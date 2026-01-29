English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసుల వెనుక రేవంత్ స్కెచ్ ఇదే.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసుల వెనుక రేవంత్ స్కెచ్ ఇదే.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kavitha reacts on phone tapping notice to kcr: కేసీఆర్ కు సిట్ అధికారులు నోటిసులు జారీ చేశారు. వయోభారంనేపథ్యంలో ఎక్కడ విచారణ చేయాలో అన్న ఆప్షన్ కూడా ఆయనకే ఇచ్చారు. మొత్తంగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు నోటీసులు  జారీచేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:09 PM IST
  • కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు..
  • రియాక్ట్ అయిన కవిత..

Trending Photos

Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
Redmi Note 15 Pro: 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో Redmi Note 15 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Redmi 15 Pro Price
Redmi Note 15 Pro: 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో Redmi Note 15 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?
6
Aarthi Agarwal
Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?
Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసుల వెనుక రేవంత్ స్కెచ్ ఇదే.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha reacts on sit phone tapping notice to kcr row:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల రాజకీయాలు మారిపోయాయి. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పై ప్రతీకార చర్యలకు పాల్పడుతుందన్నారు. దీనిలో భాగంగానే సిట్ నోటీసులు అంటూ ఎద్దేవా చేసింది. మాజీ సీఎం  కేసీఆర్ కు సిట్ నోటిసులపై కేటీఆర్, హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. దీనిపై కేసీఆర్ కూతురు కల్వకుంట్ల కవిత సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కవిత మాట్లాడుతూ.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియల్ ఎపిసోడ్ ల మాదిరిగా పొడించుకొని పొకుండా వేగవంతం చేయాలన్నారు. కేవలం నోటీసులు ఇచ్చి విచారించడం కాదని, తదుపరి చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.

మరోవైపు  సిట్ విచారణ అంతగా సీరియస్గా ఉన్నట్లు లేదన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లబ్ది పొందడానికి ఈ విధంగా కేసీఆర్ కు నోటీసులిచ్చారన్నారు.   ఫోన్ ట్యాపింగ్  కేసును ముగించాలనే ఉద్దేశంపై ప్రజలకు అర్థం కాని సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగడం నిజంగానే చాలా బాధాకరమని.. నేరస్తులు మాత్రం దీని పర్యావసనాలు ఏవిధంగా ఎదుర్కొంటారో చూడాల్సి ఉందన్నారు.

Read more:Ktr on Revanth: ఇది విచారణ కాదు.. ప్రతీకారం.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మాత్రం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.  కేసీఆర్ రేపు సిట్ విచారణకు ఎక్కడ హజరవుతారనేదానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది . దీన్ని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు మాత్రం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతీకార రాజకీయాలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపణలు గుప్పించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Former CM KCRkalvakuntla Kavitha on sitPhone Tapping CaseTelangana Politicsbrs party

Trending News