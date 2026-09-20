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Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ బహుజనుల బాణాన్ని నేను.. సీఎం రేవంత్ ఇలాఖలో కవిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Kavitha public speech in kodangal: కోస్గిలో పాంచజన్య సంకల్ప సభలో కవిత మాట్లాడుతూ..  2009 నుంచి కోస్గి ఎన్నికల ప్రచారంలో నాతో పాటు చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డి వచ్చారన్నారు. ఇద్దరు కూడా సీఎంలు అయ్యారని గుర్తు చేశారు. దీంతో సభలో సీఎం..సీఎం అనే నినాదాలు ఒక్కసారిగా సభలో మార్మొగిపోయాయి. తాను ఆ ఎన్నికల ప్రచారంలో మూడో వ్యక్తినని.. ఈ కోస్గి జూనియర్ కాలేజీ సెంటిమెంట్, కోడంగల్, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ ప్రజల ఆశీస్సులు తనపై ఉండాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:49 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ బహుజనుల బాణాన్ని నేను.. సీఎం రేవంత్ ఇలాఖలో కవిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: kavithaspeechinkodangalmeeting

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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