిస్తారని, కానీ వంటింట్లోని గిన్నెల మీద కూడా మగవాళ్ల పేర్లే ఉంటాయని సెటైర్లు వేశారు. 29 రాష్ట్రాలున్న దేశంలో కేవలం ఒక్క రాష్ట్రానికి మాత్రమే మహిళ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. ముఖ్యంగా బహుజనులు, మహిళలు, యువత రాజకీయంగా ఎదిగేందుకు తన పోరాటం కొనసాగుతుందని కల్వకుంట్ల కవిత కొడంగల్ వేదికగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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