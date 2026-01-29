Kalvakuntla Kavitha reacts on sit phone tapping notice to kcr row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల రాజకీయాలు మారిపోయాయి. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పై ప్రతీకార చర్యలకు పాల్పడుతుందన్నారు. దీనిలో భాగంగానే సిట్ నోటీసులు అంటూ ఎద్దేవా చేసింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సిట్ నోటిసులపై కేటీఆర్, హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. దీనిపై కేసీఆర్ కూతురు కల్వకుంట్ల కవిత సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కవిత మాట్లాడుతూ.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియల్ ఎపిసోడ్ ల మాదిరిగా పొడించుకొని పొకుండా వేగవంతం చేయాలన్నారు. కేవలం నోటీసులు ఇచ్చి విచారించడం కాదని, తదుపరి చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.
మరోవైపు సిట్ విచారణ అంతగా సీరియస్గా ఉన్నట్లు లేదన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లబ్ది పొందడానికి ఈ విధంగా కేసీఆర్ కు నోటీసులిచ్చారన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును ముగించాలనే ఉద్దేశంపై ప్రజలకు అర్థం కాని సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగడం నిజంగానే చాలా బాధాకరమని.. నేరస్తులు మాత్రం దీని పర్యావసనాలు ఏవిధంగా ఎదుర్కొంటారో చూడాల్సి ఉందన్నారు.
మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మాత్రం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. కేసీఆర్ రేపు సిట్ విచారణకు ఎక్కడ హజరవుతారనేదానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది . దీన్ని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు మాత్రం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతీకార రాజకీయాలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపణలు గుప్పించారు.
